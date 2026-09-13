Haaland și-a ras „puterea” de viking! Ce s-a întâmplat după tunsoarea radicală care a rupt internetul

Erling Haaland a renunțat la unul dintre elementele care deveniseră aproape la fel de recognoscibile precum golurile sale: părul lung, blond, purtat adesea prins la spate și asociat cu imaginea sa de „viking” al fotbalului. Atacantul lui Manchester City și-a făcut prima tunsoare radicală din 2021 chiar înaintea debutului noului sezon din Premier League, iar imaginile au explodat imediat pe internet. Unii fani au glumit că norvegianul și-ar fi pierdut celebra „aură”, însă efectul pare să fi fost exact invers: videoclipul transformării a strâns milioane de vizualizări, Haaland continuă să marcheze, iar profilul său global este mai puternic ca niciodată după Cupa Mondială din 2026. La numai 25 de ani, norvegianul începe să demonstreze că în jurul său se construiește ceva mult mai mare decât imaginea unui atacant care înscrie pe bandă rulantă.

Prima tunsoare adevărată după cinci ani

În ajunul debutului noului sezon din Premier League, Erling Haaland a reușit să cucerească internetul fără să atingă mingea. Atacantul lui Manchester City și al naționalei Norvegiei a publicat pe canalul său de YouTube un videoclip în care și-a documentat prima schimbare radicală de tunsoare din 2021.

În ultimii cinci ani, părul lung devenise una dintre mărcile sale vizuale. Haaland începuse să-l lase să crească în perioada ascensiunii spectaculoase de la Borussia Dortmund, iar când a ajuns la Manchester City, în vara anului 2022, coada blondă devenise deja parte din imaginea sa.

Atacantul purta frecvent părul strâns într-un coc, cu lateralele și partea din spate tunse foarte scurt, un look care contribuise din plin la imaginea de „viking” intimidant pe care și-o construise pe teren.

Acum, părul lung a dispărut aproape complet, Haaland alegând o tunsoare foarte scurtă, apropiată de celebrul „buzz cut”.

Haaland se gândea la schimbare încă de la Cupa Mondială

Potrivit GOAL.COM, norvegianul a explicat că simțea pur și simplu nevoia unei schimbări și că ideea nu apăruse peste noapte. Se gândea să-și tundă părul încă de la începutul lunii iulie, după eliminarea Norvegiei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, însă programul foarte încărcat îl făcuse să amâne momentul.

În cele din urmă, a ales chiar ziua dinaintea primului meci al lui Manchester City din noul sezon de Premier League, iar momentul publicării nu putea fi mai potrivit din punct de vedere mediatic: videoclipul a apărut în aceeași zi în care City urma să o întâlnească pe Bournemouth pe Etihad Stadium.

În clipul de aproximativ șapte minute, Haaland spune clar că își dorește părul „foarte scurt”, iar spectatorii asistă la toate etapele transformării, sub privirile neîncrezătoare ale iubitei sale, Isabel Haugseng Johansen.

Ulterior, după victoria lui Manchester City împotriva lui Coventry, Haaland a explicat pentru ESPN Brazil că noua tunsoare îi face viața mult mai simplă.

„Este mult mai ușor. Cred că era timpul pentru o schimbare. Îmi place. Bineînțeles că îmi lipsește părul lung, dar era timpul pentru o schimbare și, până acum, mi-a plăcut. Va crește din nou și sper că va fi iar lung”, a spus atacantul.

Fanii au vorbit imediat despre „pierderea aurei”

Haaland însuși a tratat transformarea cu umor. În timp ce era tuns, spunea că abia așteaptă să vadă reacția suporterilor și chiar a imitat scandarea „Cine naiba mai e și ăsta?”, glumind că și-ar dori ca fanii lui Manchester City să cânte astfel a doua zi.

Pe Etihad, noul look a fost primit bine, însă internetul nu putea lăsa o asemenea ocazie să treacă fără verdict. Pentru că Haaland nu a reușit să înscrie împotriva lui Bournemouth, pe rețelele sociale au apărut imediat glume potrivit cărora norvegianul ar fi suferit o adevărată „pierdere de aură” după ce a renunțat la părul său de viking.

Pentru unii dintre fani, părul lung contribuia la imaginea intimidantă a atacantului, iar versiunea tunsă foarte scurt părea, cel puțin la prima vedere, ceva mai puțin amenințătoare.

