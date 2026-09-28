Ce face Marian Godină după ce a plecat din Poliție: „Din 16 septembrie sunt deja angajat”

Ce face Marian Godină după ce a plecat din Poliție: „Din 16 septembrie sunt deja angajat”
Galerie Foto 7
Marian Godină. Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Fostul polițist Marian Godină a transmis un mesaj public în mediul online prin care le oferă un răspuns persoanelor ce au speculat că retragerea sa din Poliția Română, după mai bine de două decenii de activitate, ar fi dus la lipsa unui loc de muncă.

Decizia privind încheierea carierei de polițist a fost anunțată în luna august, iar la scurt timp acesta a abordat public reacțiile negative apărute pe rețelele sociale.

Ce face Marian Godină după ce a plecat din Poliție

În declarațiile sale, fostul om al legii a subliniat că decizia sa de a demisiona a fost privită de unii urmăritori ca un motiv de satisfacție personală, explicând totodată percepția publică asupra succesului și bunăstării celor din jur.

„Foarte interesant! Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă. Explicația e destul de simplă. După ce mi-am dat demisia din Poliția Română, am observat un val de fericire din partea multora. Și nu mă refer la cei care se bucurarea pentru mine și mă felicitau. Mă refer la oamenii care au văzut demisia mea ca pe o victorie personală. Deși, evident, în afară de viața mea și a familiei mele, pentru nimeni nu s-a schimbat absolut nimic. Ei s-au bucurat pentru că au crezut că, odată cu demisia, va urma dezastrul. Că mă vor vedea la săpat șanțuri sau întrebând pe Facebook dacă nu are cineva nevoie de vreun „holoangăr” cu ziua. Pentru că pe mulți dintre cei care înjură de dimineața până seara și se vaită că o duc rău îi doare mai tare că alții o duc mai bine decât ei decât îi doare că ei o duc rău. Asta e, de fapt, marea lor suferință. Dacă am duce-o toți la fel, probabil ar fi mult mai liniștiți. Și, culmea, nici ei nu o duc chiar atât de rău. Dacă iei la pas zonele rurale sărace într-o duminică, o să observi că nu e curte în care să nu sfârâie grătarul și din care să nu se audă muzică”, începe mesajul publicat de fostul polițist pe Facebook.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Totodată, au fost abordate aspecte legate de intervențiile Poliției în cazul diverselor conflicte sociale din comunități, evidențiindu-se resursele bugetare utilizate la fiecare solicitare a autorităților.

„Ogradă fără animale o să tot vezi. Gospodărie fără boxă cu Bluetooth și multe luminițe, mai greu. Fum de carne, bere, țigări, gălăgie, râsete zgomotoase și muzică. Ingredientele unei zile ideale. Iar dacă unul sare calul, pune mâna pe un par și sare la bătaie, nu-i nimic. Se sună la 112 și vine Poliția. Cu costurile intervenției suportate inclusiv de cei care, la ora aia, dorm cuminți, pentru că luni dimineață trebuie să se trezească și să meargă la muncă”, a continuat Marian Godină.

„Din 16 septembrie sunt deja angajat”

Referitor la statutul profesional actual, fostul polițist a clarificat faptul că imaginea intens comentată pe rețelele de socializare a fost realizată chiar în timpul desfășurării activității sale curente. Acesta a menționat că promovarea de produse, redactarea de texte și aparițiile publice reprezintă forme legitime de muncă din care poate obține venituri, precizând totodată că tranziția către un nou loc de muncă s-a realizat imediat după încetarea contractului anterior.

„Revenind la poza mea, s-au supărat unii că «cerșesc» și m-au trimis la muncă. Deși eu eram la muncă. Doar că, pentru ei, munca pare să fie muncă numai dacă are sapă, târnăcop sau roabă. Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești. Probabil îi deranjează și mai tare faptul că poți trăi din asta. Iar celor care s-au supărat atât de tare încât au anunțat solemn că ei «numai» cumpără invertoare pentru că le promovez eu, le transmit să stea liniștiți. Telefonul îl pot încărca în continuare la mall. PS: Demisia mea a avut loc începând cu 15 septembrie, iar din 16 septembrie sunt deja angajat cu contract de muncă.”

Mesajul distribuit pe canalele digitale a generat numeroase comentarii din partea publicului, opiniile fiind împărțite între încurajări oferite pentru noul parcurs profesional și mesaje care îi recomandau să ignore criticile apărute în spațiul virtual. Urmăritorii au lăsat diverse reacții la postare.

„În mintea lor, trebuie să muncești din greu și pe bani de nimic «ca să fii om cinstit».”

„Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Succes în tot ce întreprindeți, sunteți minunați!”

„Mințile înguste nu pot vedea bârna din ochii lor, dar văd așchia din ochii altora, iar dacă ei nu pot munci cu mintea, de zgomotul din capul lor, atunci au impresia că doar munca fizică se cheamă muncă. Și da, îi invidiază pe cei care reușesc ceea ce ei nu pot.”

„Să fiți toți sănătoși! Succes în noua etapă! Sunt sigură că veți reuși ceea ce v-ați propus și veți face mult bine celor care au nevoie de ajutor.”

CITEŞTE ŞI: La ce salariu a renunțat Marian Godină? A demisionat din Poliție pentru un nou proiect

De ce a demisionat Marian Godină din Poliția Română. Prima reacție a fostului concurent de la Survivor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sărbătoare mare în familia lui Codin Maticiuc. Ce urare i-a făcut soției sale, Ana, la aniversarea de 37 de ani: „Știe că o iubesc”
Sărbătoare mare în familia lui Codin Maticiuc. Ce urare i-a făcut soției sale, Ana, la aniversarea de 37 de ani: „Știe că o iubesc”
Momente de foc pentru Alina Pușcău. Verdictul medicilor poate schimba totul
Momente de foc pentru Alina Pușcău. Verdictul medicilor poate schimba totul
Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei. „Am cunoscut frica și rușinea”
Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei. „Am cunoscut frica și rușinea”
Andrei Bordeianu, vești despre starea de sănătate după accident. „Cel mai mare vis al meu este să pun primii pași pe sol”
Andrei Bordeianu, vești despre starea de sănătate după accident. „Cel mai mare vis al meu este să pun primii pași pe sol”
Fiul Ancăi Dumitra a început grădinița. Ce sumă plătește actrița pentru educația lui
Fiul Ancăi Dumitra a început grădinița. Ce sumă plătește actrița pentru educația lui
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
Gandul.ro
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Mediafax
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Click.ro
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
go4it.ro
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
Gandul.ro
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.