Prieten sau dușman cu zâmbetul pe buze? Cele 4 semne că ai un hater chiar lângă tine

Prietenul care ar trebui să se bucure cel mai tare pentru reușitele tale poate fi, uneori, tocmai persoana care le suportă cel mai greu. Puțină gelozie sau competiție este normală chiar și în cele mai bune prietenii, însă lucrurile devin toxice atunci când succesul tău este perceput permanent ca o amenințare. Complimentele cu venin ascuns, schimbările bruște de dispoziție atunci când îți merge bine și nevoia constantă de a demonstra că este mai bun decât tine pot arăta că un prieten nu te mai vede ca pe un aliat, ci ca pe un rival. Andrew Palmer, autor specializat pe analize comportamentale, identifică patru comportamente care pot indica faptul că persoana de lângă tine concurează în secret cu tine.

Cei mai mulți dintre noi am avut măcar un prieten care, în secret, nu ne voia chiar atât de bine pe cât pretindea. Iar dacă nu ai întâlnit niciodată unul, te poți considera norocos.

Semne că ai un hater chiar lângă tine

O anumită doză de competiție și gelozie este absolut normală într-o prietenie. Dusă prea departe însă, poate deveni toxică pentru ambele persoane.

Să fii prieten, fără să-ți dai seama, cu persoana care este de fapt cel mai mare adversar al tău îți poate distruge încrederea în tine și îți poate sabota reușitele. Imaginează-ți că omul care ar trebui să fie susținătorul tău numărul unu așteaptă, în realitate, să dai greș.

Tocmai de aceea este important să identifici prietenii care nu au întotdeauna cele mai bune intenții în ceea ce te privește. Potrivit lui Andrew Palmer, există patru semne importante că un prieten concurează în secret cu tine.

1. Transformă veștile tale bune într-o poveste despre ei

Din păcate, unii „prieteni” se simt amenințați de succesul celor apropiați atât de tare încât încearcă imediat să mute atenția asupra propriei persoane. Observă, de exemplu, ce se întâmplă atunci când îi povestești unui prieten ceva bun care tocmai ți s-a întâmplat.

„Gândește-te la comentariile care sunt făcute atunci când îi împărtășești prietenului tău o veste bună”, spune Palmer. „Îți pune întrebări sincere, din curiozitate, sau încearcă să-și readucă în discuție propria poziție și propriul statut?”

Un prieten adevărat poate simți și el un mic junghi de gelozie. Diferența constă în ceea ce face cu sentimentul respectiv.

„Prietenii care te susțin au voie să simtă momente de gelozie, dar important este să-și lase propriile sentimente deoparte și să sărbătorească momentul tău.”

2. I se schimbă dispoziția atunci când tu obții ceea ce îți dorești

Un prieten bun își poate pune temporar deoparte propriile nesiguranțe sau dezamăgiri pentru a se bucura de succesul tău. Un prieten competitiv, în schimb, poate interpreta câștigul tău ca pe propria sa pierdere.

Dacă observi că cineva reacționează la succesul tău aproape ca și cum ar fi un atac personal, poate fi momentul să reevaluezi relația. Iar comportamentul poate apărea și în situații aparent banale. Să presupunem că joci un joc de societate cu un prieten și observi că tonul lui se schimbă imediat ce începi să câștigi.

Puțină competiție poate fi distractivă între prieteni. Când însă se transformă în amărăciune, situația poate deveni un semnal de alarmă.

„Să îți dorești activ să câștigi este foarte normal”, explică Palmer. „Semnalul de alarmă apare atunci când unei persoane îi este în mod evident greu să accepte că altcineva se bucură pentru că este pe cale să câștige.”

Reacțiile pot fi foarte subtile.

„Dacă prietenul tău îți ironizează bucuria, devine tăcut în cadrul grupului sau începe brusc să facă remarci dure despre cât de inutil este jocul, probabil reacționează la faptul că atenția s-a mutat de la el.”

3. Îți face numai complimente cu două tăișuri

Una dintre cele mai neplăcute situații este să ai lângă tine o persoană care își ascunde înțepăturile sub forma complimentelor. Sunt acele remarci care, la prima vedere, par frumoase, dar după câteva secunde începi să te întrebi:

„Stai puțin, tocmai m-a lăudat sau m-a făcut praf?”

Aceste comentarii nu au neapărat scopul de a te încuraja. Din contră, pot provoca nesiguranță și îndoială de sine.

Palmer propune un test foarte simplu.

„O modalitate foarte bună de a determina ce simți în legătură cu acel comentariu este să ți-l imaginezi scris într-un mesaj”, recomandă el. „Ți s-ar mai părea o glumă sau ți s-ar părea nepoliticos?”

Fără tonul vocii, zâmbetul sau explicația că „doar glumeam”, intenția din spatele unor asemenea remarci poate deveni mult mai evidentă.

4. Caută permanent ocazii să demonstreze că este mai bun decât tine

Dacă un prieten te consideră concurența lui, poate începe să caute modalități prin care să „câștige” împotriva ta. Comportamentul poate lua forme foarte diferite. Poate încerca să cucerească același bărbat de care ești interesată, să candideze pentru același loc de muncă sau chiar să înceapă același hobby ca tine, numai pentru a demonstra ulterior că se descurcă mai bine.

Problema nu este faptul că doi prieteni au aceleași interese. Într-o prietenie sănătoasă, este absolut firesc ca unul să fie inspirat de celălalt. Diferența apare atunci când totul începe să fie măsurat și comparat.

„O prietenie sănătoasă poate presupune bucuria că l-ai inspirat pe celălalt”, spune Palmer. „Într-una competitivă, însă, este probabil să apară criterii prin care persoana respectivă măsoară ce înseamnă succesul pentru ea, alături de comparații și termene-limită.”

În acel moment, prietenia începe să semene din ce în ce mai puțin cu o relație în care două persoane se susțin și din ce în ce mai mult cu un concurs despre care numai una dintre ele știa că a început.

Iar dacă fiecare veste bună pe care o dai este întâmpinată cu o înțepătură, fiecare succes trebuie depășit și fiecare moment de bucurie devine motiv de competiție, vechea întrebare începe să capete sens: cu asemenea prieteni, cine mai are nevoie de dușmani?

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