Doliu în lumea wrestlingului. Un star AEW a murit la doar 40 de ani, la o zi după ultimul său meci

Lumea wrestlingului este în doliu după moartea lui Benjamin Satterley, cunoscut fanilor sub numele de PAC. Luptătorul britanic avea doar 40 de ani, iar anunțul morții sale a venit la o zi după ce participase la un eveniment All Elite Wrestling (AEW) în Chicago.

Până în acest moment, cauza decesului sportivului nu a fost anunțată, potrivit BBC.

Luptătorul originar din Newcastle upon Tyne avea o carieră de peste două decenii și evoluase pentru unele dintre cele mai importante organizații de wrestling din lume.

„Originar din Newcastle upon Tyne, Anglia, Satterley și-a început cariera de wrestler în 2004 și a evoluat ulterior pentru organizații de profil din întreaga lume, captivând fanii prin procedee aeriene inovatoare și o abilitate incredibilă în ring”, a precizat AEW într-un comunicat.

Cu doar o zi înainte de anunțarea morții sale, Satterley luptase la «All Out», în Chicago. PAC l-a înfruntat pe Andrade El Idolo pentru AEW National Championship, pierzând confruntarea, iar ulterior a revenit în timpul meciului dintre Jon Moxley și Will Ospreay.

Benjamin Satterley avea o carieră de peste 20 de ani

Născut în Newcastle upon Tyne, Satterley și-a început cariera profesionistă în wrestling în 2004 și a evoluat ulterior pentru organizații din mai multe țări.

Înainte să ajungă la AEW, britanicul a luptat inclusiv pentru World Wrestling Entertainment (WWE), New Japan Pro-Wrestling și Consejo Mundial de Lucha Libre din Mexic. În WWE, acesta a devenit cunoscut sub numele de Adrian Neville și, ulterior, Neville.

Satterley s-a alăturat AEW în 2019, sub numele PAC, și a câștigat mai multe titluri în cadrul companiei. AEW a transmis că britanicul a participat la unele dintre cele mai memorabile meciuri din istoria organizației.

Numele PAC era inspirat de una dintre mișcările sale caracteristice, în care luptătorul executa o rotație de 360 de grade după ce sărea de pe corzile ringului înainte de a ateriza peste adversar.

Numeroase persoane din lumea wrestlingului au reacționat după anunțarea morții lui. Paul Heyman, membru al WWE Hall of Fame, l-a descris pe britanic drept un sportiv extrem de talentat și un om deosebit și a transmis condoleanțe celor care l-au cunoscut.

Tony Khan, președintele AEW, a vorbit la rândul său despre calitățile lui Satterley atât în ring, cât și în afara acestuia.

Acesta a lăudat cunoștințele sale despre wrestling, talentul, calitățile atletice, profesionalismul și devotamentul față de sportul căruia i-a dedicat mai bine de două decenii din viață.

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