S-a născut în 1909 și tocmai a împlinit 117 ani. Povestea incredibilă a celei mai bătrâne persoane din lume

Ethel Caterham, considerată cea mai vârstnică persoană în viață din lume, a împlinit 117 ani. Britanica, care s-a născut în 1909, cu cinci ani înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, a sărbătorit alături de familie și prieteni. Chiar și la această vârstă, ultimul an i-a adus experiențe în premieră: a mângâiat o lamă și l-a întâlnit pe regele Charles al III-lea, pe care l-a ținut de mână.

O aniversare la 117 ani

Cea mai bătrână persoană din lume și-a sărbătorit cea de-a 117-a aniversare după un an cu „multe premiere”, printre care întâlnirea cu regele Charles al III-lea al Marii Britanii și momentul în care l-a ținut de mână.

Ethel Caterham, care locuiește la centrul de îngrijire Hallmark Lakeview din Lightwater, Surrey, la sud-vest de Londra, și-a petrecut ziua de vineri alături de familie și prieteni.

Într-o declarație, ea a transmis:

„Vă mulțumesc pentru toate urările frumoase de ziua mea. Chiar și la 117 ani, am avut multe premiere anul acesta, de la a mângâia o lamă până la a-l ține de mână pe Rege. Am avut o zi minunată, sărbătorind alături de familie și prieteni, și aștept cu nerăbdare să văd ce îmi va aduce anul viitor.”

Întâlnirea cu regele Charles

Caterham a fost vizitată de regele Charles în luna septembrie a anului trecut, la scurt timp după ce împlinise 116 ani. Regele a ținut-o de mână în timp ce i s-a prezentat.

Ethel Caterham a devenit cea mai vârstnică persoană în viață din lume în aprilie 2025, după moartea călugăriței braziliene Inah Canabarro Lucas, la vârsta de 116 ani.

În timpul întâlnirii cu Charles, Caterham și-a amintit de ceremonia din 1969 în care acesta a fost învestit Prinț de Wales, pe când avea 21 de ani.

„Toate fetele erau îndrăgostite de dumneavoastră și voiau să se căsătorească cu dumneavoastră”, i-a spus ea regelui.

S-a născut în 1909, înaintea Primului Război Mondial

Ethel Caterham s-a născut la 21 august 1909, în Shipton Bellinger, Hampshire, cu cinci ani înainte de începutul Primului Război Mondial. A fost penultima dintre cei opt frați ai familiei. Ea este ultima persoană în viață care s-a născut în timpul domniei regelui Edward al VII-lea, care a murit în mai 1910. În 1927, la vârsta de 18 ani, Caterham a călătorit în India, unde a lucrat ca bonă pentru familia unui militar până când a împlinit 21 de ani.

Pe soțul său, Norman, l-a cunoscut în 1931, la o cină organizată în Marea Britanie. Acesta era locotenent-colonel în armata britanică și a murit în 1976. Cei doi au locuit în Salisbury, înainte ca Norman să fie detașat în Gibraltar și Hong Kong. În perioada petrecută în Hong Kong, Ethel Caterham a înființat o grădiniță. Cuplul a avut două fiice, însă amândouă au murit înaintea mamei lor.

Longevitatea pare să fi existat și în familia lui Ethel. Una dintre surorile sale, Gladys, a trăit până la vârsta de 104 ani.

A condus mașina până la 97 de ani

Ethel Caterham a continuat să conducă până la vârsta de 97 de ani, iar după ce a trecut de 100 de ani îi plăcea să joace bridge. În 2020, la vârsta de 110 ani, a contractat COVID-19 și a supraviețuit bolii.

De-a lungul celor 117 ani de viață, Caterham a traversat o perioadă istorică extraordinară: s-a născut înaintea Primului Război Mondial și a trăit în timpul ambelor războaie mondiale, precum și al transformărilor sociale și tehnologice majore ale secolelor XX și XXI.

În ciuda longevității sale extraordinare, Ethel Caterham mai are câțiva ani până la recordul absolut. Titlul de cea mai longevivă persoană cunoscută din istorie îi aparține franțuzoaicei Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani și 164 de zile, potrivit Guinness World Records.

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