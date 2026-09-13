Florin Marin se lăfăie în lux după moartea fostului soț de 81 de ani. Ce avere uriașă i-a lăsat vicarul britanic

Florin Marin a ajuns din nou în atenția presei britanice, la șase ani de la moartea fostului său soț, Philip Clements, un vicar britanic cu care românul s-a căsătorit în urmă cu mai mulți ani. La 33 de ani, Florin Marin este activ pe rețelele de socializare, unde își prezintă frecvent călătoriile, aparițiile mondene și obiectele de lux pe care le folosește.

Românul are în prezent o comunitate de aproape 50.000 de urmăritori pe TikTok, iar profilul său este dominat de imagini din destinații exclusiviste și momente care surprind un stil de viață opulent. Zborurile la clasa business, hotelurile de lux, restaurantele și accesoriile de la case de modă cunoscute fac parte din conținutul pe care îl publică în mod constant.

Cum arată acum traiul românului

Povestea lui Florin Marin a devenit cunoscută în Marea Britanie după relația cu Philip Clements, un fost preot anglican care a slujit timp de aproximativ cinci decenii. Cei doi s-au cunoscut în 2015, prin intermediul unei aplicații de dating, iar relația lor a evoluat rapid. În 2017, Philip Clements a decis să se mute în România pentru a fi alături de partenerul său.

Un an mai târziu, în aprilie 2018, cei doi s-au căsătorit în Kent. Diferența de vârstă dintre ei, de aproape cinci decenii, a stârnit un interes considerabil în presa britanică. Povestea cuplului a fost prezentată inclusiv în emisiunea lui Jeremy Kyle, devenind la acel moment subiect de dezbatere în Marea Britanie.

Înainte de mutarea în România, Philip Clements și-a vândut casa din Sandwich, proprietate evaluată la aproximativ 215.000 de lire sterline. Ulterior, fostul vicar a cumpărat un apartament în București, care a fost trecut pe numele lui Florin Marin.

Averea rămasă după moartea fostului vicar

Philip Clements a murit în mai 2020, în România, în timpul perioadei marcate de restricțiile impuse în contextul pandemiei. Starea sa de sănătate s-a deteriorat după ce a rămas fără medicamente, iar deși testul pentru COVID-19 a fost negativ, fostul vicar s-a stins într-un salon de spital.

După moartea acestuia, Florin Marin ar fi rămas cu o pensie de aproximativ 2.000 de lire sterline pe lună și cu o sumă estimată la 150.000 de lire sterline. Moștenirea a devenit ulterior unul dintre motivele pentru care numele românului a continuat să apară în presa britanică.

Relația dintre Florin Marin și familia fostului vicar nu a fost lipsită de controverse. Frații lui Philip Clements au pus sub semnul întrebării legătura dintre cei doi și modul în care a fost gestionată averea fostului preot. În același timp, Florin Marin a considerat că bunurile primite după moartea soțului său îi reveneau în mod legitim, în calitate de partener și soț al acestuia.

Călătorii în întreaga lume și apariții în ținute de designer

În ultimii ani, profilurile sale de pe rețelele de socializare au devenit o adevărată vitrină a stilului său de viață. Florin Marin postează imagini din vacanțe și din orașe importante din întreaga lume, iar printre destinațiile recente s-au numărat Statele Unite ale Americii.

În luna august, influencerul a ajuns în Pennsylvania, Washington DC și New York. Din imaginile publicate online nu au lipsit călătoriile la clasa business, paharele de șampanie și cazarea în hoteluri exclusiviste. Una dintre fotografii îl surprinde într-o cameră de hotel cu vedere către Times Square, în timp ce alte imagini au fost realizate în apropierea Casei Albe.

Nici garderoba nu este una obișnuită. Florin Marin apare în numeroase fotografii purtând haine, genți și accesorii semnate de branduri de lux, printre care Versace și Gucci. Astfel de apariții au contribuit la imaginea de influencer care duce o viață extravagantă și călătorește frecvent în destinații premium.

Potrivit informațiilor prezentate de presa britanică, o parte dintre aceste cheltuieli nu ar proveni exclusiv din veniturile lui Florin Marin. În ecuație ar apărea atât actualul său partener bulgar, un om de afaceri în vârstă de aproximativ 50 de ani, cât și Giovanni Messina.

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