Doliu în lumea wrestlingului. Un star AEW a murit la doar 40 de ani, la o zi după ultimul său meci

Doliu în lumea wrestlingului. Un star AEW a murit la doar 40 de ani, la o zi după ultimul său meci
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Sursa foto: Profimedia
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Lumea wrestlingului este în doliu după moartea lui Benjamin Satterley, cunoscut fanilor sub numele de PAC. Luptătorul britanic avea doar 40 de ani, iar anunțul morții sale a venit la o zi după ce participase la un eveniment All Elite Wrestling (AEW) în Chicago.

Până în acest moment, cauza decesului sportivului nu a fost anunțată, potrivit BBC.

Luptătorul originar din Newcastle upon Tyne avea o carieră de peste două decenii și evoluase pentru unele dintre cele mai importante organizații de wrestling din lume.

„Originar din Newcastle upon Tyne, Anglia, Satterley și-a început cariera de wrestler în 2004 și a evoluat ulterior pentru organizații de profil din întreaga lume, captivând fanii prin procedee aeriene inovatoare și o abilitate incredibilă în ring”, a precizat AEW într-un comunicat.

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Cu doar o zi înainte de anunțarea morții sale, Satterley luptase la «All Out», în Chicago. PAC l-a înfruntat pe Andrade El Idolo pentru AEW National Championship, pierzând confruntarea, iar ulterior a revenit în timpul meciului dintre Jon Moxley și Will Ospreay.

Sursa foto: Profimedia

Benjamin Satterley avea o carieră de peste 20 de ani

Născut în Newcastle upon Tyne, Satterley și-a început cariera profesionistă în wrestling în 2004 și a evoluat ulterior pentru organizații din mai multe țări.

Înainte să ajungă la AEW, britanicul a luptat inclusiv pentru World Wrestling Entertainment (WWE), New Japan Pro-Wrestling și Consejo Mundial de Lucha Libre din Mexic. În WWE, acesta a devenit cunoscut sub numele de Adrian Neville și, ulterior, Neville.

Satterley s-a alăturat AEW în 2019, sub numele PAC, și a câștigat mai multe titluri în cadrul companiei. AEW a transmis că britanicul a participat la unele dintre cele mai memorabile meciuri din istoria organizației.

Numele PAC era inspirat de una dintre mișcările sale caracteristice, în care luptătorul executa o rotație de 360 de grade după ce sărea de pe corzile ringului înainte de a ateriza peste adversar.

Sursa foto: Profimedia

Numeroase persoane din lumea wrestlingului au reacționat după anunțarea morții lui. Paul Heyman, membru al WWE Hall of Fame, l-a descris pe britanic drept un sportiv extrem de talentat și un om deosebit și a transmis condoleanțe celor care l-au cunoscut.

Tony Khan, președintele AEW, a vorbit la rândul său despre calitățile lui Satterley atât în ring, cât și în afara acestuia.

Acesta a lăudat cunoștințele sale despre wrestling, talentul, calitățile atletice, profesionalismul și devotamentul față de sportul căruia i-a dedicat mai bine de două decenii din viață.

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