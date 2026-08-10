Un oraș european a interzis reclamele la carne și burgeri! Este o premieră la nivel global

O capitală europeană a interzis reclamele la unele dintre cele mai populare produse! Burgerii, carnea, mașinile pe benzină și chiar zborurile au dispărut din anumite spații publice, iar măsura a provocat discuții aprinse. Panourile din stațiile de transport au primit o nouă „față”, iar schimbarea nu este deloc una întâmplătoare.

Este vorba despre Amsterdam unde, începând cu 1 mai 2026, au fost interzise în spațiile publice reclamele la carne și produse asociate combustibililor fosili. Practic, reclamele care promovau burgeri, automobile pe benzină sau călătorii cu avionul au fost eliminate din stațiile de tramvai și metrou vizate.

O capitală europeană a interzis reclamele la carne!

Schimbarea se vede cel mai clar în zonele în care, până de curând, panourile publicitare erau ocupate de produse comerciale obișnuite. Într-una dintre stațiile de tramvai, reclamele la nuggets de pui, mașini și vacanțe au făcut loc unor afișe dedicate culturii. Printre noile imagini promovate se numără Rijksmuseum și un concert de pian.

Motivul? Autoritățile locale vor ca Amsterdam să devină neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și urmăresc inclusiv reducerea consumului de carne.

Susținătorii măsurii spun că municipalitatea nu ar trebui să câștige bani din promovarea unor produse despre care, în paralel, încearcă să reducă impactul asupra mediului. Anneke Veenhoff, reprezentantă a partidului GreenLeft, a explicat poziția formațiunii.

„Criza climatică este foarte urgentă. Adică, dacă vrei să fii un lider în politicile climatice și îți închiriezi spațiul public pentru exact lucrurile opuse acestor politici, atunci ce faci? Majoritatea oamenilor nu înțeleg de ce municipalitatea ar trebui să câștige bani din închirierea spațiului nostru public pentru ceva împotriva căruia noi avem în mod activ politici”, spune Anneke Veenhoff, reprezentantă a partidului GreenLeft.

Amsterdam nu este singurul oraș care a apăsat pedala

Măsura nu a apărut din senin. Și alte orașe din Țările de Jos au introdus restricții similare. Haarlem a interzis începând din 2024 reclamele publice la carne și combustibili fosili, după ce intenția fusese anunțată cu doi ani înainte. Restricții au fost introduse și în Utrecht și Nijmegen, iar în anumite situații au fost vizate inclusiv produsele lactate.

Așa se face că spațiile publice din unele orașe olandeze încep să arate complet diferit. Reclamele comerciale sunt înlocuite treptat cu mesaje culturale sau cu promovarea unor activități considerate mai compatibile cu obiectivele de mediu. Pentru un turist obișnuit cu panouri pline de burgeri, mașini și vacanțe, schimbarea poate fi surprinzătoare.

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