Carnea pe care majoritatea românilor o evită! Este mai sănătoasă și mai savuroasă decât cea de porc sau vită

De: Anca Chihaie 08/08/2025 | 11:39
Sursa foto: Pixabay

În bucătăria tradițională românească, friptura de porc și tocănița de vită sunt vedetele farfuriei. Totuși, printre aceste alegeri populare se ascunde o opțiune mai ușoară și mai sănătoasă, pe care puțini o iau în considerare: carnea fragedă de vițel. Ea este bogată în nutrienți, dar rămâne adesea în umbră, ignorată din lipsă de obișnuință sau informare, potrivit CSID.

La fel se întâmplă și în lumea peștilor. Mulți aleg automat somonul sau codul, fără să știe că există alternative cu gust mai rafinat și cu un profil nutritiv mai sigur. Aceste opțiuni pot aduce o schimbare plăcută în alimentație, oferind savoare fără compromisuri pentru sănătate.

Fie că vorbim de vițel sau de pește, cheia este diversificarea meniului. Alegând variante mai puțin populare, dar de calitate, putem descoperi nu doar arome noi, ci și beneficii importante pentru organism, transformând mesele obișnuite în experiențe culinare surprinzătoare.

Vezi AICI de ce este ideală pentru sănătate carnea de vițel.

