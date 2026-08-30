Cât primesc pensionarii din Bulgaria. Sute de mii de oameni au pensii de maximum 322 de euro

Cât primesc pensionarii din Bulgaria. Sute de mii de oameni au pensii de maximum 322 de euro
Pensionari
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Cifrele oficiale scot la iveală o realitate dură pentru pensionarii din Bulgaria! Aproape 810.000 de oameni primesc lunar o pensie care nu trece de pragul minim de 322,37 euro. În același timp, la celălalt capăt al clasamentului se află câteva mii de pensionari care încasează sume de peste 1.600 de euro.

Datele Institutului Național de Asigurări Sociale, aferente primei jumătăți a anului, arată cât de mare este diferența dintre veniturile celor care au ieșit la pensie. În Bulgaria, puțin peste 2,069 milioane de persoane beneficiau de pensie la sfârșitul lunii iunie. Dintre acestea, aproximativ 810.000 primeau cel mult 322,37 euro.

Cât primesc pensionarii din Bulgaria

Cel mai mare grup, de circa 440.000 de persoane, era reprezentat de pensionarii care încasau între nivelul minim și 400 de euro. Situația s-a schimbat ușor față de luna martie. Numărul celor aflați la limita inferioară a veniturilor a scăzut cu aproape 3.000.

Pensionari

Pensionari

Pensia medie din Bulgaria a ajuns la aproximativ 523 de euro la sfârșitul lunii iunie. Diferențele dintre regiuni sunt însă considerabile. În Sofia, pensionarii aveau cea mai mare pensie medie, de aproximativ 640 de euro. La polul opus se afla regiunea Kardzhali, unde media era de circa 432 de euro. Așadar, locul în care trăiește un pensionar poate face o diferență importantă atunci când vine vorba despre venitul lunar.

Diferențele sunt foarte mari

La polul opus al clasamentului se află 9.195 de pensionari care primeau suma maximă prevăzută de lege, respectiv 1.738,40 euro. Mai mult, doar zece persoane aveau pensii care depășeau plafonul legal.

În prima jumătate a anului, aproximativ 16.600 de pensionari primeau între 1.600 de euro și limita maximă. Numărul beneficiarilor pensiei maxime a crescut cu 270 față de situația înregistrată în martie.

O altă categorie importantă este cea a beneficiarilor suplimentului acordat soțului supraviețuitor. Peste 650.000 de pensionari primeau acest sprijin, calculat la 30% din pensia persoanei decedate. Există însă și categorii pentru care plafonul pensiei maxime nu se aplică. Printre acestea se numără președintele Bulgariei, președinții Adunării Naționale și judecătorii Curții Constituționale, ale căror pensii pentru limită de vârstă sunt achitate integral.

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