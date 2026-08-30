O persoană a murit înecată în Mamaia Nord. Pe plajă nu era arborat steagul roșu

O persoană a murit înecată în Mamaia Nord, iar ultimele momente au fost dramatice! Victima a fost scoasă din apă inconștientă, iar salvatorii au intrat într-o cursă contra cronometru. Au încercat să o readucă la viață minute în șir, însă finalul a fost devastator.

Totul s-a întâmplat duminică, 30 august, în zona hotelului Manor din Mamaia Nord. Persoana a fost scoasă din apă în stare de inconștiență. Echipajul medical ajuns la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare.

O persoană a murit înecată în Mamaia Nord

Nu au fost câteva minute de intervenție. Salvatorii au continuat procedurile aproape o oră, încercând să obțină un semn care să le dea speranță. Nu a fost suficient.

„Din păcate, persoana a fost declarată decedată”, au confirmat reprezentanții SMURD pentru Replica Online.

Un aspect al incidentului atrage atenția. La momentul tragediei, în zona respectivă nu era arborat steagul roșu, semnalul care avertizează asupra unui pericol ridicat în apă. Era afișat steagul roșu și galben, care indică un sector destinat înotului și supravegheat de salvamari. Chiar și în aceste condiții, o persoană și-a pierdut viața în mare.

Ce trebuie să știe orice turist înainte să intre în apă

Steagurile de pe litoral transmit avertismente clare. Verdele indică un nivel scăzut de pericol, galbenul cere prudență, iar roșul semnalează condiții periculoase. Dacă sunt arborate două steaguri roșii, intrarea în apă este interzisă.

Steagul roșu și galben indică zona de înot supravegheată de salvamari. Există și alte semnale, care pot avertiza asupra unor pericole precum viețuitoare marine, vânt puternic sau utilizarea anumitor obiecte în apă.

Salvamarii le recomandă celor care nu știu să înoate să nu se aventureze în larg și să rămână în zonele sigure, cât mai aproape de mal, unde pot fi supravegheați și pot cere rapid ajutor în cazul unei situații periculoase. Aceștia îi sfătuiesc pe cei care sunt prinși de curenți să nu intre în panică și să nu încerce să înoate împotriva lor.

VEZI ȘI: Ei sunt frații care s-au înecat în mare, la Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie

Cine este Sorin, salvamarul care şi-a sacrificat viața în încercarea de a salva alta