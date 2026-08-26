Îți sare muștarul din orice prostie? Doctorul Cezar dezvăluie șmecheria simplă care te poate calma pe loc

Românii par să ducă o luptă serioasă cu stresul, iar cifrele arată că nervozitatea nu este deloc o stare rară. Aproape patru din zece angajați români spun că au resimțit mult stres într-o singură zi, iar unul din șapte a simțit multă furie. Înainte să răbufnești însă, există un gest extrem de simplu care poate reduce intensitatea stării: să observi și să recunoști că ești nervos. Doctorul Cezar explică de ce simplul moment în care îți spui „m-am enervat” poate schimba ceea ce se întâmplă mai departe.

Românii și nervii: aproape 4 din 10 angajați resimt mult stres

„Sunt nervos” a devenit aproape o expresie de rutină. Traficul, problemele de la serviciu, banii, lipsa somnului, telefonul care nu mai tace sau o simplă discuție în contradictoriu pot transforma o zi obișnuită într-un șir de mici explozii.

Iar cifrele arată că stresul este foarte prezent în viața românilor. Potrivit datelor Gallup din raportul „State of the Global Workplace”, 38% dintre angajații din România au declarat că au resimțit mult stres în ziua precedentă, iar 14% au spus că au simțit multă furie. Altfel spus, aproape patru din zece angajați au avut o zi puternic marcată de stres, iar aproximativ unul din șapte de furie.

Tendința stresului zilnic a oscilat de-a lungul anilor. Indicatorul era de 43% în 2010 și a ajuns la 48% în 2015. A coborât până la 35% în 2021 și 2022, după care a început din nou să urce: 37% în 2023 și 2024 și 38% în 2025.

Nici alte cercetări nu descriu o situație tocmai relaxată. În sondajul IRES „Românii în 2023”, 68% dintre respondenți declaraseră că au trecut prin stări de stres în cursul anului. Un studiu CIPRA publicat în 2024 arăta, la rândul său, că aproximativ jumătate dintre români devin irascibili sau întâmpină probleme de concentrare din cauza lipsei de somn.

Se poate forma astfel un cerc greu de rupt: stresul afectează somnul, lipsa somnului ne face mai irascibili, iar când suntem obosiți tolerăm mai greu frustrările zilei.

Ce se întâmplă în corp atunci când te enervezi

În spatele banalului „mi-au sărit nervii” există o reacție fiziologică reală. Atunci când percepem o situație drept amenințătoare sau extrem de frustrantă, organismul poate activa răspunsul simpatic de tip „luptă sau fugi”.

Sunt implicați hormoni ai stresului precum adrenalina și cortizolul, pulsul poate crește, tensiunea arterială poate urca, respirația se modifică, iar corpul se pregătește să reacționeze. Tocmai de aceea furia poate fi simțită fizic: inima bate mai tare, mușchii se încordează, respirația devine mai rapidă și apare senzația că trebuie să faci sau să spui ceva imediat.

Un studiu publicat în 2024 și prezentat de American Heart Association a arătat chiar că un episod scurt de furie poate afecta temporar capacitatea vaselor de sânge de a se dilata normal. Cercetarea nu înseamnă că fiecare enervare produce o problemă cardiovasculară, dar oferă indicii despre modul în care episoadele repetate și intense de furie pot conta pentru sănătate.

Furia ocazională este o emoție umană normală. Problemele pot apărea atunci când stările intense devin frecvente, greu de controlat sau se suprapun peste stres cronic.

De ce ne enervăm uneori din lucruri aparent mărunte

Poate fi omul care claxonează în spatele tău la o secundă după ce s-a făcut verde. Colegul care întreabă pentru a patra oară același lucru. Internetul care se blochează exact când te grăbești. Sau cineva care mestecă zgomotos lângă tine.

Uneori însă lucrul care declanșează reacția este doar ultima picătură. Iritabilitatea poate fi favorizată de stres, probleme profesionale, dificultăți financiare, relații tensionate, burnout și lipsa somnului.

Chiar și foamea poate contribui. Scăderea glicemiei poate fi însoțită de iritabilitate și nerăbdare. Cofeina în exces poate amplifica la unele persoane agitația și iritabilitatea, iar un organism privat de somn are o toleranță mai mică la frustrările cotidiene.

Așa se explică de ce același lucru care într-o zi ne lasă complet indiferenți poate deveni, într-o zi proastă, motivul pentru care „ne sare țandăra”.

Trucul doctorului Cezar: observă că te-ai enervat

În acest punct intervine trucul extrem de simplu explicat de doctorul Cezar: încearcă să surprinzi momentul în care începi să te enervezi și să conștientizezi starea în care te afli.

În loc să fii absorbit complet de furie și să reacționezi automat, faci pentru câteva clipe un pas mental în afara ei și observi ce ți se întâmplă: „Sunt nervos”, „m-am enervat”, „sunt agitat”.

Ideea are corespondent în psihologie. Procesul prin care identificăm și punem în cuvinte ceea ce simțim este studiat sub concepte precum etichetarea emoțiilor („affect labeling”). Cercetările sugerează că identificarea verbală a unei emoții poate modifica modul în care creierul răspunde la stimulul emoțional. Asta nu înseamnă că furia dispare ca prin minune, ci că observarea ei poate crea o distanță între emoție și reacția imediată.

Practic, în loc de „sunt furios, deci reacționez”, apare o etapă intermediară: „observ că sunt furios”. Iar tocmai acea fracțiune de timp poate conta.

„Chiar dacă sunt nervos, măcar să-mi dau seama”

Doctorul Cezar recomandă o formă foarte simplă de autoobservare. Din când în când, spune acesta, ne putem opri pentru câteva momente pentru a vedea în ce stare ne aflăm.

„Dacă ești mai atent și îți dai seama din timp că, îh, m-am enervat, bă, ce nervos sunt. În momentul în care ei conștientizează că ești nervos, ești mai puțin nervos decât ai fi dacă n-ai observa. Asta e demonstrat, da? Deci doar atâta să faci, să te analizezi așa din când în când și să te scanezi, să zici: Bă, cam cum mă simt acum? Bă, sunt bine, ok, relaxat, mai puțin agitat, dar nu chiar nervos. Chiar dacă sunt nervos, măcar să-mi dau seama. Și atunci nivelul de nervozitate scade. Dacă ești mai atent.”

Important este că metoda nu presupune să îți spui că „nu ai voie” să fii nervos și nici să pretinzi că furia nu există. Dimpotrivă, primul pas este tocmai recunoașterea ei.

Câteva secunde între nervi și reacție pot face diferența

Trucul doctorului Cezar este simplu tocmai pentru că nu încearcă să elimine o emoție firească. Cu toții ne enervăm. Diferența poate apărea în ceea ce facem după ce furia s-a instalat.

Dacă observăm mai devreme că devenim iritați, putem avea șansa de a nu transforma automat emoția într-o reacție impulsivă. Uneori, simpla întrebare „Cum mă simt acum?” poate fi suficientă pentru a identifica tensiunea înainte ca ea să ajungă la punctul în care spunem sau facem ceva ce vom regreta.

Într-o țară în care 38% dintre angajați spun că resimt mult stres într-o zi, iar 14% raportează multă furie, sfatul pare aproape banal. Dar tocmai aceasta este ideea: înainte să încerci să controlezi nervii, trebuie să observi că au apărut. Iar câteva secunde de atenție la propria stare pot fi primul pas dintre „m-am enervat” și „am răbufnit”.

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