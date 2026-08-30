Radu Mazăre Jr. a spart gheața cu o brunețică! Petrecerea s-a terminat, dar nu și pentru ei!

Radu Mazăre Jr. a spart gheața cu o brunețică! Petrecerea s-a terminat, dar nu și pentru ei!
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Dacă până acum a preferat să-și țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor, de data aceasta, Radu Mazăre Jr. pare că a mai lăsat puțin garda jos! Fiul fostului edil al Constanței a bifat una dintre ultimele petreceri ale verii la LOFT Mamaia, însă adevărata surpriză a venit la plecare. Răducu n-a părăsit clubul singur, ci în compania unei brunete. Cine este misterioasa tânără și ce s-a întâmplat după ce au ieșit din club? CANCAN.RO are toate detaliile.

LOFT Mamaia a adunat, ca de fiecare dată, personaje cunoscute, oameni de afaceri și nume mari care au vrut să petreacă până târziu în noapte. Printre cei care au răspuns prezent la apel s-a numărat și Radu Mazăre Jr., obișnuit cu atmosfera de pe litoral, dar mult mai rezervat atunci când vine vorba despre aparițiile sale în public. CANCAN.RO a fost pe fază și l-a surprins pe Răducu într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru el. Dacă până acum s-a ferit să fie văzut în compania vreunei domnișoare, la plecarea din club tânărul nu mai era singur.

Rădu Mazăre Jr. a plecat de la LOFT în compania unei brunete

După ce a petrecut câteva ore în celebrul club din Mamaia, Radu Mazăre Jr. s-a pregătit de plecare. Numai că atenția noastră nu s-a oprit doar asupra lui. O brunetă și-a făcut apariția alături de fiul fostului primar al Constanței, iar cei doi au părăsit locația împreună. Îmbrăcată într-o ținută all black, tânăra a mers alături de Răducu și părea că încearcă să-i explice ceva, gesticulând discret în timpul discuției. Răducu, în schimb, părea destul de preocupat de telefonul mobil, pe care nu-l scăpa din mână. Să-l fi certat brunețica pentru că nu era prea atent la ce avea ea de spus? Cert este că, pentru câteva momente, părea că tânăra duce greul conversației, în timp ce Răducu avea ochii ațintiți în ecran.

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Răducu și misterioasa brunetă, surprinși la ieșirea din club

La prima vedere, scena ar putea părea una cât se poate de banală. Doar că, în cazul lui Radu Mazăre Jr., aparițiile de acest gen nu sunt tocmai frecvente. Tânărul a preferat întotdeauna să păstreze discreția atunci când vine vorba despre femeile din viața lui și nu este genul care să se afișeze prea des în public. Tocmai de aceea, apariția domnișoarei nu avea cum să treacă neobservată.

Să fie doar o prietenă sau există ceva mai mult?

Cine este tânăra care i-a fost alături lui Răducu Mazăre la plecarea de la LOFT și care este, de fapt, relația dintre cei doi, rămâne, pentru moment, un mister. Cert este că Răducu nu părea deloc deranjat de compania selectă, iar cei doi au părăsit clubul împreună.  Să fie o simplă coincidență, o prietenie sau începutul unei povești despre care fiul fostului primar al Constanței nu a vrut, încă, să vorbească?

Tânăra părea să-i explice ceva, însă Răducu era concentrat pe telefon

Până când misterul va fi elucidat, un lucru este sigur… Rădu Mazăre Jr. a spart, în sfârșit, gheața cu o brunețică! Iar CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, la locul potrivit, în momentul potrivit!

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