Zlatan Ibrahimovic a rămas mască atunci când l-a văzut

Haaland a făcut însă spectacol și din reacțiile prietenilor săi celebri. În timpul videoclipului i-a sunat, printre alții, pe Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish, Pep Guardiola și Noel Gallagher pentru a vedea ce părere au despre transformare.

Reacția lui Zlatan a fost una dintre cele mai savuroase. Fostul atacant al lui AC Milan și Manchester United l-a întrebat ce naiba făcuse și dacă nu cumva pierduse vreun pariu. Jack Grealish a mers și mai departe cu gluma și i-a spus că, după tunsoare, arată cu aproximativ zece ani mai tânăr.

Ibrahimovic îi spusese anterior lui Haaland să nu-și tundă niciodată părul, glumind că acolo s-ar afla sursa puterii sale, o trimitere evidentă la povestea biblică a lui Samson.

Numai că, spre deosebire de Samson, Haaland nu pare să-și fi pierdut deloc puterea după întâlnirea cu mașina de tuns.

Videoclipul tunsorii a strâns milioane de vizualizări

Din perspectiva brandului personal, tunsoarea pare să fi fost orice altceva decât o problemă. Videoclipul complet publicat pe YouTube a ajuns la aproximativ 9,5 milioane de vizualizări, în timp ce fragmentele distribuite pe Instagram, TikTok și alte platforme au amplificat și mai mult momentul.

O serie de fotografii din culisele transformării a strâns, potrivit sursei, peste 14 milioane de aprecieri, ceea ce arată cât de mare a devenit interesul public pentru Haaland chiar și atunci când subiectul nu are aproape nicio legătură cu fotbalul.

Norvegianul și-a lansat canalul de YouTube abia în octombrie 2025, dar a ajuns deja la aproape 4,5 milioane de abonați și peste 224 de milioane de vizualizări pentru videoclipurile sale scurte și lungi.

Succesul se bazează atât pe performanțele sale sportive, cât și pe personalitatea mult mai relaxată și glumeață pe care publicul o descoperă în afara terenului. Iar lista oamenilor care apar sau răspund la telefon în clipurile sale spune destul de multe despre statutul pe care l-a dobândit: Haaland îi sună pe Pep Guardiola, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish sau Noel Gallagher, iar aceștia îi răspund.

Nici golurile nu au dispărut odată cu părul

Teoria „pierderii aurei” nu a rezistat prea mult nici pe teren. După ce nu a marcat în prima etapă, Haaland a înscris cinci goluri în următoarele trei apariții, printre acestea numărându-se și o dublă reușită în Champions League împotriva lui Porto.

Așadar, schimbarea imaginii nu pare să fi afectat deloc mașinăria de goluri a lui Manchester City. Dimpotrivă, norvegianul continuă să combine performanțele sportive cu o expunere mediatică tot mai mare.

Cupa Mondială din 2026 l-a transformat într-un superstar global

Un moment decisiv pentru expansiunea brandului Haaland a fost Cupa Mondială din această vară. Norvegia revenise la turneul final după o absență de 28 de ani și era considerată una dintre posibilele surprize ale competiției, iar atacantul lui Manchester City a profitat din plin de cea mai mare scenă a fotbalului.

Haaland a înscris șapte goluri în cinci partide, contribuind decisiv la parcursul Norvegiei până în sferturile de finală. Printre momentele memorabile s-a numărat dubla reușită în victoria spectaculoasă din optimile de finală împotriva Braziliei, de cinci ori campioană mondială.

Imaginea Norvegiei a prins și mai mult la public datorită celebrării devenite virale, inspirată de vikingi, iar Haaland a profitat de turneul american pentru a-și arăta și latura din afara terenului.

Cowboy în Dallas, delicatese în New York și un raton de 750 de dolari

În timpul Cupei Mondiale, Haaland a publicat mai multe vloguri din culisele aventurii sale americane, iar faptul că în anumite locuri putea să se plimbe fără să fie recunoscut permanent pare să-l fi încântat.

A încercat cultura cowboy în Dallas, a testat preparate specifice în New York și a oferit internetului suficient material pentru ca în jurul său să apară inclusiv un val bizar de videoclipuri realizate cu inteligență artificială, în care era transformat în personaj de desene animate, viking și multe altele.

La întoarcerea acasă a reușit să mai producă un moment viral: Haaland și-a cumpărat drept suvenir un raton împăiat în valoare de aproximativ 750 de dolari.

Pe măsură ce Norvegia avansa în competiție, notorietatea atacantului creștea într-un ritm uriaș. Potrivit articolului original, Haaland a câștigat aproximativ 36 de milioane de urmăritori noi pe Instagram de la începutul turneului, de peste șase ori populația țării pe care o reprezenta.

