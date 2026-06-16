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Cei mai bogați 500 de oameni din lume au câștigat 336 de miliarde de dolari într-o singură zi. Cum a fost posibil

De: Daniel Matei 16/06/2026 | 22:50
Cei mai bogați 500 de oameni din lume au câștigat 336 de miliarde de dolari într-o singură zi. Cum a fost posibil
Sursa foto: Profimedia
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Averile celor mai bogați 500 de oameni de pe planetă au crescut cu o sumă record de 336 de miliarde de dolari într-o singură zi, pe fondul unei creșteri puternice a piețelor financiare.

Practic, din aproape orice punct de vedere, luni, 15 iunie, a fost o zi excepțională pentru cei mai bogați oameni din lume, scrie Business Times.

Cei mai bogați 500 de oameni din lume

La închiderea ședinței de tranzacționare de la Bursa de la New York, cei mai bogați 500 de oameni de pe planetă își crescuseră averile cu 336 de miliarde de dolari, cea mai mare creștere înregistrată vreodată într-o singură zi, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Astfel, averea lor cumulată a ajuns la un record de 13.300 de miliarde de dolari.

Elon Musk, primul om din lume a cărui avere a depășit o mie de miliarde de dolari, și-a consolidat avansul față de restul grupului, averea sa crescând cu peste 10%. De asemenea, cei 12 oameni aflați la baza listei, cei mai „puțin bogați” dintre super-bogați, dețineau fiecare câte 7,9 miliarde de dolari, cea mai mare valoare minimă necesară vreodată pentru a intra în index.

Cum și-au crescut miliardarii averile peste noapte

Saltul spectaculos vine după o perioadă de volatilitate pe piețele globale, unde investitorii au reacționat pozitiv la evoluțiile geopolitice și la perspectivele economice mai stabile, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale acțiunilor.

Potrivit datelor Bloomberg Billionaires Index, o mare parte din acest câștig a fost generat de evoluția pozitivă a acțiunilor companiilor tehnologice și de creșterea încrederii investitorilor în marile corporații listate la bursă.

Fenomenul nu este unul izolat. În ultimii ani, miliardarii globali au înregistrat mai multe zile cu creșteri record, în special în perioadele în care piețele au reacționat puternic la decizii politice sau anunțuri economice majore.

Piețele au fost optimiste încă de luni, după ce Statele Unite și Iran au ajuns la un acord interimar pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz. În ciuda câștigurilor uriașe dintr-o singură zi, experții atrag atenția că aceste creșteri nu sunt permanente și pot fi urmate rapid de corecții, în funcție de evoluția piețelor și de contextul geopolitic global.

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