Tragedie în Munții Făgăraș! Un turist din Polonia a murit după ce a căzut într-o prăpastie

Tragedie în Munții Făgăraș! Un turist din Polonia a murit după ce a căzut într-o prăpastie
Tragedie cumplită în Munții Făgăraș
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Tragedie cumplită în Munții Făgăraș! Un turist polonez de 53 de ani și-a găsit sfârșitul după ce s-a prăbușit într-o râpă din apropierea Vârfului Mircii. Alarma s-a dat imediat, iar salvamontiștii din Argeș și Sibiu au pornit spre locul accidentului. Numai că muntele nu le-a făcut deloc misiunea ușoară.

Vremea a închis practic varianta unei intervenții cu elicopterul, așa că salvatorii au fost nevoiți să meargă pe jos până la victimă. Au intrat într-o zonă abruptă și greu accesibilă, iar intervenția s-a desfășurat în condiții de vizibilitate redusă și pe timpul nopții.

Tragedie în Munții Făgăraș!

Accidentul s-a produs într-un sector montan aflat între Lacul Bâlea și Vârful Moldoveanu. Turistul făcea parte dintr-un grup mai mare, iar după cădere a fost dată imediat alarma.

Salvamontiștii au ajuns în cele din urmă la locul indicat, însă acolo au primit vestea cumplită: bărbatul murise. Rănile suferite în urma căderii nu îi mai lăsau nicio șansă. Primele informații indicau o cădere de aproximativ 200 de metri. Ulterior, alte date au vorbit despre circa 160 de metri. Cum s-a ajuns exact la tragedie nu era încă stabilit în momentul intervenției.

Tragedie cumplită în Munții Făgăraș

Tragedie cumplită în Munții Făgăraș

Echipele Salvamont Argeș și Salvamont Sibiu au fost mobilizate pentru recuperarea trupului. Numai că operațiunea s-a dovedit extrem de dificilă din cauza terenului accidentat, a zonei expuse și a vremii. Și mai este un detaliu care spune multe despre cât de grea a fost misiunea: salvatorii veneau după o altă intervenție care îi ținuse ore întregi pe munte.

„Un turist a căzut aproximativ 200 de metri, accidentul fiind, din păcate, mortal. În acest moment, echipele Salvamont Argeș și Salvamont Sibiu acționează pentru recuperarea și evacuarea trupului neînsuflețit. Zona este foarte dificilă, iar salvatorii montani sunt pe munte de multe ore, după o noapte de intervenție. Oboseala este mare, însă întreaga echipă rămâne concentrată asupra misiunii”, au anunțat autoritățile.

Recuperarea trupului nu s-a putut încheia imediat. Operațiunea urma să continue atunci când condițiile din teren permiteau intervenția în siguranță.

Avertismentul Salvamont pentru cei care pleacă pe munte

Noaptea precedentă fusese deja una grea pentru salvamontiștii din Argeș. O altă echipă intervenise pentru doi turiști care rămăseseră blocați între Lacul Călțun și Tunelul Transfăgărășan. Cei doi erau epuizați, iar unul dintre ei avea și o luxație la picior.

Tragedie cumplită în Munții Făgăraș

Tragedie cumplită în Munții Făgăraș

Misiunea a durat aproximativ cinci ore. Salvatorii au reușit în cele din urmă să-i coboare pe amândoi la Transfăgărășan. Apoi, după o noapte deja extrem de solicitantă, a venit o nouă alertă. De această dată, însă, salvatorii au fost chemați pentru un caz în care viața unui om nu a mai putut fi salvată.

Tragedia din Făgăraș vine și cu un avertisment pentru turiștii care aleg trasee dificile fără să țină cont suficient de vreme sau de propriile limite. Salvamont recomandă verificarea prognozei înainte de plecare, alegerea echipamentului potrivit și calcularea realistă a timpului necesar pentru traseu. În plus, sectoarele expuse ar trebui evitate atunci când condițiile sunt nefavorabile.

În cazul unei urgențe, turiștii trebuie să sune la 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont și să spună cât mai exact unde se află, cum este vremea și în ce stare se află persoana care are nevoie de ajutor.

”În aceste condiții, vă rugăm să înțelegeți că eventualele intervenții solicitate în alte zone pot avea un timp de răspuns mai mare decât în mod normal. Salvatorii montani sunt oameni. Și ei obosesc. Astăzi, toți sunt acolo unde este cea mai mare nevoie de ei. În caz de urgență, apelați 112 sau Dispeceratul Național”, transmite Salvamont.

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