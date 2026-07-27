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Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 10:59
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
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Inteligența artificială evoluează de la o zi la alta, iar odată cu ea apar și metode tot mai sofisticate prin care escrocii încearcă să pună mâna pe economiile oamenilor. În ultimele luni au circulat tot mai multe avertismente despre atacuri cibernetice și fraude bancare, iar unii români au început să se întrebe dacă nu ar fi mai sigur să își țină banii în casă.

Banca Națională a României vine însă cu un mesaj ferm și încearcă să calmeze temerile. Reprezentanții instituției spun că nu există motive pentru retrageri masive de bani și că o astfel de decizie poate aduce riscuri chiar mai mari.

Totul pornește de la o analiză realizată de Comitetul European pentru Risc Sistemic, în care specialiștii atrag atenția că inteligența artificială poate fi folosită pentru atacuri informatice din ce în ce mai complexe. Cu toate acestea, BNR a spus că este vorba despre un avertisment preventiv și nu despre un semnal că sistemul bancar ar fi în pericol.

Escrocii profită din plin de inteligența artificială

Tocmai pentru a evita panica, BNR a explicat faptul că păstrarea tuturor economiilor în locuință nu este o soluție. Din contră, banii pot fi furați, pierduți sau distruși, iar aceste riscuri sunt reale.

„Numerarul și serviciile financiare digitale trebuie privite ca instrumente complementare. Păstrarea unor sume rezonabile în numerar poate sprijini continuitatea plăților esențiale în situații excepționale, însă deținerea unor sume mari în afara sectorului bancar implică riscuri de furt, pierdere sau distrugere, în condițiile în care stabilitatea sistemului bancar românesc este un fapt dovedit”, a transmis BNR.

Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile

Instituția a amintit și că depozitele eligibile sunt garantate în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent și pentru fiecare bancă.

Economiile românilor, în pericol

Adevăratul pericol îl reprezintă metodele de înșelătorie care folosesc inteligența artificială. Infractorii reușesc să creeze apeluri și mesaje extrem de convingătoare, iar victimele ajung de multe ori să își transfere singure banii.

Printre cele mai întâlnite scheme se numără mesajele primite pe WhatsApp de la persoane care pretind că sunt rude și spun că și-au schimbat numărul de telefon, apelurile despre investiții „garantate” în companii cunoscute sau situațiile în care escrocii se prezintă drept angajați ai băncii, ai Poliției ori chiar ai BNR.

Mai nou, infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unui copil, nepot sau alt membru al familiei. Sub pretextul unui accident sau al unei urgențe, cer bani imediat, iar multe victime cad în capcană înainte să verifice dacă apelul este real.

Nu vă lăsați influențați de panică și nu luați decizii în grabă. Sistemul bancar este monitorizat permanent, iar cea mai bună protecție împotriva fraudelor rămâne prudența. Înainte de orice transfer de bani, verificați informațiile și nu acționați doar pentru că cineva încearcă să vă sperie sau să vă grăbească.

VEZI ȘI: Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce doi escroci s-au prezentat ca angajați ai Casei de Pensii

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