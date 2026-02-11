Vrea să ne conecteze creierul la AI? Planul șefului OpenAI care ar putea schimba viitorul omenirii

Potrivit revistei Dazed, Sam Altman, șeful OpenAI, pregătește un proiect care ar putea conecta creierul uman la inteligența artificială. Noul său start-up a strâns deja sute de milioane de dolari pentru acest plan controversat.

Tehnologia care ar putea conecta mintea umană la inteligența artificială

Sam Altman, directorul general al OpenAI, revine cu o idee care pare desprinsă din filmele SF. După ce, în 2023, a lansat controversatul proiect Worldcoin, care presupunea scanarea irisului în schimbul criptomonedei companiei, antreprenorul tech propune acum un concept și mai radical. Integrarea inteligenței artificiale direct în creierul uman.

Noua sa companie, Merge Labs, a ieșit recent din așa-numitul „stealth mode” și a anunțat că a atras investiții de aproximativ 252 de milioane de dolari. O parte semnificativă din finanțare ar proveni chiar de la OpenAI, deși suma exactă nu a fost făcută publică.

Merge Labs se prezintă drept un laborator de cercetare dedicat „conectării inteligenței biologice la cea artificială pentru a maximiza capacitățile umane”. În termeni simpli, compania vrea să dezvolte interfețe creier-computer, adică tehnologii care ar permite oamenilor să comunice direct cu sisteme AI și, teoretic, să își îmbunătățească inteligența, creativitatea sau percepția asupra realității.

Spre deosebire de alte proiecte similare, precum Neuralink, compania lui Elon Musk, care presupune implanturi cerebrale, Merge Labs promite metode mai puțin invazive. Potrivit dezvoltatorilor, tehnologia ar putea funcționa prin transmiterea informațiilor către neuroni folosind ultrasunete sau alte soluții inovatoare.

De la teorie SF la realitate

Susținătorii proiectului spun că interfețele creier-computer ar putea revoluționa medicina și tehnologia. În teorie, acestea ar putea reda mobilitatea persoanelor paralizate, ar putea îmbunătăți performanțele cognitive și ar putea transforma radical modul în care oamenii interacționează cu tehnologia.

În Silicon Valley circulă de ani buni ideea că fuziunea dintre om și inteligență artificială va deveni inevitabilă. Unii experți consideră că aceasta ar putea fi singura metodă prin care oamenii ar putea ține pasul cu o eventuală inteligență artificială superavansată. Altman însuși susținea încă din 2017 că omenirea trebuie să aleagă între a deveni „platforma biologică de lansare pentru inteligența digitală” sau să găsească o modalitate de a fuziona cu aceasta.

Criticii privesc însă proiectul cu suspiciune și teamă, ridicând semne de întrebare legate de etică, control și influență asupra minții umane. Un alt subiect sensibil este implicarea financiară a OpenAI în compania fondată tot de Altman, lucru care alimentează suspiciunile privind interesele economice din spatele proiectului.

În plus, lansarea companiei Merge Labs ar putea amplifica rivalitatea dintre Sam Altman și Elon Musk. Deși Neuralink domină momentan piața neurotehnologiei, apariția unui competitor puternic ar putea aprinde și mai mult conflictul dintre cei doi miliardari, deja implicați în dispute juridice și rivalități publice.

Indiferent de direcția în care va evolua proiectul, se pare că ideea conectării creierului uman la inteligența artificială nu mai este pură ficțiune, ci o posibilă realitate care ar putea transforma radical viitorul omenirii.

