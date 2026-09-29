A oprit petrecerea și s-a pus în genunchi! Starul și-a cerut iubita de soție după șase ani de relație

A oprit petrecerea și s-a pus în genunchi! Starul și-a cerut iubita de soție după șase ani de relație
Galerie Foto 5
A cerut-o în căsătorie pe scenă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Paul „DJ Pauly D” DelVecchio și Nikki Hall se pregătesc de nuntă după șase ani de relație. Starul „Jersey Shore”, în vârstă de 46 de ani, și-a surprins iubita de 32 de ani chiar în timpul unui set de DJ susținut la o petrecere la piscină din Las Vegas, a chemat-o pe scenă în fața mulțimii și s-a așezat în genunchi pentru a-i pune marea întrebare. Nikki, care l-a cunoscut pe Pauly D în 2019, în reality show-ul MTV „Double Shot at Love”, nu a stat prea mult pe gânduri și a spus „da”.

Pauly D a cerut-o de soție în timpul unui show din Las Vegas

Potrivit PEOPLE, Pauly D și Nikki Hall sunt oficial logodiți. Starul „Jersey Shore” a făcut pasul cel mare duminică, 27 septembrie, în timpul setului său de DJ de la o petrecere organizată la OMNIA Dayclub, în Caesars Palace din Las Vegas.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Într-o înregistrare video a momentului special, publicată pe Instagram, DelVecchio o cheamă pe Nikki Hall pe scenă, în fața petrecăreților. Fără ca aceasta să știe ce urmează, Pauly D se așază în genunchi și o cere de soție.

După șocul inițial provocat de surpriză, Nikki spune „da”, iar cei doi se îmbrățișează în fața mulțimii.

A cerut-o în căsătorie pe scenă, sursa-captură social media Nikki Hall

Nikki Hall și-a arătat spectaculosul inel de logodnă

La scurt timp după cererea în căsătorie, Nikki Hall a reacționat public și a vorbit despre cei șase ani în care ea și Pauly D și-au construit relația fără să se lase presați de așteptările celor din jur.

„Ne-am petrecut acești ani alegându-ne unul pe celălalt, crescând împreună, construind o viață pe care o iubim și fără să grăbim vreodată un capitol doar pentru că lumea era pregătită să-l citească”, a scris ea pe Instagram.

Nikki a explicat că relația lor a evoluat în propriul ritm și că nu au simțit nevoia să respecte un calendar impus de ceilalți.

„Fără presiune. Fără un termen-limită. Doar al nostru și al lui Dumnezeu. Și, ca întotdeauna, momentul ales de El a fost perfect”, a continuat ea.

Apoi, Nikki a dezvăluit cât de simplu a fost răspunsul la întrebarea lui Pauly D.

„Cel mai ușor DA pe care l-am spus vreodată, @djpaulyd”, a adăugat ea, alături de mai multe fotografii în care cei doi se sărută în timpul cererii în căsătorie.

Pauly D i-a răspuns imediat în secțiunea de comentarii:

„A spus daaaaa!!!!!”

Surprizele au continuat și după cererea în căsătorie

Nikki Hall a publicat și o fotografie alb-negru pe Instagram Stories, în care își arată inelul de logodnă cu diamant, în timp ce un Pauly D extrem de fericit apare în cabina DJ-ului de la OMNIA Dayclub.

Surprizele pregătite pentru viitoarea mireasă nu s-au încheiat însă pe scenă. După cererea în căsătorie, DelVecchio a publicat la rândul său imagini din camera lor de hotel.

Podeaua era acoperită cu petale de trandafiri, iar încăperea fusese decorată cu două aranjamente florale uriașe în formă de inimă și baloane roșii așezate lângă o masă, semn că starul pregătise cu atenție întreaga seară.

S-au cunoscut într-un reality show în 2019

Povestea de dragoste dintre Pauly D și Nikki Hall a început chiar în fața camerelor de filmat. Cei doi s-au cunoscut în 2019, în emisiunea MTV „Double Shot at Love”.

Nikki a apărut ulterior și în cel de-al doilea sezon al show-ului, iar relația lor s-a consolidat în 2020, când cei doi au petrecut împreună perioada de carantină. Atunci au început oficial să formeze un cuplu.

Șase ani mai târziu, relația începută într-un reality show a ajuns la un nou capitol, iar Pauly D și Nikki Hall se pregătesc acum să devină soț și soție.

