A condus un an o mașină electrică de 60.520 de euro, apoi a cerut banii înapoi. Motivul invocat în instanță

A condus un an o mașină electrică de 60.520 de euro, apoi a cerut banii înapoi. Motivul invocat în instanță
Maşină elecetrică. Foto: Pixabay
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Un șofer din Germania a ajuns în fața instanței după ce a încercat să obțină înapoi 60.520 de euro, suma plătită pentru o mașină electrică achiziționată online.

Acesta a susținut că procesul de comandă nu respecta în totalitate cerințele legale, deoarece butonul folosit pentru finalizarea achiziției nu indica în mod explicit că plasarea comenzii presupune o obligație de plată.

A condus un an o mașină electrică de 60.520 de euro, apoi a cerut banii înapoi

Cumpărătorul și-a bazat argumentația pe legislația germană privind tranzacțiile online, care prevede că un comerciant trebuie să informeze clar clientul atunci când apăsarea unui buton duce la încheierea unei comenzi cu obligație financiară. În cazul de față, comanda a fost finalizată prin apăsarea butonului „Bestellen” („Comandă”), iar șoferul a considerat că această formulare nu îndeplinea toate condițiile prevăzute de lege.

Pe baza acestui argument, bărbatul a solicitat anularea contractului de vânzare și rambursarea integrală a sumei achitate pentru automobilul electric. Cazul a fost analizat de Tribunalul Regional Superior din Frankfurt, care a respins pretențiile reclamantului.

Instanța a apreciat că, din întregul proces de achiziție, rezultă în mod evident că șoferul știa că efectuează o cumpărare și că urma să plătească prețul vehiculului.

În motivare, judecătorul a explicat:

„Din întregul proces de comandă a fost extrem de clar că bărbatul cumpăra o mașină pentru 60.520 de euro. La urma urmei, el a ales singur modelul, a configurat mașina, a selectat o metodă de plată și ulterior i s-a trimis contractul de cumpărare”.

Răspunsul instanţei nu este definitiv

De asemenea, magistrații au remarcat faptul că legislația privind protecția consumatorilor are scopul de a preveni situațiile în care utilizatorii sunt supuși unor obligații de plată neașteptate, nu de a permite contestarea unei achiziții după ce produsul a fost folosit o perioadă îndelungată. Totodată, instanța a subliniat că termenul legal de retragere pentru cumpărăturile online este de 14 zile, perioadă care expirase cu mult înainte de deschiderea acțiunii.

Prin urmare, cererea de rambursare a fost respinsă, iar șoferul nu și-a recuperat cei 60.520 de euro. Cu toate acestea, litigiul nu este închis definitiv, întrucât bărbatul are posibilitatea de a ataca hotărârea în instanțele superioare. Până la o eventuală decizie definitivă, mașina electrică rămâne în posesia sa, însă fără restituirea sumei plătite pentru achiziție.

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