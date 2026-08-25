Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a afirmat că inteligența artificială (IA) va evolua într-un mod care va face imposibilă controlarea ei de către oameni. Această declarație subliniază îngrijorările tot mai mari legate de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de IA, care ar putea depăși în curând capacitățile umane de a le gestiona. El a evidențiat faptul că, pe măsură ce IA devine tot mai sofisticată, riscurile asociate utilizării sale ar putea crește semnificativ.

Elon Musk a prezis că, în doar 10 ani, oamenii nu vor mai deține controlul asupra inteligenței artificiale, iar riscul unor consecințe catastrofale nu sunt excluse. Cu toate acestea, el susține că nu vede nicio modalitate prin care s-ar putea opri avântul acesteia. Afaceristul și-a dezvăluit previziunea îngrijorătoare într-un interviu acordat redactorului-șef al revistei The Economist, Zanny Minton Beddoes.

Elon Musk: „Nu există nimic pe care IA să nu-l poată face”

În acest context, el a subliniat necesitatea elaborării unor reglementări și măsuri de siguranță pentru a preveni potențialele consecințe negative. Această declarație se înscrie într-un discurs mai amplu privind responsabilitatea etică în dezvoltarea tehnologiilor avansate, având în vedere impactul pe care acestea îl pot avea asupra societății.

Potrivit lui Elon Musk, inteligența artificială și roboții vor fi capabili să preia locurile de muncă din mediul digital și fizic până în 2036. Totuși, gigantul tehnologic a estimat că va fi nevoie de doar cinci ani pentru ca aceste sisteme să depășească suma totală a inteligenței umane.

„Nu va exista cu adevărat nimic pe care IA să nu-l poată face mai bine decât oamenii, cu excepția faptului de a fi om, poate”, a spus proprietarul Space X.

Interviul a fost înregistrat cu o zi înainte ca un nou bot de IA să reușească să evadeze dintr-un laborator de testare și să pătrundă în sistemul unei alte companii. Creatorii OpenAI au recunoscut că inteligența artificială a companiei a pătruns în serverele Hugging Face, într-o breșă de securitate autonomă, prima de acest gen.

Modelele au pătruns în serverele Hugging Face folosind date de autentificare furate și alte vulnerabilități de securitate. OpenAI a declarat că incidentul a demonstrat că modelele avansate pot exploata sistemele și tehnologiile din lumea reală fără a avea acces autorizat: „IA accelerează descoperirea și exploatarea vulnerabilităților”, a afirmat OpenAI.

Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la pericolele și capacitățile viitoare ale modelelor de IA. Acest lucru survine în contextul în care creatorii ChatGPT au fost vizați de un proces, după ce botul lor de IA ar fi încurajat o mamă să-și ia viața. Christian Faith Madison, în vârstă de 29 de ani, s-a sinucis după ce chatbotul ei „a manipulat-o” pe parcursul mai multor luni – făcând-o să creadă că va învia după moarte. OpenAI a negat acuzațiile din plângeri, afirmând că a continuat să-și consolideze măsurile de protecție cu ajutorul experților în sănătate mintală.

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