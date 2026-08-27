Bella Santiago, trage fusta mai jos că s-a văzut tot! Imaginile care au încins terasa din nordul Capitalei

Bella Santiago a fost surprinsă de CANCAN.RO la terasa unui restaurant din zona de nord a Bucureștiului, împreună cu familia. Sunt un colectiv foarte strâns, poate și ca să încapă în micuțul și cochetul lor automobil italian. Dar până atunci, haideți să vedeți ce meniu v-am pregătit. E cu de toate, ajunge de o îmbucătură pentru toată lumea! Vă promitem o galerie fresh, local, rotunjoară și exotică!

Cântăreața de origine filipineză Bella Santiago, pe care românii o știu de la X Factor, de la trupa Jukebox, sau mai recent de la emisiunea Bravo, ai stil! este una dintre puținele filipineze din România care nu lucrează pe post de bonă. Dimpotrivă! Ea și-a adus-o din Filipine pe fiica sa, adolescentă, pe care o are din relația cu un soldat american. Tatăl fetei a lăsat-o de izbeliște cu copilul mic și s-a dus să lupte în Afghanistan.

Cinste lui Nicu Grigore, românul care s-a îndrăgostit de Bella (că era și greu… după ce că e talentată mai e și super bella!) și ulterior a devenit soțul cântăreței. Tot el activează ca tătic pentru fata partenerei sale de viață. Totuși, Nicu Grigore și Bella intenționează să devină părinții unui nou copil, acesta este cel mai important proiect la care colaborează în prezent. Probabil e o plăcere pentru amândoi! La cum arată Bella, nici nu e greu. Artista poartă un compleu cu o fustă și o bustieră albe cu floricele, care face un contrast incitant cu tenul Bellei. Cât despre talie, este de proporțiile unei statui grecești, iar posteriorul e ceva cu care s-ar mândri orice braziliancă de la celebrele școli de samba din Rio de Janeiro. Întreaga prezență a Bellei Santiago e practic un mini-carnaval chiar în mijlocul Bucureștiului.

Familia a luat un prânz cumătat. În cazul Bellei, nu trebuie stricată silueta. În cazul lui Nicu Grigore, el mănâncă o salată cu multe verdețuri. Având în vedere proiectul „bebe”, e firesc să fie și el trecut pe o dietă adecvată, pentru că și asta contează atunci când un cuplu vrea să conceapă un copil.

După masă, cei trei se ridică, moment în care observăm cele mai frumoase și sexy imagini din galerie. Bella Santiago își aranjează fusta, prilej cu care ne dezvăluie unele dedesubturi cât se poate de sexy și pline de atracție. Cine a spus că Bucureștiul diversității culturale nu e ce trebuie?! E la fix!

Cu asemenea voce și asemenea… prestanță, Bella Santiago este destinată să rămână o prezență pe scena mondenă românească și așteptăm să o vedem și în alte ipostaze, cel puțil la fel de exotice și suculente precum cele de față! Să ne fie de bine!

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