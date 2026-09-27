Crima care a zguduit Italia. Ce au găsit polițiștii în casa unei profesoare: „Veniţi, fiul meu a rănit pe cineva”

Crima care a zguduit Italia. Ce au găsit polițiștii în casa unei profesoare: „Veniţi, fiul meu a rănit pe cineva”
Crimă în Italia
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O descoperire șocantă a zguduit orașul Torino, după ce polițiștii au găsit într-un apartament din cartierul Borgo Vittoria fragmente din trupul unui bărbat ucis.

Ancheta a început în urma unui apel făcut de mama unuia dintre suspecți, care le-a spus oamenilor legii: „Veniți, fiul meu a făcut rău unei persoane”. Femeia a relatat că tânărul i-ar fi mărturisit implicarea într-un jaf care s-a încheiat tragic și că ar fi ucis un bărbat.

Crima care a zguduit Italia

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au simțit imediat un miros puternic provenind din locuință. În interior, aceștia au descoperit o scenă ca în filme: bucăți din trupul victimei erau răspândite în apartament, iar o parte dintre rămășițe fuseseră ascunse în blocuri de ciment și în pungi depozitate în baie.

În urma intervenției, doi bărbați în vârstă de 22 și 26 de ani au fost conduși la audieri. Alături de ei a fost audiată și Nicole Formichetti, o profesoară de limba italiană în vârstă de 49 de ani, care locuia cu chirie în apartamentul respectiv. Ulterior, cei trei au fost reținuți în cadrul anchetei.

Potrivit primelor informații medico-legale, victima este Fabio Colapietro, un bărbat de 39 de ani. Anchetatorii susțin că acesta ar fi fost ucis în urma unor lovituri aplicate cu obiecte contondente și a mai multor răni provocate prin înjunghiere. Pentru a stabili cu exactitate circumstanțele morții, urmează să fie efectuată autopsia.

La fața locului au fost ridicate mai multe probe, inclusiv un satâr despre care se presupune că ar fi fost folosit în timpul crimei, dar și mai multe cuțite. Investigatorii cred că, după săvârșirea faptei, s-a încercat ascunderea și distrugerea urmelor.

Ce au găsit polițiștii în casa unei profesoare

Din primele verificări reiese că omorul ar fi avut loc cu câteva zile înainte de descoperire. Trupul se afla într-un stadiu avansat de descompunere, iar vecinii au declarat că simțeau de ceva timp un miros neplăcut în clădire. Fabio Colapietro nu locuia în apartamentul în care a fost găsit și, potrivit informațiilor apărute în presa italiană, ar fi avut în trecut probleme legate de consumul de droguri.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă victima a fost ucisă în apartamentul din Borgo Vittoria sau dacă trupul a fost transportat acolo după comiterea crimei. De asemenea, au fost efectuate percheziții și în alte locuințe care ar putea avea legătură cu suspecții, inclusiv în apartamentul tânărului a cărui mamă a alertat autoritățile.

Una dintre ipotezele analizate de procurori este cea a unei crime pe fondul consumului de droguri. Potrivit acestei piste, în apartament s-ar fi aflat victima și cei trei suspecți, iar o situație degenerată în timpul unei întâlniri ar fi dus la producerea tragediei. Totodată, vecinii au relatat că în ultima perioadă au observat un flux constant și suspect de persoane care intrau și ieșeau din locuință.

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