Fotbalistul însuși a recunoscut că experiența Cupei Mondiale i-a schimbat viața, descriind cele aproximativ 40 de zile drept una dintre cele mai spectaculoase experiențe pe care le-a trăit.

Părul lui Haaland devenise fenomen pe Google

Interesant este că părul lung jucase un rol deloc neglijabil în construirea acestei imagini. Potrivit datelor Google analizate de platforma de programări pentru servicii de înfrumusețare Fresha, căutările pentru expresia „Haaland hair” ar fi crescut cu 516% în timpul Cupei Mondiale, ajungând la aproximativ 266.000 de căutări lunare.

Într-un interval de un an, creșterea ar fi fost de nu mai puțin de 3.667%, iar numai în ultima perioadă se înregistraseră aproximativ 130.000 de căutări.

Danielle Louise, specialist în hair & beauty pentru Fresha, consideră că tocmai faptul că părul lui Haaland devenise atât de ușor de recunoscut explică reacția uriașă provocată de tunsoare. Fotbaliștii au influențat generații întregi de bărbați în alegerea coafurilor, însă Haaland ieșea în evidență tocmai pentru că imaginea sa era foarte diferită de tunsorile scurte care au dominat moda masculină în ultimii ani.

Acum, norvegianul a mers exact în direcția opusă, iar specialiștii se așteaptă ca noua sa tunsoare să înceapă la rândul ei să fie copiată.

Haaland ar putea repeta rețeta lui David Beckham

Comparația inevitabilă este cu David Beckham, probabil cel mai bun exemplu de fotbalist care a transformat schimbările de look într-o parte a propriului brand.

De-a lungul carierei, fostul star al lui Manchester United, Real Madrid și al naționalei Angliei a trecut prin nenumărate coafuri, de la părul cu cărare pe mijloc și celebrul mohawk până la codițe, păr lung și tunsoare foarte scurtă. De fiecare dată când Beckham își schimba imaginea, tunsoarea devenea știre.

Haaland pare să fi produs deja același fenomen la prima sa transformare importantă. Beckham însuși a comentat noul look al norvegianului la CBS și a spus că îi place.

„Cred că arată foarte bine. Sezon nou, tunsoare nouă, aceleași goluri”, a spus fostul internațional englez, care a ales chiar tunsoarea foarte scurtă drept preferata sa, în special pentru cât de simplu este de întreținut.

Părul lung s-ar putea întoarce

Haaland pare să înțeleagă foarte bine că un fotbalist de asemenea anvergură nu mai construiește doar o carieră sportivă, ci și un brand capabil să supraviețuiască mult după retragerea de pe teren.

În videoclipul publicat pe YouTube, atacantul a sugerat însă că actuala tunsoare nu va rămâne neapărat pentru mult timp. Privind o fotografie din octombrie 2020, în care avea părul blond de lungime medie, cu cărare pe mijloc și bentiță, Haaland a glumit din nou pe seama lui Jack Grealish și a mărturisit că abia așteaptă să ajungă iar la acea lungime.

Este, de altfel, exact tipul de schimbare continuă care poate menține publicul interesat. Părul lung a construit imaginea „vikingului”, tunsoarea radicală a provocat milioane de reacții, iar următoarea transformare va avea deja o audiență uriașă pregătită să o comenteze.

A pierdut părul de viking, dar nu și „aura”

Maxwell Oakley, cofondatorul frizeriei londoneze de lux Supply 91, consideră că transformarea funcționează tocmai pentru că diferența față de imaginea clasică a lui Haaland este atât de mare.

„Este ceva foarte încrezător în a elimina totul și a lăsa chipul să vorbească. Noul look al lui Haaland este exemplul perfect: îi schimbă complet înfățișarea, dar cumva îl face să pară și mai izbitor”, a explicat acesta pentru GQ, descriind tunsoarea aproape ca pe o resetare a imaginii.

După explozia de popularitate din Statele Unite, succesul canalului său de YouTube și golurile pe care continuă să le înscrie pentru Manchester City și Norvegia, Haaland a devenit o forță atât pe teren, cât și în afara lui. Poate că a renunțat temporar la părul de viking care îl făcea instantaneu recognoscibil, însă dacă reacția internetului spune ceva, atunci tunsoarea radicală nu i-a micșorat deloc brandul. Din contră, faptul că milioane de oameni au ajuns să vorbească despre simplul său drum la frizer arată cât de mare a devenit, de fapt, „Brand Haaland”.

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