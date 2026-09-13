”Nostradamus al Chinei”, predicții îngrijorătoare pentru 2027. Economia mondială, în pericol!

”Nostradamus al Chinei”, predicții îngrijorătoare pentru 2027. Economia mondială, în pericol!
„Nostradamusul Chinei” lansează predicția care zguduie America!
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„Nostradamus al Chinei” vine cu un avertisment care dă fiori pentru 2027! Jiang Xueqin anunță un scenariu extrem de tensionat pentru Statele Unite, cu război, proteste, probleme economice și o societate care ar putea ajunge la limită.

Numele lui Jiang Xueqin a început să circule din nou intens după ce un discurs susținut în 2024 a fost redistribuit masiv pe rețelele sociale. La vremea respectivă, acesta vorbea despre revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și despre un posibil conflict major între SUA și Iran. După victoria lui Trump și escaladarea tensiunilor dintre americani și iranieni, declarațiile au revenit în forță în mediul online.

Așa a ajuns Xueqin să fie poreclit „Nostradamusul Chinei”. Spre deosebire de celebrul profet francez, acesta își construiește scenariile pornind de la evenimente istorice, politice și geopolitice.

„Nostradamus al Chinei”, avertisment dur

Jiang Xueqin vede în 2027 un posibil punct de cotitură pentru americani. În scenariul său, mai multe probleme care există deja în societate s-ar putea suprapune și ar putea duce la o perioadă extrem de tensionată. Academicianul vorbește despre polarizare politică, dificultăți economice și efectele sociale ale războiului. Din combinația acestora ar putea apărea proteste de amploare, revolte și chiar confruntări locale în marile orașe americane.

„Nostradamusul Chinei” lansează predicția care zguduie America!

„Nostradamus al Chinei” lansează predicția care zguduie America!

Iar problema este că, în viziunea lui, toate aceste lucruri nu ar apărea separat. Războiul cu Iranul, imigrația, economia și disputele politice s-ar putea alimenta reciproc.

Una dintre cele mai controversate predicții ale lui Xueqin are legătură cu conflictul dintre Statele Unite și Iran. Academicianul ia în calcul chiar și varianta în care americanii ar ajunge să desfășoare o operațiune terestră. Într-un asemenea caz, spune el, conflictul ar putea deveni extrem de greu de încheiat.

Patru ani de război ar putea reprezenta, în opinia sa, un scenariu optimist. Într-o variantă mult mai sumbră, conflictul s-ar putea întinde pe 10 sau chiar 20 de ani, prin comparație cu războaiele purtate de SUA în Vietnam și Afganistan.

Un asemenea război ar pune presiune uriașă pe armata americană. Xueqin susține că Washingtonul ar putea ajunge să aibă nevoie de mai mulți militari și chiar să ia în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. În acest scenariu, inclusiv tinerii de 18 ani ar putea ajunge să fie afectați.

Economia mondială, în pericol

Jiang Xueqin include în analiza sa și problema imigrației. El estimează că operațiunile ICE ar putea deveni tot mai vizibile în marile orașe americane, iar reacția oamenilor la aceste acțiuni ar putea alimenta noi proteste. În paralel, academicianul anticipează o posibilă prezență mai puternică a Gărzii Naționale în zonele urbane.

În scenariul său, nu ar fi vorba despre o singură scânteie care aprinde totul, ci despre mai multe crize care se suprapun și împing societatea într-o zonă tot mai tensionată.

Un alt punct important din previziunile lui Jiang Xueqin este Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul energiei la nivel mondial. Academicianul avertizează că o eventuală închidere prelungită a strâmtorii ar putea avea efecte mult dincolo de zona conflictului.

Petrolul și gazele mai scumpe ar putea duce la creșterea costurilor în numeroase domenii. Agricultura ar putea fi afectată la rândul ei prin scumpirea gazelor naturale și a îngrășămintelor. De aici, Xueqin vede un posibil efect de domino: o criză energetică poate pune presiune pe alimente, iar problemele economice pot alimenta nemulțumirile și tensiunile sociale.

Ce spune despre Donald Trump

„Nostradamusul Chinei” are și o interpretare proprie în ceea ce privește strategia politică a lui Donald Trump. Jiang Xueqin susține că obiectivul liderului american nu s-ar limita la câștigarea unui eventual război cu Iranul. În viziunea sa, Trump ar urmări și păstrarea influenței politice după 2028.

Academicianul afirmă că Trump se vede ca un lider care trebuie să „salveze America” și sugerează că eventualele probleme apărute în timpul războiului ar putea fi folosite inclusiv în scop politic.

Și acum vine partea care a făcut și mai multă vâlvă. Predicțiile lui Jiang Xueqin merg până în 2030, perioadă în care acesta anticipează o confruntare tot mai puternică între ceea ce numește „globaliști” și „naționaliști”, atât în Statele Unite, cât și în Europa. Mai mult, într-un scenariu ulterior, el a sugerat chiar posibilitatea ca Donald Trump să câștige un al treilea mandat în 2028.

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