BRomania și-a scos „arma secretă” pe plajă! Matei Dima s-a retras cu o blondă voluptuoasă

La plajă, fiecare joacă după propriile reguli. Unii scot la înaintare abdomenul, alții accesoriile, bronzul, iar Bromania a ales o strategie ceva mai sigură pentru el, umorul. Că doar nu era să riște și să lase fizicul să poarte singur conversația. Nici nu avea rost! Când ai atâta carismă, din 2-3 cuvinte, ai făcut domnișoarele să-și piardă mințile. De data aceasta, o blondă voluptoasă a fost cea impresionată de Matei Dima. CANCAN.RO are super-imagini!

Actorul a fost surprins la malul mării, însă, spre deosebire de domnii care profită de orice rază de soare pentru a-și etala pătrățelele, Bromania a preferat să rămână îmbrăcat. Probabil că a considerat că misterul face mai mult decât o demonstrație de fitness improvizată pe plajă.

Și, sincer, omul știe ce poate și, mai ales, ce nu trebuie neapărat să arate. Atuu-rile lui sunt altele. Și nu ratează nicio ocazie să le pună în valoare, mai ales atunci când sunt domnițe prin preajmă!

BRomania s-a retras cu o blondă voluptoasă

Matei Dima a făcut ce știe el mai bine, a întreținut atmosfera și a încercat să smulgă câteva zâmbete. Și i-a reușit! Și să fim serioși, BRo nu este tocmai străin de atenția feminină. Are stilul lui, iar domnișoarele par să-i acorde suficient credit, dacă e să ne uităm la trecutul lui, mai ales în ultima perioadă, când nu prea a ratat nimic. Vă reamintim doar episodul cu domnița brunețică pe care a dus-o în cuibușorul lui din Capitală (VEZI AICI IMAGINI ȘI DETALII).

El nu ratează prea multe ocazii să le intre în grații domnișoarelor. Și nici nu pare genul care să aștepte să fie abordat. Dacă există o oportunitate de o glumă, o replică sau o conversație care poate duce lucrurile într-o direcție interesantă, actorul pare pregătit să o fructifice. De data asta, o blondină cu forme apetisante a fost absolut fascinată de BRo. Ba chiar la un moment dat, cei doi au avut nevoie de puțină intimitate. Așa că s-au retras către malul mării, să asculte valurile și să discute mai multe. Apropieri vădite nu au existat, dar chimia se vedea de la o poștă. Bravo, BRo, ce-i al tău, e al tău!

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