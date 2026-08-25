Cât câștigă, de fapt, Melek Minca din TikTok. Vedeta a spus totul despre veniturile sale

Pe lângă veniturile generate de restaurantul pe care îl conduce de mai bine de doi ani, Melek face bani frumoși și din activitatea de pe TikTok. Recent, ea a dezvăluit ce sume îi intră în conturi lunar din aparițiile în mediul online.

În trecut, care se poate numi și perioada de vârf, sumele pe care le câștiga din vizualizările pe TikTok ajungeau la ordinul miilor de euro, câștiguri cuprinse între 1.200 și 1.700 de euro lunar doar din vizualizări. Melek susține că, la vremea respectivă, folosea acești bani pentru a plăti integral salariul unui angajat de la restaurantul său.

Când am intrat pe TikTok, acum doi ani de zile, făceam din vizualizări banii cu care plăteam bucătăreasa, pentru mine era un lucru sfânt. Am avut luni de zile în care am câștigat și 1.200, 1.300 și 1.700 euro din vizualizări” a spus Melek.

Câți bani câștigă Melek din TikTok

În prezent, fiind ocupată în mare parte cu restaurantul, aparițiile pe TikTok nu mai sunt la fel de constante, ceea ce înseamnă că veniturile nu mai sunt nici ele la fel de mari. De la mii de euro lunar, ea a ajuns să câștige în unele zile sume de până la 1.600 de lei/lună.

Pe lângă banii din vizualizări, transmisiuni live și cadouri, Melek încasează bani și din colaborările cu diverse branduri. Deși unele sume pot părea mici în comparație cu miile de vizualizări pe care le adună la videoclipurile sale, văduva lui Dani Viocol se consideră mulțumită, mai ales că pentru aceste câștiguri depune un efort minim.

„Nu prea e greu. Sunt 16 milioane făcuți din nimic. Să nu credeți că am avut dintotdeauna vizualizările pe care le am. La început, am avut luni în care făceam mai mulți bani din vizualizări, pentru că mă axam mai mult decât fac acum. La mine nu toate clipurile sunt monetizate în momentul de față, pentru că eu le fac și mai scurte, și mai lungi”, a spus Melek Minca într-un video publicat pe TikTok.

Aceasta nu este singura dată când Melek vorbește despre câștigurile obținute din vizualizările de pe TikTok. Într-o altă postare de pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit că, într-un singur an, a reușit să strângă aproximativ 10.000 de euro – strict din numărul de vizualizări generate de videoclipurile sale.

„Vreau să vă anunț că mașina asta o să o achit strict din banii din vizualizările de pe TikTok. Eu strâng bănuții de peste doi ani și acum e momentul să îmi iau această maină, cred că mă încadrez. Am una mare, dar mi-ar sta bine și cu una mică. Nici nu am întrebat proprietarul cât costă, dar eu cred că mă încadrez. Într-un an am făcut în jur de 10.000 de euro”, a spus Melek într-o postare.

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