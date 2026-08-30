Oana Lis vrea să dea jos kilogramele în plus! A început o nouă cură de slăbire

Oana Lis vrea să dea jos kilogramele în plus! A început o nouă cură de slăbire
Oana Lis
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Oana Lis a decis să pună din nou piciorul în prag! Soția lui Viorel Lis a început o nouă luptă cu kilogramele în plus și este hotărâtă să ducă planul până la capăt. De această dată, vedeta a ales o metodă simplă, dar neașteptată, pentru a-și ține pofta de mâncare sub control.

Oana Lis a recunoscut în repetate rânduri că greutatea a fost o provocare pentru ea. Acum, însă, a decis să încerce din nou și le-a dezvăluit celor care o urmăresc ce face pentru a-și ține pofta sub control. Soția lui Viorel Lis a spus că a ales să țină fasting și că nu mai ia masa de prânz. În locul mâncării, a apelat la gumă de mestecat pentru a-și mai domoli pofta.

Oana Lis s-a pus serios pe slăbit!

Oana Lis a făcut haz de necaz de noua strategie și le-a cerut urmăritorilor părerea.

„O nouă cură de slăbire. Le mestec toată ziua și nu mai mănânc nimic. Ce ziceți de cura mea?”, a transmis Oana.

Oana Lis

Oana Lis

Soția lui Viorel Lis pare hotărâtă să ducă de această dată lupta până la capăt. De ani buni, Oana încearcă să scape de kilogramele în plus cu diverse diete, dar fără rezultat.

Viața alături de Viorel Lis, o adevărată provocare

În paralel cu lupta pentru propria siluetă, Oana Lis a trecut printr-o perioadă complicată alături de soțul ei. Problemele medicale ale lui Viorel Lis au venit la pachet cu cheltuieli importante, iar vedeta a ajuns să ceară sprijin financiar. Gestul nu a fost primit bine de toată lumea. Oana a fost criticată de persoane care au considerat că ar fi trebuit să aibă bani puși deoparte pentru astfel de situații.

Vedeta a explicat însă că realitatea a fost mult mai dură decât și-ar fi imaginat și că nu a avut pregătirea financiară necesară pentru o asemenea perioadă.

‘’Știu că mulți m-au judecat, că trebuia să avem bani strânși. În primul rând, nici nu am avut sume mari de bani. Pe de altă parte, eu sunt o fată de la țară, nu am avut o educație financiară. Eu nu am știut că o să fie atât de greu, poate mă pregăteam altfel.

Până nu ai pe cineva în familie bolnav sau nu ești tu bolnav, nu știi cât de greu este, ce provocări sunt, ce cheltuieli sunt. Eu dacă nu făceam Psihologia, nu puteam să-l susțin pe Viorel. Fac cu el exerciții din cărțile de psihologie, de respirație, pe ridicat stima de sine. Nu știu ce fac alți oameni care nu au sprijin”, a spus Oana în cadrul unei emisiuni.

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