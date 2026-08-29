Alexia Eram și Tonghi nu se mai satură de party-uri! Și-au făcut de cap la Nuba Mamaia

Alexia Eram și Tonghi nu se mai satură de party-uri! Și-au făcut de cap la Nuba Mamaia
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Ca la un clan de lupi din Cartea Junglei, poziționarea este cheia. Cu cât ești mai aproape de DJ, cu atât ești cineva! Asta pare să fie filosofia de viață a influencerilor din Gen Z, precum Alexia Eram, 24 de ani și misteriosul ei boyfriend, Tonghi.  Alexia continuă această mega Summer party interminabilă, care durează de prin mai, iar CANCAN.RO a suprins-o din nou, de data asta și cu jumătatea ei cu șapcă (Tonghi Boy), la un bairam în Nuba Mamaia.

Alexia este strălucitoare în lumina proiectoarelor din Nuba. E ușor de recunoscut grație buzelor sale ce ne amintesc de ale mamei sale în seara de 1 Decembrie 1995, când începea transmisiunea postului ProTV. E îmbrăcată cu un top alb. De data asta nu a mai împrumutat nicio șapcă roz de la Tonghi. Ce-i drept, nici el nu poartă șapca roz, ci una clasică, închisă la culoare. Plus un tricou de fan metale grele, descoperit probabil pe la Humana Lujerului.

Alexia Eram și Tonghi, puși pe distracție

Lăsând glumițele la o parte, cei doi arată binișor împreună. Ca într-o poză de album din liceu. Ea cu capul ușor aplecat, el din profil, serios. Zici că mâine au examenul de BAC la română oral și își menajează corzile vocale. E a nu se știe câta oară când ei doi sunt împreună muți de iubire unul pentru celălalt. Nu-și spun o vorbă, e o iubire tăcută, dar trainică, din ce se vede. Nu se despart că probabil n-au din ce. N-ai cum să te cerți cu iubitul dacă nu vorbești cu el. E secretul celor mai lungi relații, se pare.

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Fiica Andreei Esca și iubi nu se mai satură de party-uri

Fiind așa expertă în long term rentals, pardon relationships, nu e de mirare că Alexia Eram este un fel de oracol unde vin tot felul de doamne, mai ales foste de-ale fratelui ei, Aris, marele crai. Cum a fost recent, tot prin universul Nuba, mai precis la Nuba Beach Club. A fost mare sfat de taină atunci, s-au spus lucruri grele, fetele s-au dezbrăcat de secrete (nici nu era greu, practic doar secrete mai aveau pe ele, plus costumele de baie și tatuajele). Cine vrea să arunce un ochi, găsiți toată tărășenia AICI.

Alexia, frumoasă ca întotdeauna, cu Tonghi care are nelipsita șapcă

În seara de față, însă, Alexia pare să fi luat concediu de la postul de guru pe relații și l-a sunat pe Tonghi, și-a făcut o programare, a zis că trebuie să iasă și să fie văzuți, să se confirme relația pe Instagram. Iar Tonghi, ca un vecin ce are obligații, a venit ca la nuntă. N-a mâncat, n-a băut, a dansat, a stat pe lângă DJ, a fost la mai puțin de 50 cm de Alexia, a bifat, a dat darul și sărumâna.

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