Cine este bărbatul care pilota avionul prăbușit la Iași. Primele informații despre el

Cine este bărbatul care pilota avionul prăbușit la Iași. Primele informații despre el
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Pilotul avionului prăbuşit la Iaşi
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Noi informații au ieșit la iveală în cazul incidentului aviatic produs pe Aerodromul din Iași, unde un avion de mici dimensiuni a fost cuprins de flăcări după o aterizare de urgență.

Pilotul aeronavei, în vârstă de 41 de ani, a reușit să se salveze înainte ca aparatul de zbor să fie distrus de incendiu și a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cine este bărbatul care pilota avionul prăbușit la Iași

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, la manșa aeronavei se afla Marius Smochină, un cunoscut om de afaceri din Iași, care deține o agenție de publicitate. Aeronava pe care o pilota a întâmpinat probleme în timpul zborului, iar pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare forțată pe Aerodromul Iași. În urma incidentului, avionul a luat foc, însă bărbatul a reușit să iasă la timp.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

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„În data de 28.09.2026, în jurul orei locale 12:08, AIAS a fost notificată despre producerea unui eveniment de aviație civilă pe aerodromul Iași, din județul Iași, în care a fost implicată o aeronavă de tip Belmont DW200, înmatriculată YR-7272. Nu există victime. Evenimentul face obiectul unei investigații privind siguranța, efectuate de către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS). În acest sens a fost desemnată o comisie de investigație din cadrul AIAS, care se deplasează la locul producerii evenimentului, pentru a desfășura activitățile specifice investigației preliminare”, au transmis reprezentanții AIAS.

Alerta a fost dată după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu aeronava. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, inclusiv autospeciale de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

„Pompierii militari au fost solicitați să intervină la Aerodromul Iași, de pe strada Aviației, după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu o aeronavă. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detașamentului 1 și un echipaj medical cu medic, al Serviciului de Ambulanță Județean, cu echipajele aferente.

La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultraușoară, în care se afla doar pilotul. Potrivit informațiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecțiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor. Pilotul era conștient și prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerare la nivelul cavității bucale. Acesta a fost preluat de echipajul TIM și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Echipajele ISU s-au întors la bază”, a transmis căpitan Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iași.

Primele evaluări efectuate de medici sunt încurajatoare. Pilotul a ajuns conștient la unitatea medicală, iar investigațiile inițiale nu au indicat leziuni grave. Acesta a rămas internat pentru monitorizare și investigații suplimentare.

„Este stabil, conștient, fără mărci traumatice evidente. Se efectuează un CT full-body. La prima examinare, prezintă doar contuzii minore și o escoriație la nivelul genunchiului drept. Rămâne internat pentru supraveghere în clinica Chirurgie”, a transmis șefa UPU SMURD Iași, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

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