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Andreea Ibacka, fotografie incendiară de la malul mării: „Să vă prefaceți că n-ați dat zoom

De: Irina Vlad 27/07/2026 | 10:49
Andreea Ibacka, fotografie incendiară de la malul mării: „Să vă prefaceți că n-ați dat zoom
Andreea Ibacka/ sursă foto: Instagram
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Au trecut aproximativ 3 luni de când Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că nu mai formează o familie. Se poate spune că ambii trec printr-o o perioadă de tranziție, însă fiecare a ales să o gestioneze în moduri diferite. 

În luna mai, Cabral și Andreea Ibacka au anunțat oficial că au pus capăt căsniciei care a durat 15 ani. În puținul timp care a trecut de atunci, cei doi au încercat să se adapteze la noua viață și la noul statut. Cabral a avut ceva mai mult curaj și deja a ieșit la „vânătoare” prin cluburile de pe litoralul românesc, unde CANCAN.RO l-a surprins în timp ce dădea „casting” la Loft – vezi AICI primele imagini cu noua cucerire a proaspătului burlac.

Andreea Ibacka, prima fotografie în costum de baie din 2026

În paralel, responsabilitatea principală a Andreeei Ibacka rămân cei doi copii pe care îi are cu fostul prezentator TV, Namiko și Tiago. Ceva mai dispusă introspecției, deloc grăbită să sară în brațele vreunui pretendent, actrița își bucură sufletul și își găsește refugiul la evenimente culturale, concerte, festivaluri și pe litoralul românesc.

Recent, aflată la plajă, alături de cei mici, Andreea Ibacka și-a surprins urmăritorii de pe social media cu o primă apariție pe acest an în costum de baie: „Mi-am făcut curaj să postez prima poză în costum de baie din acest sezon. Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”, a scris ea în dreptul fotografiei de pe șezlong – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Faptul că sunt discretă nu anulează suferința”

În timp ce își reechilibrează viața după divorțul de Cabral, Andreea Ibacka a vorbit despre provocările pe care le întâmpină zi de zi, dar și despre felul în care încearcă să își găsească pacea sufletească.

Aceasta a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să își expună viața personală pentru a atrage atenția și că preferă să își vindece rănile în liniște, alături de familie și de prieteni. Andreea s-a refugiat în sport, o activitate care a ajutat-o să își păstreze atât forma fizică, cât și starea de spirit.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice.

Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest “minut de celebritate” nu se regăsește printre opțiunile mele.”, a spus Andreea Ibacka.

Cum arată apartamentul în care Cabral și noua iubită și-au continuat seara. După ce s-au încins în LOFT, porumbeii au mers la un after-party în doi

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