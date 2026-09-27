Cum a reacționat presa maghiară după ce Ungaria a fost învinsă de România: „Această tactică nu a dat roade”

România a încheiat pe locul al treilea EHF Euro Cup, după ce a învins reprezentativa Ungariei cu scorul de 33-30 în finala mică disputată în Sala Polivalentă din București. Succesul tricolorelor a fost remarcat și de presa din țara vecină, care a analizat momentele decisive ale confruntării și a evidențiat revenirea puternică a echipei pregătite de Ovidiu Mihăilă în partea a doua a jocului.

Jurnaliștii maghiari au considerat că una dintre cheile meciului a fost perioada din repriza secundă în care România a reușit să se desprindă la patru goluri diferență. De asemenea, aceștia au subliniat importanța golurilor marcate de selecționata României în poarta goală, faze care au cântărit decisiv în economia rezultatului final.

Cum a reacționat presa maghiară după ce Ungaria a fost învinsă de România

Publicația Nemzeti Sport a analizat în detaliu partida și a pus accent pe erorile comise de reprezentativa Ungariei în momentele importante ale jocului.

„Golurile marcate în poarta goală au costat mult echipa feminină de handbal a Ungariei, care a pierdut în fața româncelor după șapte ani”, au scris jurnaliștii maghiari.

Presa de la Budapesta a descris prima repriză, încheiată la egalitate, scor 16-16, drept una echilibrată, în care ambele formații au avut momente bune de joc.

„Gazdele au egalat la 13-13 și, deși Ungaria a dominat o mare parte din prima repriză, a fost nevoie de a 12-a paradă a lui Szemerey pentru a menține scorul egal la pauză”, au notat cei de la Nemzeti Sport.

Analiza a continuat cu dificultățile întâmpinate de naționala Ungariei după revenirea de la vestiare, perioadă în care România a profitat de scăderea eficienței defensive și de lipsa de inspirație din atac a adversarelor.

„Repriza secundă nu a început bine pentru echipa maghiară. Eficiența defensivei a scăzut, iar atacul a devenit ezitant. Timp de peste șase minute, echipa lui Golovin nu a reușit să marcheze din acțiune, permițând României, una dintre gazdele Campionatului European din decembrie, să se desprindă la patru goluri (21-17). Apărarea maghiară a avut dificultăți în zona pivotului, dar atacul și-a revenit treptat. Printr-o serie de patru goluri consecutive, Ungaria a restabilit egalitatea la 23-23. Cu toate acestea, în ultimul sfert de oră, România a marcat trei goluri succesive în poarta goală (29-25). În minutul 54, la scorul de 31-27 pentru gazde, naționala maghiară a trecut la un sistem de atac „șapte contra șase”, dar nici această tactică nu a dat roade. În final, echipa lui Vladimir Golovin a pierdut la o diferență de trei goluri”, au concluzionat jurnaliștii publicației maghiare.

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