Adio sală și transpirație? Pastila care ar putea păcăli corpul că ai făcut sport a trecut primul test pe oameni

Sună ca o idee desprinsă dintr-un film SF: să obții o parte dintre beneficiile exercițiilor fizice fără să faci efectiv sport. Un medicament experimental numit ENV-308 tocmai a trecut de un studiu clinic de fază 1, iar rezultatele preliminare arată că este sigur și bine tolerat de adulții sănătoși. Pastila încearcă să imite efectele unei molecule produse natural de organism în timpul exercițiilor intense și ar putea, în viitor, să influențeze apetitul, metabolismul și păstrarea masei musculare. Deocamdată însă nu s-a demonstrat că produce scădere în greutate la oameni.

O pastilă încearcă să imite efectele exercițiilor fizice

Pare ceva desprins dintr-o viziune utopică asupra viitorului dintr-un film science-fiction al anilor 1970: cum ar fi să poți obține toate beneficiile exercițiilor fizice fără să ridici un deget? Sau, mai exact, să ridici un singur deget pentru a lua o pastilă care produce o parte dintre efectele exercițiilor, fără să fie nevoie să te miști. Un medicament care tocmai a încheiat cu succes un studiu clinic de fază 1 ar putea face, într-o bună zi, posibilă o asemenea realizare, care acum pare aproape absurdă.

Potrivit unui comunicat publicat de Enveda, compania de biotehnologie care dezvoltă medicamentul experimental denumit în prezent ENV-308, acesta pare până acum sigur și bine tolerat într-un studiu la care au participat 88 de adulți sănătoși.

Medicamentul imită o moleculă produsă în timpul efortului

Din punct de vedere științific, ENV-308 este conceput pentru a imita o moleculă numită Lac-Phe, pe care organismul o produce în timpul exercițiilor fizice intense. Oamenii de știință au descoperit că Lac-Phe poate suprima apetitul și există posibilitatea ca această moleculă să contribuie și la reglarea metabolismului.

Atunci când Lac-Phe este produsă în mod natural de organism, dispare rapid. ENV-308 este conceput astfel încât efectele sale să persiste mai mult timp și este administrat sub forma unei pastile luate o dată pe zi.

Studiile pe animale au arătat rezultate promițătoare

Studiile efectuate pe animale oferă indicii că medicamentul ar putea contribui la păstrarea masei musculare în timpul scăderii în greutate și ar putea împiedica animalele să recâștige rapid kilogramele pierdute.

De asemenea, s-a constatat că medicamentul reduce nivelurile de leptină în rândul participanților la studiu, ceea ce sugerează că ar putea avea un efect asupra sistemelor hormonale implicate în reglarea apetitului și metabolismului.

Nu înseamnă că vom putea renunța la sport

Înainte să vă imaginați că veți putea sta toată ziua pe canapea și, în același timp, să ajungeți la fel de în formă precum sportivii profesioniști pe care îi vedeți la televizor, există o precizare foarte importantă.

Până în prezent, nu s-a demonstrat că medicamentul provoacă scădere în greutate la oameni. Studiile clinice de fază 1 sunt concepute în primul rând pentru a testa siguranța unui medicament, nu pentru a demonstra că acesta funcționează pentru scopul pentru care este dezvoltat. Eficacitatea urmează să fie analizată în faza 2 a studiilor clinice.

Ar putea deveni o alternativă pentru unele persoane

Mai este mult până când această pastilă ar putea ajunge pe piață, dacă va ajunge vreodată.

Totuși, medicamentul ar putea reprezenta în viitor o posibilă alternativă pentru persoanele care, de exemplu, nu tolerează medicamentele din clasa GLP-1 din cauza efectelor secundare sau care sunt îngrijorate de pierderea masei musculare asociată cu scăderea în greutate.

Enveda afirmă că analizează și posibilitatea ca medicamentul să fie util în alte afecțiuni care nu au legătură directă cu slăbitul, printre care migrenele și bolile inflamatorii intestinale.

Deocamdată, ENV-308 rămâne un medicament experimental, iar rezultatele studiilor viitoare vor trebui să arate dacă această așa-numită „pastilă de exerciții” poate reproduce în mod real unele dintre beneficiile activității fizice la oameni.

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