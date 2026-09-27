Amenzi de 1.000 de euro pentru românii din Italia care nu vor respecta noul decret școlar

Autoritățile din Italia pregătesc un nou pachet de măsuri pentru sistemul de învățământ care vizează integrarea elevilor străini și implicarea familiilor acestora în procesul educațional. Printre prevederile incluse în proiect se află obligativitatea participării părinților la programe de învățare a limbii italiene în situațiile în care barierele lingvistice afectează comunicarea cu școala și parcursul școlar al copiilor.

Potrivit noilor reguli, instituțiile de învățământ vor putea sesiza serviciile sociale atunci când dificultățile de comunicare ale părinților împiedică relația cu școala și au consecințe asupra dezvoltării educaționale a elevului. Măsura este destinată cazurilor în care lipsa cunoștințelor de limbă italiană reprezintă un obstacol real în integrarea școlară a copilului.

Amenzi pentru românii din Italia

În aceste situații, părinții pot fi incluși într-un program personalizat de sprijin care presupune participarea la cursuri gratuite de limba italiană și alfabetizare organizate de Centrele Provinciale pentru Educația Adulților (CPIA). Obiectivul este atingerea nivelului A2 de cunoaștere a limbii italiene, considerat necesar pentru o comunicare de bază cu instituțiile statului și cu unitățile de învățământ.

Proiectul prevede sancțiuni financiare pentru părinții care nu respectă măsurile stabilite în cadrul planului de sprijin. Amenzile pot varia între 200 și 1.000 de euro, în funcție de situație. Noile prevederi îi pot afecta inclusiv pe românii stabiliți în Italia, cea mai numeroasă comunitate străină din această țară.

Pachetul legislativ include și o limitare privind repartizarea elevilor străini care întâmpină dificultăți în utilizarea limbii italiene. Conform măsurilor propuse, aceștia nu vor putea reprezenta mai mult de 30% din efectivul unei clase, scopul declarat fiind facilitarea integrării și a procesului de învățare.

Prevederile noului decret şcolar

Decretul introduce și reguli referitoare la acoperirea feței în școli. Cu excepția situațiilor justificate de motive de sănătate sau de siguranță, participarea la activitățile școlare va fi interzisă atunci când fața este acoperită într-un mod care nu permite identificarea persoanei.

„Este interzisă participarea la activități curriculare și extracurriculare în școli și la cele planificate în cadrul relațiilor școală-familie cu fața acoperită sau în orice alt mod care împiedică recunoașterea facială.”

Regula se aplică atât în timpul activităților didactice și extracurriculare, cât și la întâlnirile dintre reprezentanții școlii și membrii familiei. Sunt vizate inclusiv vălurile care acoperă complet fața, precum burqa și niqab. Pentru încălcarea acestei prevederi sunt prevăzute amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro, iar dacă fapta este comisă de un minor, sancțiunea revine părintelui.

Noile măsuri au o relevanță deosebită pentru comunitatea românească din Italia. Datele statistice arată că, la începutul anului 2024, în Italia locuiau aproximativ 1,73 milioane de cetățeni români, care reprezentau 20,4% din totalul populației străine rezidente. În acest context, modificările legislative referitoare la integrarea școlară și la relația dintre familie și instituțiile de învățământ ar putea avea impact asupra unui număr semnificativ de familii române stabilite în Peninsulă.

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