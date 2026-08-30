Un bărbat a ajuns cu mașina în Lacul Bicaz după ce ar fi vrut să o spele. Ce a urmat

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Un incident neobișnuit a avut loc la Lacul Bicaz, unde un șofer din Iași a ajuns cu autoturismul în apă. Mașina a alunecat în lac în timp ce bărbatul ar fi încercat, potrivit informațiilor inițiale, să o spele la mal.

Vehiculul a fost surprins complet scufundat, iar imaginile de la fața locului arată momentul în care acesta este recuperat. Șoferul nu a fost rănit, însă a tras o sperietură serioasă. Pentru scoaterea mașinii a fost nevoie de intervenția unui tractor, care a reușit să o aducă treptat la mal.

Un bărbat a ajuns cu mașina în Lacul Bicaz după ce ar fi vrut să o spele

Martorii au filmat întreaga operațiune, iar imaginile surprind autoturismul în timp ce este tras din apă, până când ajunge pe teren sigur. Incidentul a fost relatat de presa locală din Iași.

Într-un alt caz recent, o femeie a ajuns cu mașina în râul Jiu, declanșând o intervenție amplă a pompierilor din Gorj. Un martor a sunat la 112 după ce a observat autoturismul în apă, iar echipele de salvare – pompieri, polițiști, salvamontiști și paramedici – au acționat contra cronometru.

Femeia a fost scoasă din vehicul și preluată de un echipaj medical. Se afla în stare de hipotermie, însă a fost stabilizată și transportată la spital. Intervenția a fost filmată, surprinzând momentele tensionate ale operațiunii de salvare.

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