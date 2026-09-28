Peste 100 de români, exploatați în podgoriile din Italia! Cum erau plătiți muncitorii

Peste 100 de români, exploatați în podgoriile din Italia! Cum erau plătiți muncitorii
Peste 100 de români au fost exploatați în Italia / Sursa foto: Shutterstock
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Promisiunea unui loc de muncă în Italia s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru 107 români ajunși să lucreze în podgoriile din provincia Gorizia. O anchetă a autorităților italiene a scos la iveală nu doar condițiile ilegale în care aceștia munceau, ci și un mecanism complex prin care milioane de euro din activitatea companiei ar fi fost ascunși de la plata taxelor și contribuțiilor.

Investigația face parte din operațiunea „Caravelle”, începută în 2023 de militarii Grupului Gorizia, sub coordonarea Parchetului local. Ancheta a vizat fenomenul de caporalato, prin care muncitorii sunt recrutați și exploatați ilegal, în special în domeniul agricol.

Ce au descoperit anchetatorii italieni

Potrivit anchetatorilor, în zona dintre provinciile Gorizia și Udine funcționa o rețea care punea la dispoziția producătorilor viticoli numeroși muncitori agricoli. Aceștia erau folosiți în principal pentru lucrările din vii și ar fi fost nevoiți să lucreze în condiții precare.

În februarie 2023, patru persoane suspectate că se aflau în spatele mecanismului au fost arestate. Este vorba despre trei români și un cetățean moldovean, acuzați de caporalato. Dosarul a ajuns în instanță, iar procesul se desfășoară la Tribunalul din Gorizia.

Anchetatorii au descoperit și o componentă transfrontalieră a fraudei. Firma care furniza muncitorii era înregistrată în România, însă activitatea era coordonată din Italia. Compania factura serviciile fără TVA, în baza statutului de societate comunitară, în timp ce operațiunile financiare se derulau în Italia, deși conturile bancare erau deschise în România.

Sursa foto: Shutterstock

Verificările realizate împreună cu autoritățile române au arătat că majoritatea muncitorilor nu figurau în sistemul românesc de contribuții sociale și nu existau notificările necesare pentru detașarea lor în străinătate.

Controlul fiscal pentru perioada 2019-2023 a indicat peste un milion de euro în venituri impozabile nedeclarate, TVA neachitată de peste 200.000 de euro și aproximativ 80.000 de euro reprezentând rețineri la sursă care nu au fost virate.

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