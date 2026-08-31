BRomania și-a scos „arma secretă” pe plajă! Matei Dima s-a retras cu o blondă voluptuoasă

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La plajă, fiecare joacă după propriile reguli. Unii scot la înaintare abdomenul, alții accesoriile, bronzul, iar Bromania a ales o strategie ceva mai sigură pentru el, umorul. Că doar nu era să riște și să lase fizicul să poarte singur conversația. Nici nu avea rost! Când ai atâta carismă, din 2-3 cuvinte, ai făcut domnișoarele să-și piardă mințile. De data aceasta, o blondă voluptoasă a fost cea impresionată de Matei Dima. CANCAN.RO are super-imagini! 

Actorul a fost surprins la malul mării, însă, spre deosebire de domnii care profită de orice rază de soare pentru a-și etala pătrățelele, Bromania a preferat să rămână îmbrăcat. Probabil că a considerat că misterul face mai mult decât o demonstrație de fitness improvizată pe plajă.

BRomania a scos artileria grea la plajă, pentru a impresiona domnișoarele

Și, sincer, omul știe ce poate și, mai ales, ce nu trebuie neapărat să arate. Atuu-rile lui sunt altele. Și nu ratează nicio ocazie să le pună în valoare, mai ales atunci când sunt domnițe prin preajmă!

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BRomania s-a retras cu o blondă voluptoasă

Matei Dima a făcut ce știe el mai bine, a întreținut atmosfera și a încercat să smulgă câteva zâmbete. Și i-a reușit! Și să fim serioși, BRo nu este tocmai străin de atenția feminină. Are stilul lui, iar domnișoarele par să-i acorde suficient credit, dacă e să ne uităm la trecutul lui, mai ales în ultima perioadă, când nu prea a ratat nimic. Vă reamintim doar episodul cu domnița brunețică pe care a dus-o în cuibușorul lui din Capitală (VEZI AICI IMAGINI ȘI DETALII).

La un moment dat, BRo s-a retras cu o blondină voluptoasă pentru o discuție mai intimă

El nu ratează prea multe ocazii să le intre în grații domnișoarelor. Și nici nu pare genul care să aștepte să fie abordat. Dacă există o oportunitate de o glumă, o replică sau o conversație care poate duce lucrurile într-o direcție interesantă, actorul pare pregătit să o fructifice. De data asta, o blondină cu forme apetisante a fost absolut fascinată de BRo. Ba chiar la un moment dat, cei doi au avut nevoie de puțină intimitate. Așa că s-au retras către malul mării, să asculte valurile și să discute mai multe. Apropieri vădite nu au existat, dar chimia se vedea de la o poștă. Bravo, BRo, ce-i al tău, e al tău!

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