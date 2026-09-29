A oprit petrecerea și s-a pus în genunchi! Starul și-a cerut iubita de soție după șase ani de relație

Paul „DJ Pauly D” DelVecchio și Nikki Hall se pregătesc de nuntă după șase ani de relație. Starul „Jersey Shore”, în vârstă de 46 de ani, și-a surprins iubita de 32 de ani chiar în timpul unui set de DJ susținut la o petrecere la piscină din Las Vegas, a chemat-o pe scenă în fața mulțimii și s-a așezat în genunchi pentru a-i pune marea întrebare. Nikki, care l-a cunoscut pe Pauly D în 2019, în reality show-ul MTV „Double Shot at Love”, nu a stat prea mult pe gânduri și a spus „da”.

Pauly D a cerut-o de soție în timpul unui show din Las Vegas

Potrivit PEOPLE, Pauly D și Nikki Hall sunt oficial logodiți. Starul „Jersey Shore” a făcut pasul cel mare duminică, 27 septembrie, în timpul setului său de DJ de la o petrecere organizată la OMNIA Dayclub, în Caesars Palace din Las Vegas.

Într-o înregistrare video a momentului special, publicată pe Instagram, DelVecchio o cheamă pe Nikki Hall pe scenă, în fața petrecăreților. Fără ca aceasta să știe ce urmează, Pauly D se așază în genunchi și o cere de soție.

După șocul inițial provocat de surpriză, Nikki spune „da”, iar cei doi se îmbrățișează în fața mulțimii.

Nikki Hall și-a arătat spectaculosul inel de logodnă

La scurt timp după cererea în căsătorie, Nikki Hall a reacționat public și a vorbit despre cei șase ani în care ea și Pauly D și-au construit relația fără să se lase presați de așteptările celor din jur.

„Ne-am petrecut acești ani alegându-ne unul pe celălalt, crescând împreună, construind o viață pe care o iubim și fără să grăbim vreodată un capitol doar pentru că lumea era pregătită să-l citească”, a scris ea pe Instagram.

Nikki a explicat că relația lor a evoluat în propriul ritm și că nu au simțit nevoia să respecte un calendar impus de ceilalți.

„Fără presiune. Fără un termen-limită. Doar al nostru și al lui Dumnezeu. Și, ca întotdeauna, momentul ales de El a fost perfect”, a continuat ea.

Apoi, Nikki a dezvăluit cât de simplu a fost răspunsul la întrebarea lui Pauly D.

„Cel mai ușor DA pe care l-am spus vreodată, @djpaulyd”, a adăugat ea, alături de mai multe fotografii în care cei doi se sărută în timpul cererii în căsătorie.

Pauly D i-a răspuns imediat în secțiunea de comentarii:

„A spus daaaaa!!!!!”

Surprizele au continuat și după cererea în căsătorie

Nikki Hall a publicat și o fotografie alb-negru pe Instagram Stories, în care își arată inelul de logodnă cu diamant, în timp ce un Pauly D extrem de fericit apare în cabina DJ-ului de la OMNIA Dayclub.

Surprizele pregătite pentru viitoarea mireasă nu s-au încheiat însă pe scenă. După cererea în căsătorie, DelVecchio a publicat la rândul său imagini din camera lor de hotel.

Podeaua era acoperită cu petale de trandafiri, iar încăperea fusese decorată cu două aranjamente florale uriașe în formă de inimă și baloane roșii așezate lângă o masă, semn că starul pregătise cu atenție întreaga seară.

S-au cunoscut într-un reality show în 2019

Povestea de dragoste dintre Pauly D și Nikki Hall a început chiar în fața camerelor de filmat. Cei doi s-au cunoscut în 2019, în emisiunea MTV „Double Shot at Love”.

Nikki a apărut ulterior și în cel de-al doilea sezon al show-ului, iar relația lor s-a consolidat în 2020, când cei doi au petrecut împreună perioada de carantină. Atunci au început oficial să formeze un cuplu.

Șase ani mai târziu, relația începută într-un reality show a ajuns la un nou capitol, iar Pauly D și Nikki Hall se pregătesc acum să devină soț și soție.

Pauly D are o fiică de 13 ani

Starul „Jersey Shore” este deja tată. Pauly D are o fiică în vârstă de 13 ani, Amabella, din relația anterioară cu Amanda Markert.

De-a lungul relației cu Nikki Hall, cei doi au preferat să nu grăbească următorul pas, iar mesajul publicat de viitoarea mireasă după logodnă arată că decizia a fost una asumată de amândoi. În ciuda întrebărilor și a așteptărilor celor care le-au urmărit povestea de dragoste, cuplul a ales să-și stabilească singur ritmul.

Colegii din „Jersey Shore” au reacționat imediat

Vestea logodnei nu a trecut neobservată nici în familia „Jersey Shore”, iar foștii și actualii colegi ai lui Pauly D s-au grăbit să îi felicite pe cei doi.

„Felicitări”, a scris Mike „The Situation” Sorrentino.

Soția acestuia, Lauren Sorrentino, a reacționat la rândul său: „Felicitări! Vă iubesc, băieți.”

Nicole „Snooki” Polizzi a răspuns anunțului cu două emoji care aplaudă, în timp ce Jenni „JWoww” Farley a publicat mai multe inimioare.

După șase ani împreună, Pauly D și Nikki Hall deschid astfel un nou capitol al poveștii lor de dragoste, iar cererea în căsătorie nu putea fi mai potrivită pentru unul dintre cei mai cunoscuți DJ din lumea reality-show-urilor americane: pe o scenă din Las Vegas, în fața unei mulțimi, în timpul propriului său show.

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