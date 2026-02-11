Acasă » Știri » Vrea să ne conecteze creierul la AI? Planul șefului OpenAI care ar putea schimba viitorul omenirii

Vrea să ne conecteze creierul la AI? Planul șefului OpenAI care ar putea schimba viitorul omenirii

De: Diana Cernea 11/02/2026 | 06:10
Vrea să ne conecteze creierul la AI? Planul șefului OpenAI care ar putea schimba viitorul omenirii
Cyborgii sunt tot mai aproape, sursa-pexels.com

Potrivit revistei Dazed, Sam Altman, șeful OpenAI, pregătește un proiect care ar putea conecta creierul uman la inteligența artificială. Noul său start-up a strâns deja sute de milioane de dolari pentru acest plan controversat.

Tehnologia care ar putea conecta mintea umană la inteligența artificială

Sam Altman, directorul general al OpenAI, revine cu o idee care pare desprinsă din filmele SF. După ce, în 2023, a lansat controversatul proiect Worldcoin, care presupunea scanarea irisului în schimbul criptomonedei companiei, antreprenorul tech propune acum un concept și mai radical. Integrarea inteligenței artificiale direct în creierul uman.

Noua sa companie, Merge Labs, a ieșit recent din așa-numitul „stealth mode” și a anunțat că a atras investiții de aproximativ 252 de milioane de dolari. O parte semnificativă din finanțare ar proveni chiar de la OpenAI, deși suma exactă nu a fost făcută publică.

Merge Labs se prezintă drept un laborator de cercetare dedicat „conectării inteligenței biologice la cea artificială pentru a maximiza capacitățile umane”. În termeni simpli, compania vrea să dezvolte interfețe creier-computer, adică tehnologii care ar permite oamenilor să comunice direct cu sisteme AI și, teoretic, să își îmbunătățească inteligența, creativitatea sau percepția asupra realității.

Spre deosebire de alte proiecte similare, precum Neuralink, compania lui Elon Musk, care presupune implanturi cerebrale, Merge Labs promite metode mai puțin invazive. Potrivit dezvoltatorilor, tehnologia ar putea funcționa prin transmiterea informațiilor către neuroni folosind ultrasunete sau alte soluții inovatoare.

De la teorie SF la realitate

Susținătorii proiectului spun că interfețele creier-computer ar putea revoluționa medicina și tehnologia. În teorie, acestea ar putea reda mobilitatea persoanelor paralizate, ar putea îmbunătăți performanțele cognitive și ar putea transforma radical modul în care oamenii interacționează cu tehnologia.

În Silicon Valley circulă de ani buni ideea că fuziunea dintre om și inteligență artificială va deveni inevitabilă. Unii experți consideră că aceasta ar putea fi singura metodă prin care oamenii ar putea ține pasul cu o eventuală inteligență artificială superavansată. Altman însuși susținea încă din 2017 că omenirea trebuie să aleagă între a deveni „platforma biologică de lansare pentru inteligența digitală” sau să găsească o modalitate de a fuziona cu aceasta.

Criticii privesc însă proiectul cu suspiciune și teamă, ridicând semne de întrebare legate de etică, control și influență asupra minții umane. Un alt subiect sensibil este implicarea financiară a OpenAI în compania fondată tot de Altman, lucru care alimentează suspiciunile privind interesele economice din spatele proiectului.

În plus, lansarea companiei Merge Labs ar putea amplifica rivalitatea dintre Sam Altman și Elon Musk. Deși Neuralink domină momentan piața neurotehnologiei, apariția unui competitor puternic ar putea aprinde și mai mult conflictul dintre cei doi miliardari, deja implicați în dispute juridice și rivalități publice.

Indiferent de direcția în care va evolua proiectul, se pare că ideea conectării creierului uman la inteligența artificială nu mai este pură ficțiune, ci o posibilă realitate care ar putea transforma radical viitorul omenirii.

CITEȘTE ȘI:

Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival

 De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
Știri
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Știri
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile ...
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă ...
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă plătesc prețul oportunităților ratate
Vezi toate știrile
×