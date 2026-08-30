Pescobar s-a cumințit! A schimbat registrul la LOFT

Vara lui 2026 și-a tras cortina, iar ultimele ore ale sezonului estival au adunat, ca de fiecare dată, personaje sonore în locurile unde distracția nu se oprește până la ultimul apus. Printre aparițiile care nu au trecut neobservate de CANCAN.RO s-a numărat și cea a lui Pescobar. „Lobsterul” a ajuns la LOFT în formulă restrânsă, dar intrarea sa a fost, bineînțeles, una pe măsura personajului. Ce s-a întâmplat însă după ce a pășit în celebrul club din Mamaia și cum și-a petrecut afaceristul una dintre ultimele seri de vară? Aflați în rândurile de mai jos!

S-a tras cortina peste vara lui 2026, iar ultimele ore ale sezonului estival au fost un prilej numai bun pentru o ultimă ieșire pe litoral. Mamaia a rămas animată până în ultimul moment, iar petrecerea de la LOFT a adunat, ca de fiecare dată, personaje cunoscute și oameni care au vrut să încheie vara în stil mare.

Printre cei care au bifat una dintre ultimele petreceri ale sezonului s-a numărat și Pescobar. Afaceristul, devenit unul dintre cele mai recognoscibile personaje din peisajul monden românesc, nu putea lipsi tocmai de la finalul verii. Mai ales când vorbim despre Mamaia, locul unde „Lobsterul” pare să se simtă ca peștele în apă. Iar cum o astfel de apariție nu avea cum să treacă neobservată, CANCAN.RO a fost pe fază și l-au urmărit îndeaproape.

„Lobsterul” a venit cu Rolls-ul la LOFT

Pescobar și-a făcut apariția la LOFT însoțit de încă doi prieteni, iar intrarea nu putea fi făcută oricum. Cei trei au ajuns cu celebrul Rolls-Royce al afaceristului, mașină care a devenit deja un element nelipsit din aparițiile sale.

Nu este pentru prima dată când antreprenorul își face apariția cu bolidul de lux care a devenit, practic, parte din imaginea sa publică. Recent, acesta a fost surprins chiar și în București, când și-a făcut o „aroganță” pe stilul propriu și a oprit mașina de sute de mii de euro pentru a savura câteva merdenele.(VEZI AICI)

Dar să revenim pe litoral! După ce au coborât din bolid, cei trei au mers spre club, acolo unde distracția era deja în toi. Pescobar a ajuns la masă, și-a luat o bere, a schimbat câteva vorbe cu cei din jur și a analizat, probabil, atmosfera de la una dintre ultimele petreceri ale verii.

Numai că, surpriză! De data aceasta, cel supranumit „Lobsterul” n-a mai oferit spectacolul cu care și-a obișnuit fanele, prietenii virtuali și, bineînțeles, pe noi. A stat puțin la povești, s-a bucurat de atmosferă, însă nu a zăbovit prea mult. După scurt timp, Pescobar și-a adunat prietenii și a părăsit locația, discret, fără spectacol ca altă dată. Cine ar fi crezut? Pescobar și discreția în aceeași propoziție! Dar, iată că și minunile se mai întâmplă.

VEZI ȘI: Pescobar, prima reacție după ce a semnat cu Pro TV. Mesaj ironic după ce a fost refuzat la Imperiul Leilor

CITEȘTE ȘI: Pescobar n-are rival la distracție! Lucian Florea a încercat să țină pasul la Nuba, dar nu i-a ieșit. Patronul Fryday a făcut echipă cu soțul Vlăduței Lupău, de ziua lui de naștere