Greșeala care te poate lăsa pieton timp de 3 ani! Ce regulă de circulație nu trebuie să încalce șoferii

Șoferii care ajung să circule pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres s-ar putea confrunta cu o sancțiune care le-ar schimba radical situația la volan. Un nou proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și o perioadă de trei ani în care șoferii sancționați nu ar mai putea susține examenul pentru obținerea unui nou permis.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat pe 23 septembrie 2026 și vizează modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. În acest moment, documentul se află în procedură legislativă, fiind transmis pentru aviz Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ, precum și pentru punct de vedere Guvernului.

Anularea permisului pentru șoferii care circulă pe contrasens

Potrivit textului proiectului, circulația pe sens opus pe autostradă sau pe drum expres ar urma să fie sancționată cu amendă din clasa a IV-a. Pe lângă sancțiunea financiară, inițiativa introduce și anularea permisului de conducere, ca măsură complementară.

Proiectul stabilește și ce s-ar întâmpla după anularea documentului. Persoana sancționată nu ar putea participa imediat la un nou examen pentru obținerea dreptului de a conduce. Accesul la examen ar fi blocat timp de trei ani, perioada urmând să fie calculată din momentul în care sancțiunea devine definitivă.

Inițiatorii propun și modificarea prevederilor referitoare la situațiile în care permisul de conducere este anulat. Astfel, sancționarea pentru circulația pe contrasens pe autostradă sau drum expres ar fi introdusă în mod expres printre cazurile care duc la anularea permisului.

Deocamdată, măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă și nu reprezintă reguli aflate deja în vigoare. Proiectul urmează să parcurgă etapele procedurii parlamentare înainte ca eventualele modificări să poată deveni aplicabile.

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