Pauly D are o fiică de 13 ani

Starul „Jersey Shore” este deja tată. Pauly D are o fiică în vârstă de 13 ani, Amabella, din relația anterioară cu Amanda Markert.

De-a lungul relației cu Nikki Hall, cei doi au preferat să nu grăbească următorul pas, iar mesajul publicat de viitoarea mireasă după logodnă arată că decizia a fost una asumată de amândoi. În ciuda întrebărilor și a așteptărilor celor care le-au urmărit povestea de dragoste, cuplul a ales să-și stabilească singur ritmul.

Colegii din „Jersey Shore” au reacționat imediat

Vestea logodnei nu a trecut neobservată nici în familia „Jersey Shore”, iar foștii și actualii colegi ai lui Pauly D s-au grăbit să îi felicite pe cei doi.

„Felicitări”, a scris Mike „The Situation” Sorrentino.

Soția acestuia, Lauren Sorrentino, a reacționat la rândul său: „Felicitări! Vă iubesc, băieți.”

Nicole „Snooki” Polizzi a răspuns anunțului cu două emoji care aplaudă, în timp ce Jenni „JWoww” Farley a publicat mai multe inimioare.

După șase ani împreună, Pauly D și Nikki Hall deschid astfel un nou capitol al poveștii lor de dragoste, iar cererea în căsătorie nu putea fi mai potrivită pentru unul dintre cei mai cunoscuți DJ din lumea reality-show-urilor americane: pe o scenă din Las Vegas, în fața unei mulțimi, în timpul propriului său show.

CITEȘTE ȘI: Maria Vigheciu și iubi sunt de nedespărțit! Influencerița și Bogdan Mihalcea știu cum să păstreze flacăra iubirii aprinsă

 „Este singurul tort pe care îl vom tăia împreună!” Lorenzo Lamas, mesaj cu subînțeles pentru Heather Locklear

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”
Ultima dorință a lui Gheorghe Moldovan! Arbitrul a lăsat un „testament” înainte să își pună capăt zilelor: „Tare vreau”
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Avem videoclipul de adio în care își motivează gestul macabru: ”Soția mi-a spus că vrea să mor”
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Avem videoclipul de adio în care își motivează gestul macabru: ”Soția mi-a spus că vrea să mor”
Vlăd Bălțățeanu s-a predat în Elveția. Prima reacție a autorităților
Vlăd Bălțățeanu s-a predat în Elveția. Prima reacție a autorităților
Azi îl acuză că trăiește din banii fiului, dar puțini știu ce făcea tatăl lui Lamine Yamal pentru o bucată de pâine
Azi îl acuză că trăiește din banii fiului, dar puțini știu ce făcea tatăl lui Lamine Yamal pentru o bucată de pâine
De ce nu ar trebui să amesteci niciodată anumite produse de curățenie. Combinațiile care pot deveni periculoase
De ce nu ar trebui să amesteci niciodată anumite produse de curățenie. Combinațiile care pot deveni periculoase
Lady Gaga, casieriță într-un lanț japonez de magazine. IMAGINI inedite
Mediafax
Lady Gaga, casieriță într-un lanț japonez de magazine. IMAGINI inedite
Elevii celui mai bun liceu din România s-au îmbrăcat în negru, în semn de protest față de uniformele obligatorii: „Nu putem să luăm din dreptul la exprimare al adolescenților” / „Școala este gratuită. De ce să plătim pentru uniforme?”
Gandul.ro
Elevii celui mai bun liceu din România s-au îmbrăcat în negru, în semn de protest față de uniformele obligatorii: „Nu putem să luăm din dreptul la exprimare al adolescenților” / „Școala este gratuită. De ce să plătim pentru uniforme?”
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
Click.ro
Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
go4it.ro
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Elevii celui mai bun liceu din România s-au îmbrăcat în negru, în semn de protest față de uniformele obligatorii: „Nu putem să luăm din dreptul la exprimare al adolescenților” / „Școala este gratuită. De ce să plătim pentru uniforme?”
Gandul.ro
Elevii celui mai bun liceu din România s-au îmbrăcat în negru, în semn de protest față de uniformele obligatorii: „Nu putem să luăm din dreptul la exprimare al adolescenților” / „Școala este gratuită. De ce să plătim pentru uniforme?”
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.