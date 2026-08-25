Noi informații despre starea lui Perez Hilton. Familia anunță ce urmează pentru vedetă

Perez Hilton a început o nouă etapă a recuperării, după ce a petrecut aproape trei săptămâni în spital în urma incidentului grav de la începutul lunii august. Cumnatul său, Tom, spune că tratamentul s-a concentrat până acum în principal asupra rănilor fizice, însă atenția medicilor se îndreaptă acum către sănătatea mintală a vedetei.

Perez Hilton, în vârstă de 48 de ani, al cărui nume real este Mario Armando Lavandeira Jr., a fost internat pe 4 august, după un incident transmis în direct pe TikTok din locuința sa din Miami, potrivit PEOPLE.

Tom, care este căsătorit cu sora lui Perez Hilton, Barbara Lavandeira, a oferit noi informații despre starea acestuia în cadrul podcastului The Perez Hilton Podcast with Chris Booker.

Potrivit acestuia, până cu aproximativ 48 de ore înainte de înregistrarea episodului, Hilton primise în principal tratament pentru problemele fizice provocate în timpul incidentului.

„Așa că acum trecem la partea legată de sănătatea mintală”, a spus Tom.

Cumnatul vedetei a explicat că, în perioada în care Hilton a fost tratat pentru rănile fizice, acesta a fost evaluat și de psihiatri, care au urmărit starea sa și s-au asigurat că nu există riscul ca acesta să își facă din nou rău.

Tom spune însă că etapa în care medicii vor încerca să înțeleagă ce a provocat criza abia începe.

„Vindecarea propriu-zisă sau aprofundarea cauzei acestei rupturi psihice, cum am numit-o eu, nu a fost încă identificată”, a explicat acesta.

Ce răni a suferit Perez Hilton

Pe lângă rănile provocate în timpul incidentului, Hilton a suferit și mai multe fracturi în urma unor căderi, potrivit cumnatului său.

Tom a spus că vedeta a avut mai multe tăieturi și fracturi, iar recuperarea fizică a necesitat o perioadă îndelungată de tratament în spital.

Hilton fusese tratat și anterior pentru o formă severă de sepsis, iar problemele de sănătate prin care a trecut înainte de incident au reprezentat un alt factor important în perioada dificilă din ultimele săptămâni.

Perez Hilton este lucid, dar familia evită să discute incidentul

În prezent, Hilton este „lucid”, potrivit lui Tom. Familia încearcă însă să nu îl forțeze să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat în 4 august, pentru a nu-l tulbura în timpul recuperării.

„Nu știu cât își amintește sau nu își amintește”, a spus Tom.

Cumnatul său a explicat că preferă ca Hilton să se concentreze momentan asupra recuperării fizice, urmând ca discuțiile despre cauzele crizei să aibă loc într-un cadru specializat, atunci când va începe tratamentul dedicat sănătății mintale.

În perioada în care se află internat, Hilton nu are voie să folosească dispozitive electronice. Pentru a vorbi cu familia, acesta folosește telefonul de la stația asistentelor medicale.

Cei trei copii ai săi nu l-au putut vizita în spital, deoarece nu au acces în secția în care primește tratament.

Între timp, mama lui Hilton, Teresita Lavandeira, a primit custodie temporară asupra celor trei copii. Vedeta a primit ulterior dreptul de a-i vedea în cadrul unor vizite supravegheate, cu condiția unei evaluări psihiatrice.

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