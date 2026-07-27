Acasă » Știri » Familia victimei lui Mario Iorgulescu, marcată de o altă tragedie uriașă. Sora lui Dani Vicol a murit la doar 7 ani

Familia victimei lui Mario Iorgulescu, marcată de o altă tragedie uriașă. Sora lui Dani Vicol a murit la doar 7 ani

De: Denisa Crăciun 27/07/2026 | 10:35
Familia victimei lui Mario Iorgulescu, marcată de o altă tragedie uriașă. Sora lui Dani Vicol a murit la doar 7 ani
Mama lui Dani Vicol, despre pierderea fetiței de șapte ani/ sursa foto: captură video podcast La Platou
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Familia victimei lui Mario Iorgulescu traversează o perioadă dificilă. Mama lui Dani Vicol a dezvăluit în urmă cu ceva timp că sora acestuia a murit la doar șapte ani. Puțini știu drama prin care au trecut.

Dani Vicol a murit în urma accidentului tragic provocat de Mario Iorgulescu. Familia bărbatului și soția acestuia, Melek, au fost devastate de pierderea lui. Acum, mama acestuia a făcut o dezvăluire dureroasă. Puțini știu că au trecut și printr-o altă dramă: sora lui Dani Vicol s-a stins din viață la vârsta de doar șapte ani. Fetița suferea de o boală complicată, iar în ciuda eforturilor depuse de medici, nu au mai putut să o salveze.

Sora lui Dani Vicol a murit la doar șapte ani

De curând, Melek și mama lui Dani Vicol au purtat o discuție publicată în mediul online. Cele două au fost mai sincere ca niciodată, au depănat amintiri, dar au vorbit și despre suferințele prin care au trecut. Soacra lui Melek a mărturisit că fetița ei de doar șapte ani s-a stins din viață din cauza cancerului la ochi.

Mai mult decât atât, ea a declarat că niciodată nu i-a spus adevărul fiului ei despre moartea surorii sale, pentru că nu și-a dorit să sufere. Tocmai de aceea, Dani Vicol nu a știut prea multe despre sora sa.

Eu nu am vrut să îi povestesc toate acestea. El era un copil bun și cred că îl durea foarte tare, rămânea cu sufletul așa… ce s-a întâmplat cu sora lui, a spus mama lui Dani Vicol, în cadrul podcastului La Platou.

Cum se înțelege mama lui Dani Vicol cu nepoata ei

Melek și Dani Vicol au avut împreună un copil, însă el a avut și o fetiță dintr-o relație anterioară. În cadrul aceleiași discuții, mama victimei lui Mario Iorgulescu a spus că deși ține legătura cu familia tinerei, ea este o fire destul de retrasă și rezervată. Totodată, nu pune prea des întrebări despre tatăl ei, dar este sigură că și ea suferă la fel ca toți ceilalți.

Ina este un copil mai tăcut. Se închide în ea, nu prea aduce problema cu tatăl ei. Vorbim foarte rar, dar o simt și o văd că suferă. În schimb, Anto pune întrebări la orice oră, cum era tati, ce făcea tati. Fata este mult mai rezervată față de Anto, a mai adăugat mama lui Dani Vicol.

VEZI ȘI: Mesajul bizar transmis de Mario Iorgulescu, aflat la clinică în Italia: ”Nu accept pe oricine”

Bona lui Melek, în lacrimi pe internet. Ce a pățit Ana, de fapt: ”Nu suport!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Știri
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Știri
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA
Adevarul
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce...
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la o dronă facem față. Urmează testul cu roiul”
Digi24
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am...
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Mediafax
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Ibacka, apariție spectaculoasă în costum de baie: „Mi-am făcut curaj”
Click.ro
Andreea Ibacka, apariție spectaculoasă în costum de baie: „Mi-am făcut curaj”
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi24
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei...
Cum setezi Google Maps și Apple Maps pentru cel mai rapid traseu
Promotor.ro
Cum setezi Google Maps și Apple Maps pentru cel mai rapid traseu
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Andreea Ibacka, fotografie incendiară de la malul mării: „Să vă prefaceți că n-ați dat zoom
Andreea Ibacka, fotografie incendiară de la malul mării: „Să vă prefaceți că n-ați dat zoom
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
ANAF caută veniturile nedeclarate. Sunt vizați românii care au primit bani din străinătate
ANAF caută veniturile nedeclarate. Sunt vizați românii care au primit bani din străinătate
Vezi toate știrile