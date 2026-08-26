Fiicele lui Dinu Patriciu au rupt ringul de dans la LOFT! După ani de procese și bătălii pentru avere, Ana și Maria și-au făcut de cap la malul mării!

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Ana (38 de ani) și Maria (42 de ani) Patriciu, cele două fiice ale magnatului Dinu Patriciu, decedat în 2014 la Londra, au fost văzute de CANCAN.RO în timpul unei seri de desfătare în LOFT Mamaia. Cele fouă fiice ale lui Patriciu au uitat complet timp de o noapte de necazurile pricinuite de moștenirea tatălui lor. Avem imagini cu cele două surori care au dansat ca două adolescente, cocoțate sus pe scenă în binecunoscutul club din Mamaia.

Ana și Maria Patriciu sunt fiicele lui Dinu din căsătoria cu Sabina Patriciu. Moștenirea tatălui lor a fost una complicată, la fel de complicată ca mijloacele dobândirii averii impresionante. Ana și Maria Patriciu au moștenit cea mai mare parte a averii magnatului român. 82% din active, dar și 82% din datorii. În consiecință, averea fostului deținător al Rompetrol s-a cam fărâmițat. În ecuație sunt și cele două foste soții ale lui Patriciu, Dana Rodica Patriciu și Sabina Patriciu. Au trecut 12 ani de la decesul lui dinu Patriciu, la Londra. De atunci, odiseea juridică a surorilor este practic interminabilă, iar averea se duce ușor-ușor, sub ochii lor.

Situația financiară a surorilor pare să fie una confortabilă. Ele locuiesc în Canada, respectiv Elveția. Totuși, cele două nu par să se bucure de mijloace financiare infinite, ba dimpotrivă. În 2025 Ana Patriciu era văzută de CANCAN.RO conducând o… Skoda, autoturim care de obicei e asociat cu middle management în corporații, nu cu membri ai familiilor de miliardari din Europa.

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În 2024 vila din Snagov a magnatului Patriciu ar fi fost spartă de hoți, care ar fi sustras obiecte din colecția de artă a miliardarului român. O altă lovitură pentru cele două moștenitoare principale ale fostului patron al trustului Adevărul.

Totuși, Ana și Maria Patriciu nu se dau bătute și iată-le în LOFT Mamaia, la o porție de dans și voie-bună. Ana și Maria Patriciu sunt încă tinere, cu siguranță vor apuca să se bucure măcar de o parte din averea imensă a tatălui lor. Se distrează, filmează scenele din club, se vede că se înțeleg foarte bine una cu cealaltă, nu sunt certate și mai ales nu sunt în litigii, cum e cazul cu celelalte părți înscrise la moștenirea lui Dinu Patriciu. E probabil un caz rar într-o Românie marcată în ultimii 35 de ani de certuri interminabile pe pământuri și proprietăți.

Ana și Maria Patricu, moștenitoarele magnatului Dinu Patriciu, în LOFT Mamaia

Dintre cele două surori, Ana Patriciu este cea care a călcat cel mai rapid pe urmele tatălui său și s-a implicat în afaceri în București pe vremea când tatăl său încă trăia. Tot ea a fost cea care a condus revolta fiicelor față de tentativa Danei Patriciu, ultima soție a magnatului, de a-și însuși elemente ale averii tatălui lor. Din păcate pentru cele două fete, ultima parteneră de viață a lui Dinu Patriciu, Melanie Chen, se pare că și-ar fi însușit active semnificative din moștenirea acestuia, însă acestea sunt doar speculații până când justiția se va pronunța definitiv.

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