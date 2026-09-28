Greșeala care te poate lăsa pieton timp de 3 ani! Ce regulă de circulație nu trebuie să încalce șoferii

Greșeala care te poate lăsa pieton timp de 3 ani! Ce regulă de circulație nu trebuie să încalce șoferii
Șoferii care pot rămâne fără permis timp de trei ani
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Șoferii care ajung să circule pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres s-ar putea confrunta cu o sancțiune care le-ar schimba radical situația la volan. Un nou proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și o perioadă de trei ani în care șoferii sancționați nu ar mai putea susține examenul pentru obținerea unui nou permis.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat pe 23 septembrie 2026 și vizează modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. În acest moment, documentul se află în procedură legislativă, fiind transmis pentru aviz Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ, precum și pentru punct de vedere Guvernului.

Sursa foto: Freepik

Anularea permisului pentru șoferii care circulă pe contrasens

Potrivit textului proiectului, circulația pe sens opus pe autostradă sau pe drum expres ar urma să fie sancționată cu amendă din clasa a IV-a. Pe lângă sancțiunea financiară, inițiativa introduce și anularea permisului de conducere, ca măsură complementară.

Proiectul stabilește și ce s-ar întâmpla după anularea documentului. Persoana sancționată nu ar putea participa imediat la un nou examen pentru obținerea dreptului de a conduce. Accesul la examen ar fi blocat timp de trei ani, perioada urmând să fie calculată din momentul în care sancțiunea devine definitivă.

Inițiatorii propun și modificarea prevederilor referitoare la situațiile în care permisul de conducere este anulat. Astfel, sancționarea pentru circulația pe contrasens pe autostradă sau drum expres ar fi introdusă în mod expres printre cazurile care duc la anularea permisului.

Deocamdată, măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă și nu reprezintă reguli aflate deja în vigoare. Proiectul urmează să parcurgă etapele procedurii parlamentare înainte ca eventualele modificări să poată deveni aplicabile.

CITEȘTE ȘI: A condus un an o mașină electrică de 60.520 de euro, apoi a cerut banii înapoi. Motivul invocat în instanță

Amendă de 3.000 de lei pentru românii care merg la mare și fac acest lucru crezând că nu îi vede nimeni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Două fetițe au sfidat statisticile! S-au născut prematur, după o sarcină extrem de rară: „Sunt miracole”
Două fetițe au sfidat statisticile! S-au născut prematur, după o sarcină extrem de rară: „Sunt miracole”
Peste 100 de români, exploatați în podgoriile din Italia! Cum erau plătiți muncitorii
Peste 100 de români, exploatați în podgoriile din Italia! Cum erau plătiți muncitorii
A condus un an o mașină electrică de 60.520 de euro, apoi a cerut banii înapoi. Motivul invocat în instanță
A condus un an o mașină electrică de 60.520 de euro, apoi a cerut banii înapoi. Motivul invocat în instanță
Doliu în lumea wrestlingului. Un star AEW a murit la doar 40 de ani, la o zi după ultimul său meci
Doliu în lumea wrestlingului. Un star AEW a murit la doar 40 de ani, la o zi după ultimul său meci
Vlad Băltățeanu, descris de fostul patron înainte de tragedie. „Era serios, dedicat, lucra și în weekend”
Vlad Băltățeanu, descris de fostul patron înainte de tragedie. „Era serios, dedicat, lucra și în weekend”
Bosnia ne-a DEMOLAT! România pierde cu 2-4 pe Arena Națională
Mediafax
Bosnia ne-a DEMOLAT! România pierde cu 2-4 pe Arena Națională
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
Gandul.ro
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Mediafax
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
S-a îndrăgostit de Corina Dănilă, dar ea l-a refuzat. Despre cine este vorba: „Ne înțelegem din priviri”
Click.ro
S-a îndrăgostit de Corina Dănilă, dar ea l-a refuzat. Despre cine este vorba: „Ne înțelegem din priviri”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
go4it.ro
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
Gandul.ro
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.