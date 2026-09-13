Cum a rămas Gabi Torje fără 600.000 de euro. Țeapa uriașă care i-a golit buzunarele

În acest an, Gabi Torje a acceptat provocarea Asia Express și a revenit în atenția publicului larg. Pe Drumul Mătăsii acesta face echipă cu Alin Alexuc Ciurariu, iar cei doi par determinați să pună mâna pe marele premiu. Însă, în ceea ce îl privește pe fostul fotbalist, acesta pare să nu aibă prea mult noroc la bani. De-a lungul timpului a pierdut sute de mii de euro în fotbal și afaceri.

Gabi Torje a fost un fotbalist de succes și a strâns sume impresionante la echipe precum Udinese, Granada sau Konyaspor. Însă a și pierdut sute de mii de euro în fotbal. Una dintre cele mai mari „țepe” pe care a luat-o a fost pe vremea când juca la Karabukspor. Mai exact, acesta a pierdut 600.000 de euro atunci când clubul a intrat în faliment. Deși a avut câștig de cauză în proces, banii nu i-a mai văzut niciodată.

„600.000 de euro sunt pa! Orice echipă poate să intre în faliment. Eu am fost la o echipă care aproape juca în Europa, avea prime la zi, salarii, tot, iar anul următor, în groapă definitiv”, a declarat Gabi Torje, potrivit digisport.ro.

Mai mult, pe lângă banii pe care nu i-a mai văzut niciodată de la club, fotbalistul a cheltuit și sume mari pentru mutarea în Turcia.

„Noi în momentul ăla nu am pierdut doar banii ăia. Tu în momentul în care ai atâția bani de luat, tu cheltui ca și cum ar veni banii ăia. Și cheltui de la tine. Gândește-te că noi ne-am mobilat apartamentul toți acolo, să stăm, am plătit chirii în avans. Plus mâncare, stat acolo, bilete de avion dus-întors…familie și așa mai departe, 6 luni de zile. Noi nu am luat niciun ban. Aia a fost, ce să mai…”, a povestit Gabi Torje, în cadrul emisiunii lui Costin Ștucan.

Gabi Torje, ghinion și în afaceri

De asemenea, Gabi Torje nu a avut noroc nici în afaceri. Acesta și-a deschis un restaurant în București, însă afacerea i-a adus numeroase pierderi și în scurt timp localul a fost închis. Fotbalistul a intrat într-un domeniu pe care nu îl cunoștea, iar asta s-a tradus imediat în sume importante de bani investite și pierdute.

„Am avut un restaurant în Deva. L-am adus la București, l-am făcut mai nou, mai modern. Acolo era la mall, la food court, aici l-am făcut cu etaj, am investit, am venit, am pierdut, am plecat. Nu mai contează cât am pierdut, bine, nu a fost exagerat de mult. Hai să îți spun, dacă nu ești făcut pentru această activitate, nu te apuca. Dacă nu ești pregătit de HoReCa, nu te apuca de asta. Dacă îți pleacă bucătarul și tu nu știi să intri în bucătărie să faci mâncarea aia, tu trei zile nu vinzi nimic, nu ai ce să faci. Dacă îți pleacă ospătarul și nu știi să faci asta, nu poți servi oamenii, tu trebuie să fii de acolo. Dacă ai restaurant trebuie să ai locuri de parcare să vină lumea să stea, dacă nu ai, la revedere. Dacă nu ai terasă bună vara, ești minus. Aveam una, dar nu era foarte ok. Dacă nu ai un bucătar bun și să îți țină, nu să zică „Șefu, dă 500 de lei”, apoi a doua zi să îți scoată frigiderul din priză”, a mai mărturisit Gabi Torje.

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