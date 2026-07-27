Familia victimei lui Mario Iorgulescu, marcată de o altă tragedie uriașă. Sora lui Dani Vicol a murit la doar 7 ani

Familia victimei lui Mario Iorgulescu traversează o perioadă dificilă. Mama lui Dani Vicol a dezvăluit în urmă cu ceva timp că sora acestuia a murit la doar șapte ani. Puțini știu drama prin care au trecut.

Dani Vicol a murit în urma accidentului tragic provocat de Mario Iorgulescu. Familia bărbatului și soția acestuia, Melek, au fost devastate de pierderea lui. Acum, mama acestuia a făcut o dezvăluire dureroasă. Puțini știu că au trecut și printr-o altă dramă: sora lui Dani Vicol s-a stins din viață la vârsta de doar șapte ani. Fetița suferea de o boală complicată, iar în ciuda eforturilor depuse de medici, nu au mai putut să o salveze.

Sora lui Dani Vicol a murit la doar șapte ani

De curând, Melek și mama lui Dani Vicol au purtat o discuție publicată în mediul online. Cele două au fost mai sincere ca niciodată, au depănat amintiri, dar au vorbit și despre suferințele prin care au trecut. Soacra lui Melek a mărturisit că fetița ei de doar șapte ani s-a stins din viață din cauza cancerului la ochi.

Mai mult decât atât, ea a declarat că niciodată nu i-a spus adevărul fiului ei despre moartea surorii sale, pentru că nu și-a dorit să sufere. Tocmai de aceea, Dani Vicol nu a știut prea multe despre sora sa.

Eu nu am vrut să îi povestesc toate acestea. El era un copil bun și cred că îl durea foarte tare, rămânea cu sufletul așa… ce s-a întâmplat cu sora lui, a spus mama lui Dani Vicol, în cadrul podcastului La Platou.

Cum se înțelege mama lui Dani Vicol cu nepoata ei

Melek și Dani Vicol au avut împreună un copil, însă el a avut și o fetiță dintr-o relație anterioară. În cadrul aceleiași discuții, mama victimei lui Mario Iorgulescu a spus că deși ține legătura cu familia tinerei, ea este o fire destul de retrasă și rezervată. Totodată, nu pune prea des întrebări despre tatăl ei, dar este sigură că și ea suferă la fel ca toți ceilalți.

Ina este un copil mai tăcut. Se închide în ea, nu prea aduce problema cu tatăl ei. Vorbim foarte rar, dar o simt și o văd că suferă. În schimb, Anto pune întrebări la orice oră, cum era tati, ce făcea tati. Fata este mult mai rezervată față de Anto, a mai adăugat mama lui Dani Vicol.

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