O dronă s-a prăbușit și a luat foc în Suceava, la doar câțiva metri de casele localnicilor: ”În partea asta a spart geamul”

Un nou incident care ridică semne de întrebare privind securitatea României a avut loc în nord-estul țării. O dronă care a traversat mai multe spații aeriene înainte de a ajunge pe teritoriul românesc s-a prăbușit în județul Suceava, provocând panică în rândul localnicilor. Aparatul a căzut într-un lan de porumb și a luat foc, iar explozia s-a produs în apropierea locuințelor.

Drona și-a început traseul prin spațiul aerian al Ucrainei și al Republicii Moldova, după care a pătruns în România prin județul Botoșani. Aparatul a fost observat în jurul orei 16:20, deasupra localității Știubieni, moment în care autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească.

Pentru interceptarea acesteia au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, însă piloții nu au reușit să o neutralizeze.

Drona s-a prăbușit și a explodat

Drona și-a continuat deplasarea către Suceava, unde a ajuns în zona localității Botoșanița Mare, din comuna Calafindești. Aparatul s-a prăbușit într-un câmp, iar la impact a izbucnit un incendiu. Explozia a fost suficient de puternică pentru a forma un crater cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de circa 30 de centimetri.

„În urma unui apel primit pe 112 de la un cetăţean care semnala faptul că un obiect neidentificat ar fi căzut într-un lan de porumb de pe raza localităţii Botoșanița Mare, comuna Calafindești, echipajele pompierilor militari şi alte mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne s-au deplasat în zona indicată pentru efectuarea recunoaşterilor”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava, conform Observator.

Zgomotul i-a alertat pe localnici, care au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Locul prăbușirii se afla la mai puțin de 500 de metri de case. În urma incidentului, o locuință a fost avariată, iar o femeie a suferit răni ușoare.

„Când am ajuns acolo… prăpăd. În partea asta a spart geamul, la vecina cealaltă, lângă fratele meu, i-a venit o bucată pe mână. Ea a căzut aici şi uite unde a mers. A căzut şi a mers mai… Deci au rămas bucăţi din aripă.”, a povestit un locuitor.

Echipajele de intervenție au izolat zona, pentru ca nimeni să nu se apropie de resturile aparatului. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații urma să examineze epava și să stabilească exact ce tip de dronă era și ce a provocat explozia. Incidentul are loc la doar câteva zile după un alt caz în care o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a ajuns ulterior în Republica Moldova.

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