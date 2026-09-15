Finala UEFA Europa League 2028 se va juca pe Arena Naţională din Bucureşti. Anunţul făcut de FRF

Finala UEFA Europa League 2028 se va juca pe Arena Naţională din Bucureşti. Anunţul făcut de FRF
Finala UEFA Europa League. Foto: FRF
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Comitetul Executiv al UEFA a confirmat astăzi, 15 septembrie, că Bucureștiul și Arena Națională vor găzdui finala UEFA Europa League din 2028, o decizie care reafirmă capacitatea României de a organiza competiții majore la nivel european.

Hotărârea a venit după evaluarea detaliată a candidaturilor depuse de federațiile interesate, iar forul de la Nyon a acordat Capitalei votul de încredere pentru un nou eveniment de anvergură.

Finala UEFA Europa League 2028 se va juca pe Arena Naţională din Bucureşti

Arena Națională va reveni în centrul atenției fotbalului continental la 16 ani după finala din 2012 și după experiențele pozitive din cadrul EURO 2020, EURO U21 2023 și EURO U19 2025.

În acest context, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a subliniat importanța momentului:

“Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”.

Anunţul făcut de FRF

Reușita candidaturii a fost posibilă datorită colaborării strânse dintre FRF, Guvernul României și Primăria Municipiului București. Autoritățile au sprijinit procesul prin constituirea unui comitet interministerial și prin implicare constantă în elaborarea documentației, demonstrând că investițiile în sportul de performanță și infrastructura aferentă pot deveni priorități naționale.

Conceptul integrat Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate, care a fundamentat dosarul României, își propune să transforme finala din 2028 într-un reper regional, cu efecte economice, sociale și de imagine pe termen lung. Echipa FRF, cu experiență în organizarea turneelor europene recente, va începe pregătirile alături de experții UEFA pentru a asigura condiții impecabile suporterilor și delegațiilor oficiale.

Pentru următorii ani, UEFA a stabilit deja orașele gazdă ale finalelor europene. La Liga Campionilor, Madrid va organiza finala din 2027, urmat de München în 2028 și Barcelona în 2029. La Europa League, Frankfurt este gazda din 2027, București în 2028 și Belgrad în 2029. În Conference League, Istanbul va găzdui finala din 2027, Torino în 2028 și Budapesta în 2029. Supercupa Europei va avea loc la Amsterdam în 2027 și la Astana în 2028.

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