Cine este Teodora Sava, românca de 24 de ani care a întors toate cele patru scaune la The Voice UK

Cine este Teodora Sava, românca de 24 de ani care a întors toate cele patru scaune la The Voice UK
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Teodora Sava, pe scena The Voice UK /Foto: Facebook @The Voice UK
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O româncă de 24 de ani a reușit să îi cucerească pe jurații de la The Voice UK. Este vorba despre Teodora Sava, care a avut o prestație remarcabilă pe scenă și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune. Concurenta i-a surprins pe cei patru jurați cu talentul său și toți au vrut-o în echipa lor.

Teodora Sava este originară din Piatra Neamț, iar de câțiva ani s-a stabilit la Londra. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o de la o vârstă fragedă, a participat de-a lungul timpului la mai multe concursuri de muzică, iar acum a reușit să ajungă pe scena de la The Voice UK.

Românca a urcat pe scena celebrei emisiuni în data de 12 septembrie, în cadrul audițiilor. Prestația sa a fost una de excepție, iar toate cele patru scaune s-au întors. În sezonul 14 The Voice UK, juriul este format din William, Sir Tom Jones, Kelly Rowland și Tom Fletcher și Danny Jones, membri ai trupei McFly, care împart același scaun.

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În cele din urmă, Teodora Sava a decis să facă parte din echipa lui William. Chiar înainte de a urca pe scenă, românca le-a transmis un mesaj fanilor săi.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă pentru momentul pe care sper să-l urmăriți sâmbătă”, transmitea Teodora.

Teodora Sava, pe scena The Voice UK /Foto: Captură YouTube @The Voice UK

Cine este Teodora Sava

Teodora Sava are 24 de ani și este originară din Piatra Neamț. Pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o de la o vârstă fragedă, așa că a început să studieze domeniul muzical și să se implice în numeroase proiecte artistice încă din perioada adolescenței.

De asemenea, aceasta nu se află la prima experiență într-un concurs de talente. În anul 2013, tânăra a participat la Next Star. Mai apoi, în 2017 a urcat și pe scena X Factor, sezonul 7, unde a ajuns până în etapele live ale competiției.

De asemenea, în anul 2024, Teodora a obținut și Premiul al II-lea la concursul „Români Talentați în Diaspora”, organizat de EventUp. Românca și-a început formarea artistică la Piatra-Neamț, apoi și-a continuat studiile muzicale la București. Iar după mutarea în Marea Britanie, a absolvit BIMM University London.

 

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Foto: Captură YouTube @The Voice UK, Facebook

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