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Dronă detectată în apropiere de Sulina. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 10:43
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16
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O nouă alertă RO-Alert a fost emisă luni dimineață, după ce sistemele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă care a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României. Situația a fost tratată ca una de maximă importanță, iar două avioane F-16 au fost trimise imediat în zonă pentru a monitoriza fiecare mișcare.

Incidentul s-a produs în apropiere de Sulina, iar autoritățile au intrat imediat în alertă. În timp ce aeronavele militare urmăreau ținta, locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și au primit recomandări clare despre cum trebuie să procedeze.

Dronă detectată în apropiere de Sulina

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona nu a rămas mult timp deasupra teritoriului României. După ce a traversat pentru scurt timp granița, aceasta și-a schimbat direcția și a revenit spre Ucraina, unde, la puțin timp după aceea, au fost semnalate explozii.

„Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47. Ţinta a evoluat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, au afirmat reprezentanţii MApN.

Încă o dronă a pătruns în România

În câteva clipe, sistemul RO-Alert a fost activat pentru zona de nord-est a județului Tulcea. Oamenii au fost informați că trebuie să fie pregătiți în cazul în care fragmente provenite din spațiul aerian ar putea ajunge pe teritoriul României.

„A fost emis un mesaj Ro-Alert în jurul orei 08.47 pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea”, a transmis ISU.

Mesajul primit pe telefoanele localnicilor a fost unul ferm și a inclus recomandări pentru protejarea populației.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se menţionează în mesajul RO-Alert.

Seria incidentelor continuă

Alarma de luni nu este un caz izolat. Din contră, vine după trei zile consecutive în care avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit pentru a neutraliza drone care au ajuns în spațiul aerian al țării.

Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău. A doua a fost interceptată în apropiere de Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia a fost neutralizată duminică în sectorul Sulina–Chilia.

VEZI ȘI: Primele imagini din timpul operațiunii de neutralizare a dronei rusești au fost făcute publice: ”Mereu la datorie”

S-a aflat originea dronelor care au pătruns în România. Provin din Iran

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