Destinația din Turcia despre care puțini români știu! Orașul a fost inundat intenționat, iar acum turiștii se plimbă cu barca peste el

În sud-estul Turciei există un loc în care turiștii se plimbă cu barca peste străzile unui oraș dispărut sub ape, trec pe lângă un minaret care pare să răsară direct din Eufrat și pot descoperi celebrii trandafiri negri care au făcut regiunea cunoscută în întreaga lume. Halfeti nu seamănă cu destinațiile clasice ale Turciei și tocmai aici stă farmecul său. O parte din vechea localitate a fost inundată intenționat după construirea unui baraj, iar ceea ce a rămas a transformat locul într-una dintre cele mai neobișnuite destinații din această parte a țării.

Halfeti, orașul de pe Eufrat cu o istorie de aproximativ 3.000 de ani

Halfeti se află în provincia Şanlıurfa, în sud-estul Turciei, pe malul Eufratului și relativ aproape de Gaziantep. Localitatea are o istorie de aproximativ 3.000 de ani, iar prin această regiune s-au succedat de-a lungul timpului civilizații și imperii care și-au lăsat amprenta asupra arhitecturii și culturii locale.

Asirienii, romanii, bizantinii, selgiucizii și otomanii sunt doar câteva dintre marile puteri care au influențat istoria zonei. În vechiul oraș existau inclusiv clădiri construite la începutul anilor 1800, însă Halfeti avea să treacă printr-o transformare radicală la sfârșitul secolului XX.

Orașul a fost inundat intenționat după construirea unui baraj

Halfeti de astăzi a devenit cunoscut în întreaga lume tocmai datorită unei povești neobișnuite. După construirea barajului Birecik pe Eufrat, la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, nivelul apei a crescut, iar o parte importantă a vechii așezări a fost inundată.

Locuitorii au fost mutați într-o nouă localitate, construită la aproximativ 15 kilometri distanță, în timp ce vechiul Halfeti a devenit ceea ce este cunoscut astăzi drept Eski Halfeti, adică Vechiul Halfeti.

Apa a acoperit străzi, case, terenuri și construcții, însă zonele aflate la altitudine mai mare au rămas deasupra Eufratului și pot fi vizitate și astăzi.

Un minaret se ridică din mijlocul apei

Una dintre imaginile devenite simbol pentru Halfeti este cea a minaretului care pare să iasă direct din apă. În zona vechiului sat Savaşan, o bună parte a așezării a dispărut sub Eufrat, iar autoritățile locale estimează că aproximativ 80% din vechiul sat se află sub apă.

Marea Moschee din zonă, construită între 1804 și 1807, a fost și ea afectată de inundarea vechii localități. Imaginea minaretului rămas vizibil deasupra apei a devenit una dintre cele mai fotografiate priveliști din regiune.

Privită de pe apă, zona creează o imagine aproape suprarealistă, pentru că sub barca turistului se găsesc părți dintr-o așezare în care, cu numai câteva decenii în urmă, oamenii încă locuiau și își desfășurau viața de zi cu zi.

Te poți plimba cu barca peste vechile străzi ale orașului

Excursia cu barca pe Eufrat este principala experiență pentru cei care ajung în Halfeti. Traseele pleacă din zona portului și îi poartă pe turiști spre vechile construcții inundate, satul Savaşan și spectaculoasa fortăreață Rumkale.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Halfeti, traseul clasic durează aproximativ o oră și jumătate și include o oprire de aproximativ 15 minute la Savaşan. Bărcile pleacă pe măsură ce se ocupă locurile, iar programul publicat de autoritățile locale este între orele 08:00 și 18:00.

Tarifele afișate pe pagina municipalității sunt însă din 2022, astfel că turiștii care ajung în Halfeti în prezent ar trebui să verifice prețurile direct la fața locului înainte de plecare.

Pentru cei care vor să descopere orașul scufundat, experiența este cu atât mai neobișnuită cu cât barca trece efectiv peste zone care în trecut reprezentau străzi, curți și terenuri ale vechii așezări.

Rumkale, fortăreața care domină Eufratul

Plimbarea cu barca poate continua spre Rumkale, una dintre cele mai spectaculoase construcții istorice din regiune. Cetatea se ridică pe un promontoriu abrupt deasupra apei, iar poziția sa transformă apropierea cu barca într-unul dintre cele mai impresionante momente ale excursiei.

În complex se păstrează vestigii ale Bisericii Sfântul Nerses, ale Mănăstirii Barşavma, precum și cisterne, fântâni și alte construcții. Structurile vizibile astăzi sunt datate în principal în secolele XII-XIV.

