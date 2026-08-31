Prințul Harry s-a întors acasă, dar nu cu capul plecat! Ducele încă așteaptă scuze de la Familia Regală

Întoarcerea prințului Harry în Marea Britanie, alături de Meghan Markle și copiii lor, Archie și Lilibet, a reaprins speranțele unei împăcări cu Familia Regală. Numai că mutarea nu pare să fi venit la pachet și cu pacea. Potrivit unor apropiați citați de presa britanică, ducele de Sussex ar fi „la fel de furios” ca atunci când a părăsit țara în urmă cu șase ani și încă așteaptă scuze din partea unor membri ai Familiei Regale. În același timp, rămân semne de întrebare privind relația cu fratele său, prințul William, reconcilierea cu regele Charles, locul în care familia Sussex va locui și, mai ales, cine va suporta costurile pentru securitatea lor.

Prințul Harry ar fi „la fel de furios” ca atunci când a plecat din Marea Britanie în urmă cu șase ani și încă „așteaptă scuze” din partea Familiei Regale, susțin prieteni ai ducelui de Sussex. Harry, soția sa Meghan și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, s-au întors la începutul acestei săptămâni în Marea Britanie pentru a locui aici.

Este pentru prima dată când ducele și ducesa de Sussex trăiesc din nou în Regatul Unit după ce, în 2020, au renunțat la rolurile de membri activi ai Familiei Regale și s-au mutat în Statele Unite.

Întoarcerea lui Harry a reaprins speranțele unei împăcări

Relațiile dintre Sussex și membrii de rang înalt ai Familiei Regale au ajuns la un nivel extrem de scăzut după plecarea cuplului în Statele Unite. Au urmat o serie de dezvăluiri explozive făcute de Harry în cartea sa de memorii, Spare, dar și mai multe interviuri televizate, printre care celebrul interviu acordat de Harry și Meghan lui Oprah Winfrey.

Revenirea ducelui în Marea Britanie a alimentat speranțele că acesta ar putea încerca să-și repare relația cu fratele său mai mare, prințul William, și să continue procesul de reconciliere cu tatăl său, regele Charles. Numai că, potrivit Mail on Sunday, în spatele ușilor închise situația ar fi mult mai tensionată.

Harry ar fi încă extrem de furios pe anumite persoane din Familia Regală și ar continua să aștepte scuze.

Prietenii se așteptau la un Harry împăciuitor, dar ar fi găsit unul la fel de supărat

O sursă citată de publicația britanică susține că apropiații care s-au întâlnit cu Harry după revenirea acestuia în țară se așteptau la o schimbare de atitudine.

„Prietenii care s-au întâlnit cu Harry se așteptau să audă regrete și un ton mai umil”, a declarat sursa.

Numai că lucrurile ar fi stat cu totul altfel.

„Din câte se pare, nu vom vedea prea curând un mea culpa din partea lui Harry. Dimpotrivă. El este încă în acea stare de spirit din perioada Oprah.”

Potrivit aceleiași surse, prietenii săi ar fi fost uimiți să descopere că ducele continuă să fie supărat pe membri ai Familiei Regale.

„Au rămas uluiți să audă că încă se simte furios pe membri ai Familiei Regale, că este în continuare frustrat de «bărbații în costume gri» care îl înconjoară pe tatăl său și că încă așteaptă scuze.”

Harry îi acuză în continuare pe oamenii din jurul regelui Charles

Prințul Harry i-a acuzat în repetate rânduri pe consilierii regali că încearcă să-i saboteze reconcilierea cu regele Charles. Potrivit Mail on Sunday, limbajul folosit de ducele de Sussex amintește de cel utilizat în trecut de mama sa, prințesa Diana, atunci când vorbea despre curtenii regali despre care credea că încearcă să o submineze.

Revenirea lui Harry în Marea Britanie nu înseamnă, așadar, că vechile conflicte au fost uitate.

Dimpotrivă, relatările apărute în presa britanică sugerează că unele dintre nemulțumirile care au stat la baza rupturii din urmă cu șase ani continuă să existe.

Harry și Meghan s-au întors pentru o „perioadă extinsă”

Ducele de Sussex începe acum să se reinstaleze în Marea Britanie împreună cu soția și copiii săi pentru ceea ce este descris drept o „perioadă extinsă”. Nu este însă clar cât timp vor rămâne Harry și Meghan în țară și nici unde își vor stabili reședința.

Cotswolds este indicată drept una dintre cele mai probabile destinații. Cuplul nu a vorbit încă public despre planurile sale.

În consecință, rămân numeroase întrebări fără răspuns, iar una dintre cele mai sensibile privește securitatea familiei.

Cine va plăti pentru securitatea familiei Sussex

Nu este clar dacă protecția lui Harry, Meghan și a copiilor lor va fi finanțată din bani publici. Anterior, premierul Andy Burnham a evitat să ofere detalii despre aranjamentele de securitate ale cuplului în Marea Britanie, afirmând că finanțarea acestora este o „chestiune privată”.

Subiectul este unul extrem de important pentru Harry. Ducele susținuse anterior că este prea periculos să-și aducă soția și copiii în Marea Britanie în condițiile de securitate de care beneficia după Megxit.

Nivelul protecției sale s-a schimbat după ce a încetat să mai fie membru activ al Familiei Regale, iar Harry a dus o lungă bătălie juridică împotriva Ministerului britanic de Interne în această privință. În cele din urmă, a pierdut procesul.

Un nou scandal legat de securitatea prințului Harry

Între timp, disputa privind protecția sa a cunoscut o nouă evoluție. Ducele de Sussex l-a acuzat pe președintele organismului care autorizează protecția pentru membrii importanți ai Familiei Regale că nu ar fi transmis informații despre o amenințare formulată de Al-Qaida în 2023 nici echipei sale de securitate, nici autorităților americane.

Harry, fost militar care a servit în Afganistan, i-a scris în această lună ministrului britanic de Interne, Shabana Mahmood, cerându-i să se implice personal în stabilirea nivelului de protecție oferit familiei sale.

Potrivit The Sunday Times, echipa juridică a prințului ar fi susținut în scrisoare că șeful Comitetului Executiv pentru Protecția Familiei Regale și a Personalităților Publice, Ravec, cunoștea existența unei amenințări formulate de Al-Qaida, dar nu ar fi transmis informația echipei de securitate a lui Harry și nici autorităților din Statele Unite, unde ducele locuia la momentul respectiv.

Harry încă nu ar cunoaște rezultatul evaluării de risc

Deciziile individuale privind protecția personalităților publice importante, inclusiv a membrilor Familiei Regale, sunt luate de Ravec. Din acest organism fac parte reprezentanți ai Ministerului de Interne, Metropolitan Police și Royal Household, iar comitetul oferă consultanță unui președinte independent.

O evaluare de risc așteptată de multă vreme, efectuată la ordinul Ravec, ar fi avut loc la sfârșitul lunii iulie. Harry nu ar cunoaște însă rezultatul acesteia.

Astfel, revenirea familiei Sussex în Marea Britanie deschide un nou capitol, dar nu închide automat conflictele vechi. În timp ce întoarcerea lui Harry, Meghan, Archie și Lilibet a alimentat speranțele unei apropieri de regele Charles și prințul William, relatările din presa britanică sugerează că ducele de Sussex nu consideră disputa încheiată.

După șase ani de la Megxit, Harry s-a întors în Marea Britanie, dar, dacă informațiile apropiaților săi sunt corecte, încă așteaptă ceva înainte ca pacea să poată fi declarată: scuze din partea Familiei Regale.

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