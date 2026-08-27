Bella Santiago, trage fusta mai jos că s-a văzut tot! Imaginile care au încins terasa din nordul Capitalei

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bella Santiago a fost surprinsă de CANCAN.RO la terasa unui restaurant din zona de nord a Bucureștiului, împreună cu familia. Sunt un colectiv foarte strâns, poate și ca să încapă în micuțul și cochetul lor automobil italian. Dar până atunci, haideți să vedeți ce meniu v-am pregătit. E cu de toate, ajunge de o îmbucătură pentru toată lumea! Vă promitem o galerie fresh, local, rotunjoară și exotică!

Cântăreața de origine filipineză Bella Santiago, pe care românii o știu de la X Factor, de la trupa Jukebox, sau mai recent de la emisiunea Bravo, ai stil! este una dintre puținele filipineze din România care nu lucrează pe post de bonă. Dimpotrivă! Ea și-a adus-o din Filipine pe fiica sa, adolescentă, pe care o are din relația cu un soldat american. Tatăl fetei a lăsat-o de izbeliște cu copilul mic și s-a dus să lupte în Afghanistan.

Cinste lui Nicu Grigore, românul care s-a îndrăgostit de Bella (că era și greu… după ce că e talentată mai e și super bella!) și ulterior a devenit soțul cântăreței. Tot el activează ca tătic pentru fata partenerei sale de viață. Totuși, Nicu Grigore și Bella intenționează să devină părinții unui nou copil, acesta este cel mai important proiect la care colaborează în prezent. Probabil e o plăcere pentru amândoi! La cum arată Bella, nici nu e greu. Artista poartă un compleu cu o fustă și o bustieră albe cu floricele, care face un contrast incitant cu tenul Bellei. Cât despre talie, este de proporțiile unei statui grecești, iar posteriorul e ceva cu care s-ar mândri orice braziliancă de la celebrele școli de samba din Rio de Janeiro. Întreaga prezență a Bellei Santiago e practic un mini-carnaval chiar în mijlocul Bucureștiului.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
13 poze

Ce zâmbet frumos! Filipineza Bella Santiago încântă românii!

Familia a luat un prânz cumătat. În cazul Bellei, nu trebuie stricată silueta. În cazul lui Nicu Grigore, el mănâncă o salată cu multe verdețuri. Având în vedere proiectul „bebe”, e firesc să fie și el trecut pe o dietă adecvată, pentru că și asta contează atunci când un cuplu vrea să conceapă un copil.

După masă, cei trei se ridică, moment în care observăm cele mai frumoase și sexy imagini din galerie. Bella Santiago își aranjează fusta, prilej cu care ne dezvăluie unele dedesubturi cât se poate de sexy și pline de atracție. Cine a spus că Bucureștiul diversității culturale nu e ce trebuie?! E la fix!

Cântăreața Bella Santiago își aranjează fusta

Cu asemenea voce și asemenea… prestanță, Bella Santiago este destinată să rămână o prezență pe scena mondenă românească și așteptăm să o vedem și în alte ipostaze, cel puțil la fel de exotice și suculente precum cele de față! Să ne fie de bine!

După 10 ani de relație, Bella Santiago recunoaște. Ce sacrificii a făcut artista pentru familia ei: „A fost una dintre cele mai grele decizii din viața mea”

Bella Santiago, abandonată cu un copil de o lună: „Mi-a zis că se întoarce într-o săptămână”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Soția a iertat, dar n-a uitat! „Motanul”, sub observație. Cum au fost surprinși cei doi pe plaja din Mamaia
Soția a iertat, dar n-a uitat! „Motanul”, sub observație. Cum au fost surprinși cei doi pe plaja din Mamaia
BRomania, „interogat” de două frumuseți la LOFT! Cum s-a descurcat burlacul nr. 1 în „teambuilding”
BRomania, „interogat” de două frumuseți la LOFT! Cum s-a descurcat burlacul nr. 1 în „teambuilding”
Erika Isac i-a dat „KO” lui M.G.L. doar din priviri! Artistul a ieșit de la sală direct într-o nouă rundă
Erika Isac i-a dat „KO” lui M.G.L. doar din priviri! Artistul a ieșit de la sală direct într-o nouă rundă
Fiicele lui Dinu Patriciu au rupt ringul de dans la LOFT! După ani de procese și bătălii pentru avere, Ana și Maria și-au făcut de cap la malul mării!
Fiicele lui Dinu Patriciu au rupt ringul de dans la LOFT! După ani de procese și bătălii pentru avere, Ana și Maria și-au făcut de cap la malul mării!
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Adevarul
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Mediafax
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Click.ro
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
go4it.ro
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.