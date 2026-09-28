O nouă trilogie „Star Wars” este în pregătire. Cine va regiza primul film

O nouă trilogie „Star Wars” este în pregătire. Cine va regiza primul film
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O nouă trilogie „Star Wars” este în pregătire. Cine va regiza primul film
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Universul „Star Wars” se pregătește pentru o nouă trilogie, iar Lucasfilm ar fi găsit regizorul primului film. Jon Watts, cineastul din spatele celor trei filme „Spider-Man” cu Tom Holland, ar fi fost ales să conducă proiectul, care va avea scenariul semnat de Simon Kinberg.

Jon Watts ar urma să regizeze primul film al noii trilogii „Star Wars”, potrivit informațiilor publicate de Entertainment Weekly și de mai multe publicații de la Hollywood. Proiectul este scris de Simon Kinberg, cunoscut pentru implicarea sa în franciza „X-Men”.

Watts este cunoscut în special pentru trilogia „Spider-Man” cu Tom Holland. El a regizat „Spider-Man: Homecoming”, lansat în 2017, „Spider-Man: Far From Home”, din 2019, și „Spider-Man: No Way Home”, apărut în 2021.

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Regizorul nu este însă la prima întâlnire cu universul „Star Wars”. Jon Watts a fost unul dintre creatorii serialului „Star Wars: Skeleton Crew” și a regizat două dintre episoadele producției.

Sursa foto: Profimedia

Simon Kinberg scrie noua trilogie „Star Wars”

Și scenaristul Simon Kinberg are deja legături cu celebra franciză. Acesta a lucrat în calitate de consultant la „Star Wars: The Force Awakens” și a creat, alături de Dave Filoni, serialul de animație „Star Wars Rebels”.

Kinberg este cunoscut și pentru activitatea sa în universul „X-Men”, unde a lucrat ca scenarist și producător la mai multe filme și a regizat „Dark Phoenix”.

Primele informații despre noua trilogie „Star Wars” au apărut în 2024, când s-a aflat că Kinberg urma să scrie și să producă trei noi filme pentru Lucasfilm.

Deocamdată, există însă puține informații certe despre poveste. De-a lungul dezvoltării proiectului au apărut relatări contradictorii privind locul noilor filme în universul „Star Wars” și dacă acestea vor continua direct saga Skywalker.

Potrivit celor mai recente informații, Daisy Ridley ar putea reveni în rolul lui Rey, însă nu este clar în acest moment cât de importantă ar urma să fie prezența personajului în noua trilogie. Lucasfilm nu a oferit deocamdată detalii oficiale despre distribuție.

Sursa foto: Profimedia

Mai multe filme „Star Wars” sunt în pregătire

Noua trilogie nu este singurul proiect cinematografic aflat în lucru. „Star Wars: Starfighter”, regizat de Shawn Levy și cu Ryan Gosling în rolul principal, urmează să ajungă în cinematografe în 2027.

Filmul va spune o poveste de sine stătătoare și este plasat la aproximativ cinci ani după evenimentele din „Star Wars: The Rise of Skywalker”. Lucasfilm a confirmat anterior că producția face parte dintr-o serie mai amplă de proiecte cinematografice aflate în dezvoltare, printre care se numără și trilogia lui Simon Kinberg.

„The Rise of Skywalker”, lansat în 2019, a fost ultimul film al francizei principale care a ajuns pe marile ecrane și a încheiat trilogia începută în 2015 cu „The Force Awakens”.

Pentru moment, primul film al trilogiei lui Kinberg nu are un titlu și nici o dată de lansare anunțată.

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