De Rumkale este legată și o tradiție potrivit căreia Apostolul Ioan ar fi locuit în această zonă și ar fi copiat texte biblice într-o încăpere săpată în stâncă. Povestea aparține însă tradiției locale și nu este considerată un fapt istoric demonstrat.

Cetatea a intrat sub control otoman în anul 1516, iar astăzi Rumkale și Halfeti pot fi incluse foarte ușor în aceeași excursie.

Trandafirii negri care au făcut Halfeti celebru

Orașul scufundat nu este singurul lucru neobișnuit pe care îl găsești în Halfeti. Localitatea este celebră și pentru karagül, așa-numitul „trandafir negru”, devenit unul dintre simbolurile regiunii.

Florile nu sunt negre precum cerneala, ci au o nuanță extrem de închisă de roșu-bordo, care în anumite condiții de lumină poate părea aproape neagră. Culoarea lor este asociată cu particularitățile solului local și cu nivelul pH-ului.

Trandafirii înfloresc în special primăvara și toamna, iar una dintre particularitățile lor promovate de autoritățile turistice turce este că, odată tăiați și îndepărtați din mediul specific de la Halfeti, își pierd culoarea caracteristică.

Alături de karagül, în zonă crește și zambila mesopotamiană, asociată cu regiunea Eufratului și cunoscută local pentru proprietățile sale tradițional considerate medicinale.

Orașul organizează inclusiv un festival al parfumurilor

Florile locale au devenit suficient de importante pentru identitatea Halfeti încât comunitatea le celebrează printr-un festival anual al parfumurilor organizat de Slowfood Halfeti, parte a mișcării internaționale Slow Food.

Vizitatorii pot descoperi grădinile cu trandafiri negri, pot participa la activități dedicate parfumurilor și pot afla mai multe despre plantele caracteristice zonei.

Halfeti face parte și din rețeaua Cittaslow, fiind desemnat un „slow city”. Conceptul promovează localitățile care încearcă să păstreze identitatea locală și să ofere atât locuitorilor, cât și turiștilor o alternativă la ritmul accelerat al marilor orașe.

Ce mănânci dacă ajungi în Halfeti

Experiența nu se termină odată ce cobori din barcă. Pe malul Eufratului există restaurante și terase unde turiștii pot bea ceai sau cafea turcească și pot încerca preparatele locale.

Printre specialitățile asociate zonei se numără Halfeti kebabı, preparat cu vinete, și Şabut, un pește local servit la grătar. Bucătăria regională include și combinații mai puțin obișnuite pentru turiști, în care carnea este asociată cu fructe.

Pentru experiența completă, o masă pe malul apei, privind spre Eufrat și vechile construcții ale Halfeti, poate deveni una dintre cele mai frumoase opriri ale zilei.

De cât timp ai nevoie pentru a vizita Halfeti

Principalele atracții pot fi văzute într-o jumătate de zi, mai ales dacă excursia este concentrată în jurul turului cu barca, care durează aproximativ 90 de minute. Pentru a descoperi însă locul fără grabă, merită rezervată o zi întreagă.

Dimineața poate începe în Eski Halfeti, urmată de excursia cu barca spre Savaşan și Rumkale. Prânzul poate fi luat pe malul Eufratului, iar după-amiaza poate fi rezervată unei plimbări prin partea veche a localității și, în sezonul potrivit, descoperirii celebrelor grădini cu trandafiri negri.

Halfeti nu este o destinație în care trebuie să alergi de la un obiectiv la altul, iar apartenența la rețeaua Cittaslow se potrivește perfect cu felul în care merită descoperit orașul.

Cum ajungi în Halfeti și cu ce îl poți combina

Halfeti este situat în sud-estul Turciei și poate fi inclus foarte bine într-un circuit care pornește din Gaziantep sau Şanlıurfa. Accesul este posibil și cu transportul public, inclusiv prin Birecik, însă o mașină oferă mult mai multă libertate pentru explorarea întregii regiuni.

Un traseu spectaculos poate lega Gaziantep de Halfeti, apoi de Şanlıurfa, Göbekli Tepe și Harran. Într-o asemenea călătorie, turiștii pot trece de la celebra gastronomie din Gaziantep la orașul scufundat de pe Eufrat, pentru ca apoi să continue spre unele dintre cele mai importante situri arheologice din sud-estul Turciei.

Halfeti rămâne însă punctul aparte al traseului: un oraș în care trecutul se află chiar sub apele Eufratului, în timp ce deasupra lui continuă să circule bărcile cu turiști.

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