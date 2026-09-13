Nick Rădoi, primele declarații după moartea Mădălinei Apostol. Când a avut loc tragedia, de fapt: ”Era bolnavă!”

Durere fără margini pentru familia și apropiații Mădălinei Apostol! Fosta vedetă și-a pus capăt zilelor în noaptea sâmbătă spre duminică, după o perioadă în care, aceasta, s-a îndepărtat treptat de agitația lumii mondene. CANCAN.RO are primele declarații ale lui Nick Rădoi, omul alături de care vedeta a trăit o poveste de dragoste. Milionarul ne-a confirmat moartea acesteia și ne-a dezvăluit că se confrunta cu probleme de sănătate. Vezi mai jos ce a mărturisit!

Vestea morții Mădălinei Apostol a venit în toiul nopți, în jurul orei 02.00 și a luat prin surprindere oamenii care au cunoscut-o. Fosta vedetă a traversat în ultima perioadă o etapă mult mai discretă a vieții sale. Dacă în urmă cu ani era o prezență constantă în lumea mondenă, Mădălina a ales, treptat, să se retragă și să păstreze pentru ea tot mai multe dintre lucrurile care țineau de viața personală.

Ultimele luni au fost marcate de discreție. A apărut tot mai rar în spațiul public și a fost mult mai puțin prezentă pe rețelele de socializare. Departe de agitația de altădată, Mădălina își vedea de viața ei, în timp ce oamenii din jurul său știau că trecea printr-o perioadă dificilă.

Partenerul de viață al Mădălinei Apostol, Nick Rădoi a confirmat pentru CANCAN.RO vestea cumplită. Milionarul ne-a mărturisit că Mădălina era bolnavă.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru CANCAN.RO.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut o relație de mai mulți ani, însă au preferat să își trăiască povestea departe de ochii lumii. Chiar dacă au ajuns, din când în când, în atenția presei, cei doi au ales să păstreze intimitatea și să nu își expună viața de cuplu în spațiul public.

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