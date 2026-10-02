Incendiu de proporții în Suceava! Mansarda unui bloc a fost mistuită de flăcări

Incendiu în Suceava
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Momente de panică în Suceava! Un incendiu violent a izbucnit în cartierul Burdujeni. Din primele informații, se pare că mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări. Alarma a fost dată de către locatari, iar pompierii intervin la fața locului.

Un incendiu puternic a izbucnit în această seară, 2 octombrie, în cartierul Burdujeni, din municipiul Suceava. Flăcările se manifestă violent la nivelul mansardei. De asemenea, există și degajări mari de fum. Locatarii blocului în care a izbucnit incendiul au fost evacuați.

Incendiu în Suceava /Foto: Facebook

Incendiu de proporții în Suceava

Incendiul a izbucnit în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava. Acoperișul unui bloc a fost cuprins de flăcări. Din primele informații, se pare că incendiul ar fi izbucnit la mansardă și s-a extins. Speriați de fumul dens și de flăcările uriașe, locuitorii blocului s-au autoevacuat și au dat alarma.

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Echipele de salvare s-au deplasat de urgență la fața locului. Pompierii militari suceveni intervin cu 5 autospeciale de stingere, 3 autoscări de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.

Flăcările s-au manifestat violent la nivelul mansardei, iar intervenția salvatorilor a fost necesară pentru localizarea și stingerea focarelor. Până în acest moment nu a fost stabilită cauza izbucnirii incendiului. De asemenea, informațiile nu indică existența unor victime.

Specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina de la ce a pornit focul și în ce condiții s-a propagat atât de rapid. Mai mult, amploarea exactă a pagubelor urmează să fie stabilită după încheierea intervenției.

 

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Foto: Facebook

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