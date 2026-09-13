Ultima postare a Mădălinei Apostol. Ce a publicat cu câteva ore înainte să moară

Durere fără margini în familia Mădălinei Apostol, după ce aceasta s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie. Vestea morții sale a venit în jurul orei 02:00 și i-a luat prin surprindere pe cei care au cunoscut-o. În ultima perioadă, ea alesese să ducă o viață mult mai discretă, departe de atenția presei și de lumea mondenă în care fusese cunoscută cu ani în urmă.

Mădălina Apostol a avut o relație cu omul de afaceri Nick Rădoi, iar cei doi au preferat să își țină povestea de iubire departe de ochii publicului. Relația lor, desfășurată pe parcursul mai multor ani, a fost una cu suișuri și coborâșuri, fiind presărată cu despărțiri și împăcări. În ciuda perioadelor dificile, cei doi au continuat să păstreze legătura.

Potrivit informațiilor oferite de Nick Rădoi, Mădălina s-a confruntat cu probleme de sănătate înainte de moarte. Afaceristul a confirmat și faptul că aceasta și-a luat viața.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru CANCAN.RO.

Ultima postare a Mădălinei Apostol pe rețelele de socializare

Un detaliu care a atras atenția este ultima activitate a Mădălinei pe rețelele de socializare. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, aceasta a redistribuit pe Facebook o fotografie mai veche cu cei doi băieți ai săi, surprinși în 2016, în prima zi de școală. Imaginea îi arăta îmbrăcați în cămăși albe și cu ghiozdanele pregătite, iar Mădălina a publicat și un mesaj scurt despre începutul școlii.

„Ora școlii”, era descrierea imaginii distribuită.

Anterior, aceasta distribuise și o amintire din 2019 cu fiica sa, Miriam, legată de perioada în care fetița mergea la grădiniță.

Copiii au ocupat un loc important în viața Mădălinei, lucru vizibil și pe conturile sale de Facebook și Instagram. Pe 20 august, ea publicase o fotografie alături de fiica sa și unul dintre băieți, însoțită de mai multe inimioare. Majoritatea imaginilor de pe rețelele sale sociale îi surprindeau, de altfel, pe cei trei copii.

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