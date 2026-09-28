Ce face Marian Godină după ce a plecat din Poliție: „Din 16 septembrie sunt deja angajat”

Fostul polițist Marian Godină a transmis un mesaj public în mediul online prin care le oferă un răspuns persoanelor ce au speculat că retragerea sa din Poliția Română, după mai bine de două decenii de activitate, ar fi dus la lipsa unui loc de muncă.

Decizia privind încheierea carierei de polițist a fost anunțată în luna august, iar la scurt timp acesta a abordat public reacțiile negative apărute pe rețelele sociale.

Ce face Marian Godină după ce a plecat din Poliție

În declarațiile sale, fostul om al legii a subliniat că decizia sa de a demisiona a fost privită de unii urmăritori ca un motiv de satisfacție personală, explicând totodată percepția publică asupra succesului și bunăstării celor din jur.

„Foarte interesant! Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă. Explicația e destul de simplă. După ce mi-am dat demisia din Poliția Română, am observat un val de fericire din partea multora. Și nu mă refer la cei care se bucurarea pentru mine și mă felicitau. Mă refer la oamenii care au văzut demisia mea ca pe o victorie personală. Deși, evident, în afară de viața mea și a familiei mele, pentru nimeni nu s-a schimbat absolut nimic. Ei s-au bucurat pentru că au crezut că, odată cu demisia, va urma dezastrul. Că mă vor vedea la săpat șanțuri sau întrebând pe Facebook dacă nu are cineva nevoie de vreun „holoangăr” cu ziua. Pentru că pe mulți dintre cei care înjură de dimineața până seara și se vaită că o duc rău îi doare mai tare că alții o duc mai bine decât ei decât îi doare că ei o duc rău. Asta e, de fapt, marea lor suferință. Dacă am duce-o toți la fel, probabil ar fi mult mai liniștiți. Și, culmea, nici ei nu o duc chiar atât de rău. Dacă iei la pas zonele rurale sărace într-o duminică, o să observi că nu e curte în care să nu sfârâie grătarul și din care să nu se audă muzică”, începe mesajul publicat de fostul polițist pe Facebook.

Totodată, au fost abordate aspecte legate de intervențiile Poliției în cazul diverselor conflicte sociale din comunități, evidențiindu-se resursele bugetare utilizate la fiecare solicitare a autorităților.

„Ogradă fără animale o să tot vezi. Gospodărie fără boxă cu Bluetooth și multe luminițe, mai greu. Fum de carne, bere, țigări, gălăgie, râsete zgomotoase și muzică. Ingredientele unei zile ideale. Iar dacă unul sare calul, pune mâna pe un par și sare la bătaie, nu-i nimic. Se sună la 112 și vine Poliția. Cu costurile intervenției suportate inclusiv de cei care, la ora aia, dorm cuminți, pentru că luni dimineață trebuie să se trezească și să meargă la muncă”, a continuat Marian Godină.

„Din 16 septembrie sunt deja angajat”

Referitor la statutul profesional actual, fostul polițist a clarificat faptul că imaginea intens comentată pe rețelele de socializare a fost realizată chiar în timpul desfășurării activității sale curente. Acesta a menționat că promovarea de produse, redactarea de texte și aparițiile publice reprezintă forme legitime de muncă din care poate obține venituri, precizând totodată că tranziția către un nou loc de muncă s-a realizat imediat după încetarea contractului anterior.

„Revenind la poza mea, s-au supărat unii că «cerșesc» și m-au trimis la muncă. Deși eu eram la muncă. Doar că, pentru ei, munca pare să fie muncă numai dacă are sapă, târnăcop sau roabă. Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești. Probabil îi deranjează și mai tare faptul că poți trăi din asta. Iar celor care s-au supărat atât de tare încât au anunțat solemn că ei «numai» cumpără invertoare pentru că le promovez eu, le transmit să stea liniștiți. Telefonul îl pot încărca în continuare la mall. PS: Demisia mea a avut loc începând cu 15 septembrie, iar din 16 septembrie sunt deja angajat cu contract de muncă.”

Mesajul distribuit pe canalele digitale a generat numeroase comentarii din partea publicului, opiniile fiind împărțite între încurajări oferite pentru noul parcurs profesional și mesaje care îi recomandau să ignore criticile apărute în spațiul virtual. Urmăritorii au lăsat diverse reacții la postare.

„În mintea lor, trebuie să muncești din greu și pe bani de nimic «ca să fii om cinstit».” „Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Succes în tot ce întreprindeți, sunteți minunați!” „Mințile înguste nu pot vedea bârna din ochii lor, dar văd așchia din ochii altora, iar dacă ei nu pot munci cu mintea, de zgomotul din capul lor, atunci au impresia că doar munca fizică se cheamă muncă. Și da, îi invidiază pe cei care reușesc ceea ce ei nu pot.” „Să fiți toți sănătoși! Succes în noua etapă! Sunt sigură că veți reuși ceea ce v-ați propus și veți face mult bine celor care au nevoie de ajutor.”

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