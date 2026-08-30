A născut gemeni, dar copiii au tați și mame biologice diferite! Cazul care a dat peste cap legea

Un caz considerat fără precedent în Australia a pus la încercare inclusiv legislația privind maternitatea-surogat. O femeie din Queensland a născut, în aceeași zi, un băiat și o fată considerați gemeni din punct de vedere gestațional, dar care au părinți biologici diferiți. Femeia rămăsese însărcinată natural, fără să știe, aproximativ în aceeași perioadă în care îi fusese implantat prin fertilizare in vitro embrionul unui alt cuplu. Situația, atât de rară încât nu fusese prevăzută de lege, a ajuns în fața instanței pentru a putea fi stabilită oficial filiația copiilor.

O femeie din Queensland a născut anul trecut doi copii gemeni care au seturi diferite de părinți biologici, într-un caz despre care se crede că este primul de acest fel din Australia.

Femeia, a cărei identitate a fost anonimizată în hotărârea judecătorească, a conceput în mod natural și neplanificat un copil aproximativ în aceeași perioadă în care i-a fost transferat, prin fertilizare in vitro, un embrion în cadrul unui acord de maternitate-surogat încheiat cu un alt cuplu.Ambii copii s-au născut în aceeași zi, în noiembrie 2025, prin cezariană.

Nu a existat nicio dispută în privința identității părinților biologici. În ultimele zece luni, fiecare copil a fost crescut separat de propriii părinți biologici. Problema a fost însă una juridică.

O situație atât de rară încât legea nu o prevăzuse

Cazul a necesitat o procedură complexă în fața instanței pentru copii din Queensland deoarece legislația privind maternitatea-surogat fusese concepută astfel încât să împiedice separarea „fraților de naștere” rezultați din aceeași sarcină-surogat. În cele din urmă, instanța a decis că, deși cei doi copii sunt „gemeni gestaționali”, ei nu sunt „frați de naștere” în sensul legislației privind maternitatea-surogat.

Astfel, judecătorul a putut emite o hotărâre prin care filiația față de părinții biologici ai fetiței a fost oficializată.

Povestea a început după ce două cupluri au fost puse în legătură de prieteni comuni și au încheiat un acord de maternitate-surogat „altruistă”. Unul dintre cupluri, identificat în hotărârea judecătorească prin inițialele BNJ și DRJ, nu putea avea un copil pe cale naturală deoarece BNJ suferă de o afecțiune medicală în urma căreia s-a născut fără uter.

Cei doi i-au cunoscut pe DZ și FZ, care aveau deja cinci copii. DZ a acceptat să devină mamă-surogat.

Embrionul a fost implantat în aprilie, dar două săptămâni mai târziu au apărut doi fetuși

În aprilie 2025, femeii i-a fost transferat prin fertilizare in vitro un embrion al celuilalt cuplu. Aproximativ două săptămâni mai târziu, ecografia a arătat ceva neașteptat: DZ purta nu unul, ci doi fetuși. Testele efectuate ulterior au dezvăluit situația extraordinară.

Unul dintre copii, o fetiță, era copilul biologic al cuplului BNJ și DRJ, cel pentru care DZ acceptase să fie mamă-surogat. Celălalt copil, un băiat, era copilul biologic al femeii care purta sarcina, DZ, și al partenerului ei, FZ. Potrivit hotărârii instanței, băiatul fusese „conceput separat de procesul de implantare a embrionului și fără asistență medicală”.

Cu alte cuvinte, în aceeași sarcină se dezvoltau doi copii concepuți prin două procese complet diferite și având părinți biologici diferiți. Instanța a precizat că DZ și FZ nu intenționaseră să conceapă un copil în acel moment.

„Acest lucru nu înseamnă însă că acel copil este altceva decât iubit și dorit de ei”, se arată în hotărâre.

Copiii s-au născut în aceeași zi, dar au plecat în familii diferite

Băiatul și fetița s-au născut prin cezariană în aceeași zi din noiembrie 2025. După naștere, fiecare a fost crescut de propriii părinți biologici.

La începutul acestui an, familiile au angajat un consilier independent pentru întocmirea unui raport necesar procedurii judiciare prin care BNJ și DRJ urmau să fie recunoscuți oficial drept părinții fetiței. Raportul a atras atenția asupra caracterului extrem de neobișnuit al situației și, mai ales, asupra legăturii speciale care ar putea exista între cei doi copii pe parcursul vieții.

Documentul menționează „posibila semnificație a faptului că cei doi copii s-au născut în cadrul unei nașteri gemelare și că o asemenea relație este probabil să aibă o importanță emoțională și de dezvoltare continuă pentru ambii copii de-a lungul timpului, chiar dacă sunt crescuți în gospodării separate”.

Cele două familii vor ca gemenii să crească știindu-se unul pe celălalt

Ambele familii i-au spus consilierului că intenționează ca cei doi copii „să crească cunoscându-se și să fie crescuți cu o înțelegere, adecvată vârstei, a locului lor în cadrul rețelei familiale extinse”. Părinții au căzut de acord și asupra importanței de a nu ascunde circumstanțele neobișnuite în care s-a născut fetița.

„Părțile au demonstrat, de asemenea, o înțelegere comună a faptului că deschiderea și sinceritatea cu privire la originile și filiația fetiței vor fi, în timp, în interesul ei superior”, se precizează în hotărâre.

Rămânea însă obstacolul legislativ.

Legea spunea că gemenii proveniți dintr-o sarcină-surogat nu pot fi despărțiți juridic

Judecătoarea Jodie Woodridge KC a trebuit să stabilească dacă formularea legii din Queensland privind maternitatea-surogat îi permite să emită hotărârea de stabilire a filiației pentru fetiță. Conform legii, o instanță nu poate emite o hotărâre de stabilire a filiației pentru numai unul dintre „frații de naștere”. Termenul este definit drept un „frate sau o soră a copilului care s-a născut ca rezultat al aceleiași sarcini”.

În mod normal, dacă în urma unei sarcini-surogat se nasc gemeni, orice hotărâre privind filiația trebuie să se refere la ambii copii și să stabilească aceiași părinți beneficiari. Numai că situația aceasta nu era una normală.

Fetița provenea din embrionul transferat prin procedura de fertilizare in vitro pentru cuplul care apelase la maternitatea-surogat, în timp ce băiatul fusese conceput natural și era copilul biologic al femeii care purta sarcina și al partenerului acesteia.

Verdictul instanței: gemeni gestaționali, dar nu „frați de naștere” în sensul legii

Judecătoarea Woodridge a decis că, „în circumstanțele unice prezentate de acest caz”, băiatul și fetița nu trebuie considerați „frați de naștere” în sensul juridic specific al legislației privind maternitatea-surogat. Prin urmare, legea nu împiedica emiterea hotărârii solicitate de ambele familii.

Instanța a putut astfel să oficializeze filiația fetiței față de părinții săi biologici.

Cazul rămâne unul extraordinar: doi copii care au împărțit aceeași sarcină și s-au născut în aceeași zi, fiind considerați gemeni din punct de vedere gestațional, dar care au fost concepuți separat, prin metode diferite și au părinți biologici diferiți.

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