Cine este Teodora Sava, românca de 24 de ani care a întors toate cele patru scaune la The Voice UK

O româncă de 24 de ani a reușit să îi cucerească pe jurații de la The Voice UK. Este vorba despre Teodora Sava, care a avut o prestație remarcabilă pe scenă și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune. Concurenta i-a surprins pe cei patru jurați cu talentul său și toți au vrut-o în echipa lor.

Teodora Sava este originară din Piatra Neamț, iar de câțiva ani s-a stabilit la Londra. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o de la o vârstă fragedă, a participat de-a lungul timpului la mai multe concursuri de muzică, iar acum a reușit să ajungă pe scena de la The Voice UK.

Românca a urcat pe scena celebrei emisiuni în data de 12 septembrie, în cadrul audițiilor. Prestația sa a fost una de excepție, iar toate cele patru scaune s-au întors. În sezonul 14 The Voice UK, juriul este format din William, Sir Tom Jones, Kelly Rowland și Tom Fletcher și Danny Jones, membri ai trupei McFly, care împart același scaun.

În cele din urmă, Teodora Sava a decis să facă parte din echipa lui William. Chiar înainte de a urca pe scenă, românca le-a transmis un mesaj fanilor săi.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă pentru momentul pe care sper să-l urmăriți sâmbătă”, transmitea Teodora.

Cine este Teodora Sava

Teodora Sava are 24 de ani și este originară din Piatra Neamț. Pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o de la o vârstă fragedă, așa că a început să studieze domeniul muzical și să se implice în numeroase proiecte artistice încă din perioada adolescenței.

De asemenea, aceasta nu se află la prima experiență într-un concurs de talente. În anul 2013, tânăra a participat la Next Star. Mai apoi, în 2017 a urcat și pe scena X Factor, sezonul 7, unde a ajuns până în etapele live ale competiției.

De asemenea, în anul 2024, Teodora a obținut și Premiul al II-lea la concursul „Români Talentați în Diaspora”, organizat de EventUp. Românca și-a început formarea artistică la Piatra-Neamț, apoi și-a continuat studiile muzicale la București. Iar după mutarea în Marea Britanie, a absolvit BIMM University London.

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Foto: Captură YouTube @The Voice UK, Facebook